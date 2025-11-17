Σημαντική μεταβολή του καιρού την Τρίτη – Έρχονται βροχές και αφρικανική σκόνη

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη 18 Νοεμβρίου ο καιρός, και η ζέστη και ο ήλιος θα δώσουν τη θέση τους σε βροχές και… αφρικανική σκόνη.

Ειδικότερα, όπως προβλέπει το έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τα δυτικά της χώρας.

Πιο αναλυτικά, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και από τις μεσημβρινές ώρες τα δυτικά και βόρεια της Αιτωλοακαρνανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σε δυτικά και βόρεια τμήματα, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και Θράκη.

Παράλληλα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας απαιτητικές συνθήκες για θαλάσσιες μετακινήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα επηρεάσει τοπικά την ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή με τιμές από 18 έως 20 βαθμούς στα βόρεια, 21 με 23 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά 24 με 25 βαθμούς στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο νότιο Ιόνιο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με πιθανότητα για ασθενών τοπικών βροχών στη νότια Εύβοια.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο βορειανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.