H Εντολή: Το εμβληματικό έργο από τη Διδώ Σωτηρίου επιστρέφει από 8 Νοεμβρίου στη σκηνή του θεάτρου Nous

Η Εντολή, μια παράσταση που άφησε έντονο αποτύπωμα κατά την περασμένη χειμερινή καλλιτεχνική περίοδο και έφερε στο προσκήνιο συζητήσεις γύρω από την ιστορία και την πολιτική, επιστρέφει από 8 Νοεμβρίου στη σκηνή του θεάτρου Nous.

Το βιβλίο από τη Διδώ Σωτηρίου βασίζεται σε αυτοβιογραφικό υλικό και έχει ως κεντρικό θέμα τη σύλληψη, τις δύο δίκες και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

H ιστορία

Ξεκινά όταν η Διδώ Σωτηρίου μέσα σε συνθήκες παρανομίας έρχεται σε επαφή με τον Μπελογιάννη με τον οποίο διατηρεί σχέση η αδερφή της Έλλη Παππά. Γρήγορα όμως η Διδώ Σωτηρίου παραμερίζει τη μυθιστορηματική αφήγηση και προχωράει στην δημοσιογραφική κάλυψη της δίκης, με πρακτικά, επιστολές και άρθρα εφημερίδων της εποχής.

Έξι αυτόπτες μάρτυρες της ιστορίας μας μεταφέρουν από τις ανέμελες κουβέντες και τις πολιτικές διαφωνίες ως τις υπόγειες φυλακές, τους δρόμους της Αθήνας, τις αίθουσες δικαστηρίων και τις εκτελέσεις.

250.000 γραπτά μηνύματα, τηλεγραφήματα και επιστολές, μέσα σε μια εβδομάδα απ’ όλο τον κόσμο για να αποτραπεί η εκτέλεση του “ανθρώπου με το γαρύφαλλο”. Του ανθρώπου που “δεν θυσίασε τίποτα από την τιμή και την ελπίδα μας για ένα αύριο φωτεινό. Χαμογελούσε…”.

«Το χαμόγελο σου Νίκο Μπελογιάννη δε θα μπορέσει κανείς να μας το πάρει πίσω. Δεν ήσουν ένας άνθρωπος, μα μια γενιά. Ένα κίνημα που νίκησε την ήττα του».

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Νάντια Δαλκυριάδου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Απατσίδου

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Παναγιωτακοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Φωτισμοί: Γιώργος Ψυχράμης

Επιμέλεια Κίνησης και χορογραφία: Μαρίνα Μαυρογένη

Βοηθός χορογράφου: Μαριάννα Σολωμονίδου

Μουσική επιμέλεια και σύνθεση: Οδυσσέας Γκάλλιος

Πληροφορίες για το έργο Εντολή

Τοποθεσία: Θέατρο Noūs – Creative space, Τροίας 34, Αθήνα

Ημερομηνία: Πρεμιέρα: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, ώρα: 21.15. Ημέρες και ώρες: Σάββατο 21:15 και Κυριακή 20:15

Πληροφορίες: Τηλ.: 2108237333, 6944189698, 6943224305

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.