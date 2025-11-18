Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Οι διάσημες χορεύτριες Κέσλερ έβαλαν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

«Δεν ήθελαν πλέον να ζουν και αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους η μια δίπλα στην άλλη». Με αυτά τα λόγια η γερμανική εφημερίδα Bild έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου των διάσημων χορευτριών Κέσλερ – ένας θάνατος που ήρθε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Οι δίδυμες Κέσλερ, οι οποίες τη δεκαετία του ’60 ήταν από τις πιο διάσημες χορεύτριες στην Ευρώπη, ενώ κέρδισαν και τα 15 λεπτά δημοσιότητάς τους στις ΗΠΑ, δεν πήραν μια βιαστική απόφαση. Είχαν αποφασίσει την πορεία τους εδώ και περίπου έναν χρόνο. Άλλωστε, μιλώντας στην Bild το 2024, είχαν αποκαλύψει ότι επιθυμούσαν οι στάχτες τους να μπουν στην ίδια τεφροδόχο και να ταφούν δίπλα στη μητέρα τους Έλσα, αλλά και τον σκύλο τους Γέλο.

Από τη ναζιστική Γερμανία στον Έλβις και τον Φρανκ Σινάτρα

Η Έλεν και Άλις Κέσλερ γεννήθηκαν στις 20 Αυγούστου του 1936 κοντά στη Λειψία της ναζιστικής Γερμανίας και από την ηλικία των 6 ξεκίνησαν τα μαθήματα χορού. Άρχισαν τις εμφανίσεις τους στο παιδικό μπαλέτο της πόλης, ωστόσο στις αρχές του ’50 οι γονείς τους Πολ και Έλσα αποφάσισαν να το σκάσουν στη δυτική Γερμανία.

Και μέσα στα επόμενα χρόνια η καριέρα των δίδυμων Κέσλερ θα απογειωθεί. Αρχικά θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους στο γνωστό μουσικό θέατρο του Παρισιού The Lido – όπου και θα γνωρίσουν τον Έλβις Πρίσλεϊ. Η εμφάνισή τους στον διαγωνισμό της Eurovision το 1959 θα τις κάνει γνωστές σε όλο τον κόσμο, ωστόσο όταν θα μετακομίσουν οι μετοχές τους στον χώρο του θεάματος θα εκτοξευθούν.

Η συχνές εμφανίσεις τους στο τηλεοπτικό δίκτυο RAI θα τις βάλουν σε όλα τα σπίτια, η φωτογράφισή τους για το ιταλικό Playboy θα γράψει ιστορία – το τεύχος θα ξεπουλήσει πιο γρήγορα από κάθε άλλη φορά στη γειτονική χώρα. Ενώ δεν θα αργήσουν να περάσουν και τον Ατλαντικό.

Στις ΗΠΑ θα εμφανιστούν στο διάσημο The Ed Sullivan Show, θα ποζάρουν για το εξώφυλλο του Life Magazine, ενώ θα «ντύσουν» χορευτικά τα σόου των Φρανκ Σινάτρα, Φρεντ Αστέρ και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ.

Σε ηλικία 50 ετών αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στη διεθνή καριέρα τους – θα επιστρέψουν στη Γερμανία και θα εγκατασταθούν στο Γκρύνβαλντ κοντά στο Μόναχο για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Εκεί, στις 17 Νοεμβρίου 2025, σε ηλικία 89 ετών, θα αποφασίσουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Μαζί σε όλη τους τη ζωή, μαζί και στον θάνατο.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons