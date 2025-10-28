Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ο κόσμος της τέχνης θρηνεί, αλλά την ίδια ώρα επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα ταμπού, που διχάζει και προβληματίζει πολλούς: το δικαίωμα του ανθρώπου σε ένα αξιοπρεπή θάνατο. Η Τζάκι Φεράρα, η γλύπτρια που «έφερε το μυστήριο στον μινιμαλισμό», αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Όπως έκανε γνωστό η επί χρόνια συνεργάτης και σύμβουλός της Τίνα Χεϊτμάνεκ, η 95χρονη εικαστικός ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας και στις 22 Οκτωβρίου άφησε την τελευταία της πνοή στην κλινική Pegasos.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Η Τζάκι Φεράρα δεν έπασχε από κάποια ανίατη ασθένεια, για αυτό τον λόγο δεν είχε τη δυνατότητα του θανάτου με υποβοηθούμενη αυτοκτονία στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είχε αποφασίσει ότι ήθελε να «φύγει» με τους δικούς της όρους.

«Δεν θέλω να έχω μια νοσοκόμα να με προσέχει. Παντρεύτηκα τρεις φορές, αυτό είναι υπέρ αρκετό» είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της στους New York Times. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι είναι σχετικά καλά στην υγεία της, ωστόσο δύο πτώσεις που είχε μέσα στο σπίτι της τους τελευταίους μήνες, της θύμισαν ότι δεν θέλει να εξαρτάται από κάποιον άλλον στη ζωή της.

Καινοτόμος και χαρισματική

Η Τζάκι Φεράρα γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1929 στο Μίσιγκαν και όταν αποφοίτησε από το λύκειο αποφάσισε να παρακολουθήσει μαθήματα στο Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε μετά από χρόνια, «δεν είχα καθόλου αυτό το χάρισμα στη ζωγραφική».

Στα 23 της χρόνια πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και έγινε κομμάτι της καλλιτεχνικής σκηνής της πόλης – ιδιαίτερα το θέατρο και τον χορό. Παράλληλα ξεκίνησε να πειραματίζεται στη γλυπτική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MCAD (@mcadedu)

Η Τζάκι Φεράρα πήγε «κόντρα» στους γλύπτες της εποχής της, που επέλεγαν βαριά υλικά και προτίμησε το ξύλο στις δημιουργίες της, κατασκευάζοντας πυραμίδες και πύργους, με μια «αρχαία αύρα μυστηρίου», σύμφωνα με τους New York Times.

Ο κριτικός τέχνης Πίτερ Σέλνταλ την αποκάλεσε από τις πιο «χαρισματικές και καινοτόμους γλύπτριες» της εποχής της, ενώ τα έργα της κοσμούν το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMa), αλλά και πολλά μουσεία στις ΗΠΑ.

// Κεντρική φωτογραφία: High Museum of Art | Jackie Ferrara Foundation