magazin
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 07:58
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Fizz 17 Νοεμβρίου 2025 | 06:02

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Μιλώντας στο AARP, ο Μόργκαν Φρίμαν άνοιξε την καρδιά του για τη σχέση του με τον χρόνο, την εργασία και το τι σημαίνει να μεγαλώνεις με στόχο και κίνηση. Για τον 87χρονο ηθοποιό, το μυστικό είναι να μην αφήσει τον γέρο να μπει μέσα του.

«Υπάρχει μια φράση για τα γηρατειά — ‘Συνέχισε’. Και όπως λέει ο Κλιντ Ίστγουντ: ‘Don’t let the old man in’», σημείωσε ο Φρίμαν. «Το πετυχαίνεις ξυπνώντας τον εαυτό σου κάθε πρωί, κάνοντας γυμναστική, παίρνοντας τις βιταμίνες και τα φάρμακά σου, και συνεχίζοντας να κινείσαι. Αυτό είναι το μυστικό»

Αυτό το μάντρα φαίνεται πως λειτουργεί: ο Μόργκαν Φρίμαν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Now You See Me: Now You Don’t», που κάνει πρεμιέρα στις 14 Νοεμβρίου, ενώ δεν σκοπεύει να αποχωριστεί ούτε τα αγαπημένα του χόμπι. «Θα παίζω ακόμα γκολφ; Αυτό είναι το ερώτημα», λέει με χιούμορ.

«Μην αφήσεις τον γέρο να μπει μέσα σου»

YouTube thumbnail

«Η όρεξη είναι ακόμη εκεί»

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο ηθοποιός παραδέχεται ότι η ιδέα της συνταξιοδότησης εμφανίζεται πού και πού — αλλά φεύγει αμέσως. «Όταν ο μάνατζερ μού λέει πως υπάρχει δουλειά ή ότι έγινε μια πρόταση, όλα επανέρχονται στο χθες: πόσο θα πληρωθώ, πού θα βρισκόμαστε;»

Παρότι το πάθος του έχει «λίγο ξεθωριάσει», όπως αναγνωρίζει, η φλόγα παραμένει αναμμένη: «Η όρεξη είναι ακόμη εκεί. Όχι όσο παλιά, αλλά αρκετή για να συνεχίσω».

Ο Μόργκαν Φρίμαν δεν είναι ο μόνος που αρνείται να ‘κατεβάσει ρολά’. Η Κρις Τζένερ, σήμερα 70 ετών, έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει, εμπνευσμένη από τη μητέρα της που συνταξιοδοτήθηκε στα 82. Αντίστοιχα, ο 92χρονος βετεράνος της Wall Street Μπερτ Μάλκιελ εξακολουθεί να εργάζεται καθημερινά: «Θα νιώθαμε όλοι καλύτερα αν δουλεύαμε περισσότερο», λέει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

Ουκρανία: Με όχημα την ενέργεια η απόβαση των κατασκευαστών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

Euronext: Οι κρίσιμες αποφάσεις για τους μετόχους της ΕΧΑΕ – Πέφτει η αυλαία της δημόσιας πρότασης

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν, σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar τη «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας
Νέος εχθρός 17.11.25

Πώς η Βρετανία αντικατέστησε τις ΗΠΑ ως ο κακός στα μάτια της Ρωσίας

Ο ανταγωνισμός Λονδίνου και Μόσχας εκτείνεται στην αυτοκρατορική εποχή, αλλά ο πόλεμος της Ουκρανίας έφερε τις σχέσεις σε νέο χαμηλό, με την Βρετανία να παίρνει τη θέση που κατείχαν ανέκαθεν οι ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο
52 χρόνια από τον ξεσηκωμό 17.11.25

Πολυτεχνείο: Με την πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις – Πλήθος κόσμου στον ιστορικό χώρο

Πλήθος κόσμου, δηλώνει «παρών» στις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο οι οποίες κορυφώνονται με την μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία στην αμερικανική πρεσβεία - Οι πύλες στον ιστορικό χώρο στην Πατησίων σήμερα θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τη 1 το μεσημέρι

Σύνταξη
Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Η δήλωση Τασούλα που ενόχλησε το ΠΑΣΟΚ, τα «πυρά» Χριστοδουλάκη κατά Τσίπρα και η «μάχη» του κέντρου  

Πώς η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας προκάλεσε την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ. Οι σχέσεις Δούκα-Χριστοδουλάκη και η παράμετρος του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Εβδομάδα φραπέ και χασάπη στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Πότε παίρνουν σειρά οι πολιτικοί

Ειδικά για την περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, (φραπέ) οι εργασίες έχουν αναδείξει ερωτήματα που θα πρέπει ν’ απαντηθούν, για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις οχλήσεις του σε υψηλόβαθμα στελέχη για τον έλεγχο των υποθέσεών του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;
Κόσμος 17.11.25

Η ΕΕ προσκάλεσε την Ουκρανία να γίνει «μέλος του κλαμπ» – Θα συμβεί ποτέ αυτό;

Από τα χαρακώματα και τα καταφύγια της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι επιμένει ότι η θυσία του λαού του δεν αφορά μόνο την άμυνα απέναντι στη Ρωσία, αλλά και «τον αγώνα για το μέλλον της χώραςς μέσα στην ΕΕ»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πυρηνικά όπλα: «Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας – Το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί
Κόσμος 17.11.25

«Παιχνίδια» πυραύλων σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας - Με το δάχτυλο πάνω από το κόκκινο κουμπί

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα σε μια επίδειξη δύναμης και στρατηγικού ανταγωνισμού εγκαινιάζοντας μια νέα τρομακτική εποχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν
«Επιτεύγματα» 17.11.25

Η Νίκι Μινάζ «φλερτάρει» με τον Τραμπ και οι ΛΟΑΤΚΙ+ θαυμαστές της αντιδρούν

Η Νίκι Μινάζ δέχθηκε σφοδρή κριτική μετά από μια ανάρτησή της στο X, στην οποία εξέφραζε «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς τον Τραμπ για την υποστήριξή του προς τους χριστιανούς της Νιγηρίας.

Σύνταξη
Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;
Ευρώπη 17.11.25

Αντί να φοβόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας κλέψει τις δουλειές, μήπως πρέπει απλά να συνεργαστούμε;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καναδικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, που περιλαμβάνει τους εργαζομένους τους. Ποιες χώρες πρωτοστατούν στην Ευρώπη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026
Αναμένεται η διπλή έγκριση 17.11.25

Η ΕΕ περικόπτει πάνω από 6 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2026

Σημαντική μείωση στην πολιτική συνοχής και ενίσχυση κονδυλίων για μετανάστευση, σύνορα, άμυνα και καινοτομία - Προτεραιότητα στον προϋπολογισμό η ασφάλεια, τα σύνορα και η άμεση αντίδραση σε κρίσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί
Αντίσταση στους «νταήδες» 17.11.25

Η Ευρώπη μπροστά την ακροδεξιά – Είναι μάχη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι, αλλά μπορεί να κερδηθεί

Η Ευρώπη καλείται να δείξει ενεργητική άμυνα ενάντια στην ενισχυόμενη ακροδεξιά. Η νίκη του Ρομπ Γέτεν στην Ολλανδία, αλλά και του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι παραδείγματα που δίνουν ελπίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη
Χρόνια διαμάχης 17.11.25

Ήταν κάποτε το σπίτι του Μακρυγιάννη

Γιατί 43 χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου, το σπίτι του Μακρυγιάννη είναι σε ερειπιώδη κατάσταση και κινδυνεύει να αποχαρακτηριστεί

Κατερίνα Ροββά
Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ
«Διπλωματία των πόρων» 17.11.25

Ο Τραμπ, οι σπάνιες γαίες και η Κεντρική Ασία ως γεωπολιτικό «νέο σύνορο» των ΗΠΑ

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ 2.0, οι ΗΠΑ στοχεύουν τις σπάνιες γαίες της Κεντρικής Ασίας, αναδιαμορφώνοντας την περιφερειακή ισχύ έναντι της Κίνας, ενώ η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει με… άδεια χέρια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας
Στοιχεία Eurostat 17.11.25

Τα δύο πρόσωπα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αλλά το επενδυτικό κενό παραμένει σημαντικό - Μεγάλο το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 17.11.25

Η αναζήτηση της «τεχνητής μήτρας»: Τεχνολογική πρόοδος ή ένα βήμα προς την δυστοπία της παραγωγής ανθρώπων

Τι θα γινόταν αν η κύηση μπορούσε να εξωτερικευθεί μέσω μίας «τεχνητής μήτρας»; Μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη πολύ από το να είναι εφικτή, αλλά οι έρευνες φαίνεται να προσπαθούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισημερινός: Οι πολίτες ψήφισαν κατά της επιστροφής των ξένων στρατιωτικών βάσεων
Ισημερινός 17.11.25

«Οχι» των πολιτών στην επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων

Ως καθαρή ήττα για τον πρόεδρο του Ισημερινού ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διενεργήθηκε χθες και στο οποίο οι πολίτες απέρριψαν την επιστροφή των ξένων στρατιωτικών βάσεων.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο