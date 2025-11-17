O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Μιλώντας στο AARP, ο Μόργκαν Φρίμαν άνοιξε την καρδιά του για τη σχέση του με τον χρόνο, την εργασία και το τι σημαίνει να μεγαλώνεις με στόχο και κίνηση. Για τον 87χρονο ηθοποιό, το μυστικό είναι να μην αφήσει τον γέρο να μπει μέσα του.

«Υπάρχει μια φράση για τα γηρατειά — ‘Συνέχισε’. Και όπως λέει ο Κλιντ Ίστγουντ: ‘Don’t let the old man in’», σημείωσε ο Φρίμαν. «Το πετυχαίνεις ξυπνώντας τον εαυτό σου κάθε πρωί, κάνοντας γυμναστική, παίρνοντας τις βιταμίνες και τα φάρμακά σου, και συνεχίζοντας να κινείσαι. Αυτό είναι το μυστικό»

Αυτό το μάντρα φαίνεται πως λειτουργεί: ο Μόργκαν Φρίμαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Now You See Me: Now You Don’t», που κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου, ενώ δεν σκοπεύει να αποχωριστεί ούτε τα αγαπημένα του χόμπι. «Θα παίζω ακόμα γκολφ; Αυτό είναι το ερώτημα», λέει με χιούμορ.

«Μην αφήσεις τον γέρο να μπει μέσα σου»

«Η όρεξη είναι ακόμη εκεί»

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο ηθοποιός παραδέχεται ότι η ιδέα της συνταξιοδότησης εμφανίζεται πού και πού — αλλά φεύγει αμέσως. «Όταν ο μάνατζερ μού λέει πως υπάρχει δουλειά ή ότι έγινε μια πρόταση, όλα επανέρχονται στο χθες: πόσο θα πληρωθώ, πού θα βρισκόμαστε;»

Παρότι το πάθος του έχει «λίγο ξεθωριάσει», όπως αναγνωρίζει, η φλόγα παραμένει αναμμένη: «Η όρεξη είναι ακόμη εκεί. Όχι όσο παλιά, αλλά αρκετή για να συνεχίσω».

Ο Μόργκαν Φρίμαν δεν είναι ο μόνος που αρνείται να ‘κατεβάσει ρολά’. Η Κρις Τζένερ, σήμερα 70 ετών, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει, εμπνευσμένη από τη μητέρα της που συνταξιοδοτήθηκε στα 82. Αντίστοιχα, ο 92χρονος βετεράνος της Wall Street Μπερτ Μάλκιελ εξακολουθεί να εργάζεται καθημερινά: «Θα νιώθαμε όλοι καλύτερα αν δουλεύαμε περισσότερο», λέει.