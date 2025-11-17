ΣΥΡΙΖΑ: Ο ρόλος του ΠτΔ δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης

Μετά το ΠΑΣΟΚ, την ενόχλησή του εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον κίνδυνο ενός πολιτικού αδιεξόδου στη χώρα.

«Τη στιγμή που υπονομεύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και το κράτος Δικαίου, ο ρόλος του ΠτΔ είναι κρίσιμος και δεν είναι αυτός του σχολιαστή, μέσω διαρροών, της πολιτικής κατάστασης. Ο ρόλος του είναι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», σχολιάζει χαρακτηριστικά η Κουμουνδούρου.

«Να μην γίνουν τα προβλήματα της «γαλάζιας πολυκατοικίας», προβλήματα της χώρας»

Όπως επισημαίνει, «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ισχυρή προοδευτική πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, για να σταματήσει η θεσμική και όχι μόνο κρίση, για να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, μάλιστα, πως «υπάρχει όμως και άλλο ένα στοιχείο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και προκύπτει αναντίρρητα από το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής. Τα σχέδια που καταστρώνουν και διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπορούν να πείσουν ούτε το Προεδρικό Μέγαρο», ενώ διαμηνύει: «Να μην γίνουν τα προβλήματα της «γαλάζιας πολυκατοικίας», προβλήματα της χώρας ξανά».

«Οι ανησυχίες» του Προέδρου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αισθάνεται τη φθορά του χρόνου που πιέζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου» και «η αντιπολίτευση δείχνει αδύναμη να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής».

Τι απαντούν κύκλοι της Προεδρίας

«Η θέση του Προέδρου είναι ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας», αναφέρουν κύκλοι της Προεδρίας της Δημοκρατίας σχετικά με το επίμαχο δημοσίευμα για τις αγωνίες του Κωνσταντίνου Τασούλα.