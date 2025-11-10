«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Η Εταιρεία Θεάτρου «Σπίτι Της» παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Ανδρέα Στάικου, με τίτλο «Η Λέλα και η Λέλα».

Μια υπαρξιακή κωμωδία για τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος από 7 Νοεμβρίου 2025 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Από τους πιο αξιόλογους θεατρικούς συγγραφείς της χώρας, σπουδαίος μεταφραστής και πεζογράφος, ο Ανδρέας Στάικος γράφει και σκηνοθετεί το έργο «Η Λέλα και η Λέλα», ακολουθώντας τη δική του ιδιότυπη θεατρική γραφή.

Αποτέλεσμα της δυναμικής των προβών, τόσο το κείμενο όσο και η σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα δικό τους θεατρικό σύμπαν, στο οποίο η σκηνοθεσία γεννά τη γραφή και η γραφή τη σκηνοθεσία.

Η ιστορία

Μια παράξενη αγγελία εργασίας από μια εκκεντρική γυναίκα και μια επεισοδιακή συνέντευξη οδηγούν στην πρόσληψη μιας φαινομενικά αθώας, νεαρής κοπέλας για να ασκήσει το επάγγελμα …της Λέλας.

Μέσα σε σχέσεις που αγγίζουν τα όρια της εξάρτησης και της αλλοτρίωσης, οι ρόλοι αντιστρέφονται και το ψέμα αναδεικνύεται ως η μοναδική αλήθεια. «Η Λέλα και η Λέλα» μπαίνουν τότε στο ατέρμονο παιχνίδι της ζωής και της ύπαρξης.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Στάικος

Μουσική: Νίκος Ξυδάκης

Σκηνική επιμέλεια: Αλέξης Κυριτσόπουλος

Κοστούμια: Δημήτρης Ντάσιος

Φωτισμοί: Χάρης Δάλλας

Παίζουν: Ελένη Ζαραφίδου, Εμμανουέλα Κοντογιώργου, Ματίνα Μαυρομμάτη

Διάρκεια: 70’ (χωρίς διάλειμμα)

Πληροφορίες

Θέατρο Φούρνος (Μαυρομιχάλη 168, τηλ. 2106460748)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.