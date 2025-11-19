Ζελένσκι: Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην Τερνοπίλ, στη δυτική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 drones και 48 πυραύλους κατά τη νυχτερινή της επίθεση στη δυτική Ουκρανία

«Στην Τερνοπίλ, πολυκατοικίες εννέα ορόφων επλήγησαν (…) δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυστυχώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και υποδομές μέσων μεταφοράς, πρόσθεσε.

«Κάθε στυγνή επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια στην Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», σημείωσε, ζητώντας από τους συμμάχους του Κιέβου βοήθεια σε πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία χρησιμοποίησε πάνω από 470 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και 48 πυραύλους στην επίθεσή της τη νύχτα, διευκρίνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι στο Χ:

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles. In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Από τη δική της μεριά, η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους με πυραύλους ATACMS.