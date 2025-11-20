Μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα αλλεπάλληλα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, εντός και εκτός σχολείων. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και ο άγριος ξυλοδαρμός της 13χρονης στο Περιστέρι, με τον πατέρα της να κάνει λόγο για «εντολή» που έδωσε η κοπέλα που τραβάει το σχετικό βίντεο στη συνομήλική της που χτυπά την κόρη του.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 2.000 ανήλικοι έχουν καταλήξει στα νοσοκομεία της χώρας μετά από βίαια επεισόδια εντός ή εκτός σχολείου.

Στην περίπτωση της 13χρονης στο Περιστέρι, την ώρα που η μία συνομήλικη του θύματος την έδερνε, καταφέροντάς της μπουνιές στο πρόσωπο, άλλες γύρω τους κατέγραψαν τις σκηνές βίας με τα κινητά τους. Οι πρώτες πληροφορίες για την αφορμή πίσω από τον ξυλοδαρμό έκαναν λόγο για ένα αγόρι με το οποίο σχετιζόταν η 13χρονη. Ωστόσο, ο πατέρας της μίλησε στο Mega και, όπως είπε, θέλει να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Αναφορικά με το σοκαριστικό βίντεο, ο πατέρας του ανήλικου θύματος είπε ότι ήταν ο ίδιος που το βρήκε: «Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα. Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο. Το κορίτσι που τραβάει το βίντεο δεν ήξερε την κοπέλα που χτύπαγε. Η κοπέλα που χτυπάει είπε ότι την ‘εντολή’ την έδωσε εκείνη που τραβάει το βίντεο και ότι το «ραντεβού» το είχε κλείσει η κοπέλα που σηκώθηκε να τους χωρίσει. Αλλά όλα αυτά έγιναν για μία τέταρτη κοπέλα που ήταν φίλη τους».

«Βρίσκουν προφάσεις όσα παιδιά έχουν τη βία μέσα τους»

Ο ίδιος συνέχισε: «Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με τα παιδιά, τα οποία δεν είναι σίγουρα αυτά που αναφέρονται ως λόγοι στο βίντεο του δικού μου παιδιού και οποιοδήποτε βίντεο. Σίγουρα βρίσκουν προφάσεις για να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες τα παιδιά που έχουν τη βία μέσα τους. Τις αληθινές προφάσεις τις μαθαίνει η Aστυνομία όταν ασχολείται».

Όπως τόνισε ακολούθως «περάσαμε πολύ δύσκολα μέχρι να φτάσει η Αστυνομία να ασχοληθεί με το θέμα. Παρουσιαστήκαμε στο Τμήμα, κάναμε μήνυση κατά αγνώστου, μας δώσανε να κάνουμε ιατροδικαστική εξέταση, δεν μας συμβούλευσαν σωστά, μας άφησαν να φύγουμε. Παρουσιαστήκαμε στο τμήμα μετά από πέντε μέρες, δώσαμε στοιχεία των παιδιών με ονόματα και βίντεο».

Στην συνέχεια εξήγησε ότι αυτό έγινε για το βίντεο, γιατί κάποιο παιδάκι προτίμησε την παρέα της δικής μου κόρης και όχι της άλλης κοπέλας. «Είτε έγινε γιατί η κόρη μου δάνεισε κάποια ρούχα που ήταν μάρκας και δεν ήθελαν να τα επιστρέψουν. Ή για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Εδώ μιλάμε για έγκλημα και σύσταση συμμορίας, είναι πάνω από τρία άτομα και είχαν σχέδιο» είπε.

Περιστέρι: «Η κόρη μου δεν μας το είπε αμέσως»

Τα κορίτσια έχουν γνωριστεί σε διάφορες εκδηλώσεις σχολείων καθώς είναι από άλλη περιοχή. «Οι δύο γνωρίζουν την κόρη μου και η μία της είχε δανείσει ρούχα που της είπε ότι θα τα επιστρέψει, και η δεύτερη όταν βρέθηκαν σε κάποιο κεντρικό σημείο, ζήτησε από την κόρη μου να πάνε πίσω για να μην τσακωθεί με άλλα κορίτσια καθώς είχε γίνει μία φασαρία και η τρίτη – που δεν την γνώριζε η κόρη μου – εμφανίστηκε για να εκτελέσει το έργο τους. Αυτή που της ζήτησε να πάνε πίσω στο περιστατικό που προανέφερα, είναι αυτή που τραβά και το βίντεο», πρόσθεσε.

Μετά το συμβάν η 13χρονη δεν το είπε αμέσως στους γονείς της. «Έτσι όπως την έκαναν, της έστειλαν μηνύματα αυτές που την ξέρουν και της έλεγαν δεν φταίνε, δεν έχουν καμία σχέση και ότι ‘θα την βρουν’. Εμείς το μάθαμε από άλλη φίλη της, την ίδια μέρα μετά από δύο ώρες. Είχε σημάδια και ήταν αναστατωμένη. Τα παιδιά συνηθίζουν να το κρύβουν όταν κάνουν τέτοιες πράξεις και μετά κοιτούν να ξεφτιλίζουν το θύμα σε διάφορες ομάδες παιδιών».

Η μητέρα του θύματος ήρθε σε επικοινωνία με δύο από τις μαμάδες και – όπως είπε ο πατέρας – «το μόνο που τις ενδιέφερε ήταν να μην έχουν κυρώσεις οι κόρες τους. Δεν γίνεται ένα 13χρονο να μην έχει κυρώσεις όταν δέρνει ή κάνει ένα έγκλημα, αλλά να μπορεί να αποφασίσει τι φύλο θέλει να είναι. Μήπως ο νόμος θα πρέπει να αρχίσει να τα σκέφτεται λίγο πιο σφαιρικά; Εάν δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά, δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα».

Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν γίνει ενέργειες ώστε να λάβει η κόρη του ψυχολογική υποστήριξη. «Σύμφωνα με τα παιδιά, η κοπέλα που τραβάει το βίντεο έχει κάνει παρόμοια περιστατικά σε άλλους, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, είναι αυτό που λένε τα παιδιά. Έχει αναλάβει ο δικηγόρος μου την υπόθεση. Έχει γίνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου», συμπλήρωσε. Ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ., τόνισε ότι στην ποινική μεταχείριση «παίζει καθοριστικό ρόλο και η ηλικία ενός ανήλικου».

Η ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο βασικός πυρήνας υπαιτιότητας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η οικογένεια: «Ένα παιδί, ό,τι λάβει από την οικογένειά του, αυτό θα βγάλει προς τα έξω. Τα παιδιά φέρουν το βάρος τού να κάνουν τους γονείς τους ‘περήφανους’».