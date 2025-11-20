Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»
Νέες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση βαραίνουν τον Σμόκι Ρόμπινσον, με δύο ακόμη πρώην εργαζομένους —έναν άνδρα και μία γυναίκα— να ζητούν να προστεθούν στην ήδη υπάρχουσα αγωγή. Ο 85χρονος καλλιτέχνης αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Η πρώτη αγωγή, που κατατέθηκε τον Μάιο από τέσσερις πρώην εργαζόμενες του τραγουδιστή, περιλαμβάνει ισχυρισμούς ακόμη και για βιασμό. Αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι των εναγόντων ζήτησαν την προσθήκη δύο ακόμη προσώπων, τα οποία παραμένουν ανώνυμα.
Οι ισχυρισμοί
Ο άνδρας, πρώην παρκαδόρος, υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον αυνανίστηκε μπροστά του και προσπάθησε να τον αναγκάσει να τον αγγίξει στα γεννητικά του όργανα. Η γυναίκα, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι επιχείρησε επανειλημμένα να την κάνει να τον αγγίξει ενώ εκείνος έκανε ντους — ισχυρισμοί αντίστοιχοι με εκείνους των τεσσάρων αρχικών εναγουσών.
Ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, Κρίστοφερ Φροστ, απέρριψε τις νέες καταγγελίες, λέγοντας στο Rolling Stone ότι πρόκειται για «μια οργανωμένη, άπληστη εκστρατεία δυσφήμησης» από «μια ομάδα ανθρώπων που συντονίζει τις καταθέσεις για μέγιστη αρνητική δημοσιότητα». Αντίστοιχα είχε χαρακτηρίσει και την πρώτη αγωγή, μιλώντας τότε για «βδελυγμούς και ψευδείς ισχυρισμούς» με στόχο οικονομικό εκβιασμό.
Συγκατηγορούμενη στην υπόθεση είναι η σύζυγός του, Φράνσις Ρόμπινσον, η οποία κατηγορείται για παραβίαση εργατικής νομοθεσίας, χρήση «υποτιμητικών εκφράσεων για την εθνικότητά τους» και γνώση των καταγγελλόμενων επιθέσεων. Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις ύψους 50 εκατ. δολαρίων.
«Εκβιαστικό σχέδιο»
Απαντώντας, το ζευγάρι κατέθεσε τον Μάιο ανταγωγή ύψους 500 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμηση και κακομεταχείριση ηλικιωμένου, κάνοντας λόγο για «εκβιαστικό σχέδιο να τους πάρουν τα πάντα». Υποστηρίζουν επίσης ότι υπήρξαν γενναιόδωροι απέναντι στις πρώην εργαζόμενες, καλύπτοντας ιατρικά έξοδα και προσφέροντας προσωπικά δώρα.
Παρά τις εξελίξεις, ο Ρόμπινσον συνέχισε κανονικά τις συναυλίες του, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεων στη Βρετανία το καλοκαίρι, στο Love Supreme jazz festival και στο Eventim Apollo.
*Με πληροφορίες από: The Guardian
