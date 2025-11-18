24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι της Hellenic Train. Συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, με 4ωρη στάση εργασίας από τις 9 π.μ. έως τις 13.00, μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς.

Στο πλαίσιο της απεργίας, στις 10.30 π.μ., της Τρίτης θα γίνει συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της Hellenic Train, στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στις απολύσεις που έχει προχωρήσει η Hellenic Train, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους, καθώς και προσλήψεις προσωπικού. Παράλληλα απαιτούν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένωνκαι «την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια».

Απεργία στη Hellenic Train – Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Ειδικότερα, η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και το Σωματείο Εργαζομένων της Hellenic Train, σημειώνουν πως η απόφαση για απεργία αποτελεί «αναγκαιότητα» λόγω της, όπως αναφέρουν, «συστηματικής αδιαφορίας» της εταιρείας για την επίλυση σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων.

Στο εξώδικο που εστάλη στην εταιρεία γίνεται επίσης αναφορά στην προηγούμενη στάση εργασίας, κατά την οποία – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – η εταιρεία δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημόσιου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ.

Τα σωματεία ζητούν:

Την άμεση πρόσληψη προσωπικού και την πλήρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών. Οι ελλείψεις ακόμα και σε νευραλγικές ειδικότητες δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του σιδηροδρομικού έργου και δημιουργούν συνθήκες ανασφάλειας.

Την τήρηση του ωραρίου εργασίας, την χορήγηση όλων των αναπαύσεων που δικαιούται το προσωπικό και την διασφάλιση αξιοπρεπών, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Την άμεση επισκευή των εγκαταστάσεων των μηχανοστασίων πουεγκυμονούν καθημερινά κινδύνους για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.

Τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού, καθόσον τα απαρχαιωμένα μηχανήματααλλά και οι χώροι εργασίας εμποδίζουν την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι οποίοι διακινδυνεύουν ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα, αλλά και αυτή του επιβατικού κοινού κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Την άμεση λήψη από την εταιρία όλων των απαραίτητων μέτρων για τον σωστό προγραμματισμό των δρομολογίων και τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των συστηματικών καθυστερήσεων των δρομολογίων που προκαλούν αναστάτωση και ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινόκαι θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητας, την υγείας και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων στις αμαξοστοιχίες και στους σταθμούς, που έρχονται αντιμέτωποι με την αγανάκτηση του επιβατικού κοινού.

Την προστασία των θέσεων εργασίας, την τήρηση των πειθαρχικών διαδικασιών, τον σεβασμό και την προστασία των εργαζομένων από καταχρηστικές και εξοντωτικές υπηρεσιακές αποφάσεις και την εγκατάλειψη τέτοιων σχεδιασμών.

Την ανάκληση των άδικων απολύσεων και την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων.

Την άμεση παύση των συνεχών μεταβολών τόπου εργασίας και ωραρίου των εργαζομένων της νέας υπηρεσίας customercare που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, και στην οικογενειακή ζωή των συναδέλφων.

Την άμεση αποκατάσταση των συνθηκών υγιεινής στους σταθμούς.

Την άμεση επανεκπαίδευση του προσωπικού κίνησης.

Την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του σιδηροδρόμου που καρκινοβατούν επί χρόνια, με έμφαση στην καλή και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία είτε απουσιάζουν ολοκληρωτικά είτε είναι ημιτελή με αποτέλεσμα τη διακινδύνευση του προσωπικού και των επιβατών και την πρόκληση συμβάντων που δυσφημούν την εικόνα του σιδηροδρόμου και των εργαζομένων του.

Αδιαπραγμάτευτο μέλημά μας είναι ένας υγιής ασφαλής και δημόσιος σιδηρόδρομος για επιβάτες και προσωπικό» τονίζουν.

Αναστολές και αλλαγές δρομολογίων

Λόγω της απεργίας, υπάρχουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού.

Ωστόσο, «για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train, με τη συνδρομή και των σωματείων εργαζομένων που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας», θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, δίνονται από τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).