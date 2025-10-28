magazin
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28 Οκτωβρίου 2025 | 15:00

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Spotlight

Ο κόσμος της τέχνης θρηνεί, αλλά την ίδια ώρα επαναφέρει στο προσκήνιο ένα θέμα ταμπού, που διχάζει και προβληματίζει πολλούς: το δικαίωμα του ανθρώπου σε ένα αξιοπρεπή θάνατο. Η Τζάκι Φεράρα, η γλύπτρια που «έφερε το μυστήριο στον μινιμαλισμό», αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της με υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Όπως έκανε γνωστό η επί χρόνια συνεργάτης και σύμβουλός της Τίνα Χεϊτμάνεκ, η 95χρονη εικαστικός ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας και στις 22 Οκτωβρίου άφησε την τελευταία της πνοή στην κλινική Pegasos.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Η Τζάκι Φεράρα δεν έπασχε από κάποια ανίατη ασθένεια, για αυτό τον λόγο δεν είχε τη δυνατότητα του θανάτου με υποβοηθούμενη αυτοκτονία στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είχε αποφασίσει ότι ήθελε να «φύγει» με τους δικούς της όρους.

«Δεν θέλω να έχω μια νοσοκόμα να με προσέχει. Παντρεύτηκα τρεις φορές, αυτό είναι υπέρ αρκετό» είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή της στους New York Times.  Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι είναι σχετικά καλά στην υγεία της, ωστόσο δύο πτώσεις που είχε μέσα στο σπίτι της τους τελευταίους μήνες, της θύμισαν ότι δεν θέλει να εξαρτάται από κάποιον άλλον στη ζωή της.

Καινοτόμος και χαρισματική

Η Τζάκι Φεράρα γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1929 στο Μίσιγκαν και όταν αποφοίτησε από το λύκειο αποφάσισε να παρακολουθήσει μαθήματα στο Ινστιτούτο Τεχνών του Ντιτρόιτ. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε μετά από χρόνια, «δεν είχα καθόλου αυτό το χάρισμα στη ζωγραφική».

Στα 23 της χρόνια πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη και έγινε κομμάτι της καλλιτεχνικής σκηνής της πόλης – ιδιαίτερα το θέατρο και τον χορό. Παράλληλα ξεκίνησε να πειραματίζεται στη γλυπτική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MCAD (@mcadedu)

Η Τζάκι Φεράρα πήγε «κόντρα» στους γλύπτες της εποχής της, που επέλεγαν βαριά υλικά και προτίμησε το ξύλο στις δημιουργίες της, κατασκευάζοντας πυραμίδες και πύργους, με μια «αρχαία αύρα μυστηρίου», σύμφωνα με τους New York Times.

Ο κριτικός τέχνης Πίτερ Σέλνταλ την αποκάλεσε από τις πιο «χαρισματικές και καινοτόμους γλύπτριες» της εποχής της, ενώ τα έργα της κοσμούν το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMa), αλλά και πολλά μουσεία στις ΗΠΑ.

// Κεντρική φωτογραφία: High Museum of Art | Jackie Ferrara Foundation

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Ένας στους 4 τρώει μόνος του στο τραπέζι και είναι δυστυχισμένος

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι
Le Violon d’Ingres 23.10.25

Το βιολί της Κίκι: Ο ερωτικός μύθος πίσω από τη διάσημη φωτογραφία του Μαν Ρέι

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα, το Le Violon d’Ingres του Μαν Ρέι, μετατρέπει το σώμα της Κίκι του Μονπαρνάς σε βιολί – ένα σύμβολο πόθου, εξουσίας και αινιγματικής σιωπής

Σύνταξη
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 
Σαν σήμερα 16.10.25

Πληρωμή χρέους: Συγγνώμη στον Όσκαρ Ουάιλντ από τη Βρετανική Βιβλιοθήκη, 130 χρόνια μετά τον εξοστρακισμό του 

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά την ταπείνωση, η Βρετανική Βιβλιοθήκη έρχεται να αποκαταστήσει τη μνήμη του μεγάλου Ιρλανδού συγγραφέα με μια συμβολική κίνηση που συγκινεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»
Euroleague 28.10.25

Μπαρτζώκας: «Έξω μας θεωρούν πρώτο φαβορί και εδώ πιέζει όλος ο κόσμος για μεταγραφές»

Οξύμωρο σχήμα θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας το να θεωρείται ο Ολυμπιακός Νο1 φαβορί για την Ευρωλίγκα σύμφωνα με τα power rankings και ταυτόχρονα εντός συνόρων να υπάρχει αφόρητη πίεση για μεταγραφές...

Σύνταξη
Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος για… ΠΑΟΚ και 28η Οκτωβρίου: «Στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσουμε»

Ο Βόλος είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με ανακοίνωσή της η θεσσαλική ομάδα τονίζει το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της θα μείνει στη μνήμη σαν να είναι... εθνική εορτή!

Σύνταξη
Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising
English edition 28.10.25

Olive Oil: Producer Prices Under Pressure; Imports Rising

According to a new report by the International Olive Council (IOC) for September, significant trends are emerging in terms of producer prices, exports, imports, and consumption, both for olive oil and table olives

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Τραγωδία: Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Ίντερ παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο

Μια έκτακτη είδηση συγκλονίζει τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Ιταλίας, καθώς ο Josep Martinez βρέθηκε πρωταγωνιστής σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή
Μήνυμα για 28η Οκτωβρίου 28.10.25

Δένδιας: Προχωράμε την «Ατζέντα 2030» για να μπορεί η Ελλάδα να επαναδιατυπώνει το «Όχι» σε κάθε απειλή

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δίνει το παρών στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Η Γιουβέντους σε περίοδο κρίσης: Έξι προπονητές σε πέντε χρόνια

Η Γιουβέντους παλεύει με την αστάθεια στον πάγκο και τις αποτυχημένες μεταγραφές, με τον Ίγκορ Τούντορ να πληρώνει τα λάθη προηγούμενων ετών και τη διοίκηση να ψάχνει λύσεις για να επανέλθει στην κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο