Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μια σπάνια γενετική σεξουαλική διαταραχή, σύμφωνα με ανάλυση DNA
17 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μια σπάνια γενετική σεξουαλική διαταραχή, σύμφωνα με ανάλυση DNA

Ο ναζιστής δικτάτορας, Αδόλφος Χίτλερ, είχε σύνδρομο Κάλμαν, το οποίο μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος και την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Vita.gr
Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Τι ώρα ξεκινάτε τη δουλειά σας; Οι πρωινοί τύποι ίσως εκπλαγούν με τα ευρήματα έρευνας

Spotlight

Νέα έρευνα DNA αποκαλύπτει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μια σπάνια σεξουαλική διαταραχή. Ο ναζιστής δικτάτορας είχε το σύνδρομο Κάλμαν, το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων κατά την εφηβεία, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο ενημέρωσης The Times.

Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από ανάλυση αίματος που ελήφθη από ένα κομμάτι υφάσματος που κόπηκε από τον καναπέ στον οποίο ο Χίτλερ αυτοκτόνησε το 1945. Τα ευρήματα παρουσιάζονται επίσης σε ένα νέο βρετανικό ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το σχέδιο ενός δικτάτορα» (Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator).

Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης

«Το σύνδρομο Κάλμαν προκαλεί καθυστέρηση στην εφηβεία ή μπορεί να την εμποδίσει εντελώς. Στους άνδρες, τα συνηθισμένα σωματικά συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν μικρό πέος και όρχεις, στειρότητα και χαμηλή σεξουαλική ορμή, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ» σχολιάζει το People και συνεχίζει: «Οι γενετικές αλλαγές που προκαλούν την πάθηση συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης».

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο Χίτλερ θα είχε μία στις δέκα πιθανότητες να έχει μικροφαλλία, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τις ιστορίες κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου -ότι δεχόταν χλευασμό επειδή είχε μικρά γεννητικά όργανα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

Επιπλέον, μια ιατρική εξέταση του δικτάτορα από το 1923, η οποία αποκαλύφθηκε το 2015, ανέφερε ότι είχε κρυψορχία (μη κάθοδος των όρχεων), κάτι που θα ήταν επίσης σύμφωνο με τη διάγνωση του συνδρόμου Κάλμαν.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο Χίτλερ θα είχε μία στις δέκα πιθανότητες να έχει μικροφαλλία, κάτι που υποστηρίζεται επίσης από τις ιστορίες κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου -ότι δεχόταν χλευασμό επειδή είχε μικρά γεννητικά όργανα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times

YouTube thumbnail

Καμία ιδιωτική ζωή

«Αυτό θα βοηθούσε να εξηγηθεί η εξαιρετικά ασυνήθιστη και σχεδόν απόλυτη αφοσίωση του Χίτλερ στην πολιτική στη ζωή του, με αποκλεισμό κάθε είδους ιδιωτικής ζωής», δήλωσε ο Άλεξ Τζέι Κέι, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ, στο νέο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

«Άλλοι ανώτεροι Ναζί είχαν συζύγους, παιδιά, ακόμη και εξωσυζυγικές σχέσεις. Ο Χίτλερ είναι ο μόνος από όλη την ηγεσία των Ναζί που δεν είχε», πρόσθεσε.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι ο Χίτλερ βρισκόταν στο ανώτερο 1% όσον αφορά τις πιθανότητες να αναπτύξει αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

Η καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, επικεφαλής γενετίστρια της έρευνας, σημείωσε ότι τα πρόσφατα ευρήματα είναι ειρωνικά, δεδομένης της εμμονής του Χίτλερ με τη γενετική «τελειότητα».

«Αν έβλεπε τα δικά του γενετικά αποτελέσματα, σχεδόν σίγουρα θα έστελνε τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων», είπε στο νέο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κακό σε ένα γονιδίωμα

Η Κινγκ τόνισε επίσης ότι το DNA είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του συνολικού παζλ του ποιος είναι ένας άνθρωπος και τι θα γίνει, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδική εξήγηση κατά τη μελέτη της προσωπικότητας ή της ψυχικής κατάστασης.

«Το πιο σημαντικό πράγμα που θέλω να προκύψει από αυτό είναι η πολυπλοκότητα της γενετικής και η πολυπλοκότητα των συνθηκών», εξήγησε. «Οι άνθρωποι βλέπουν το DNA ως τη μαγική λύση που θα απαντήσει σε όλα. Συχνά θεωρούν το DNA ως καθοριστικό, κάτι που δεν είναι. Το DNA είναι πάντα μόνο ένα κομμάτι του παζλ για το ποιος είναι κάποιος… Δεν μπορείς να δεις το κακό σε ένα γονιδίωμα».

«Η γενετική δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει αυτό που έκανε» – Καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, επικεφαλής γενετίστρια της έρευνας

Τον κατέβασαν από το βάθρο

Η Κινγκ είπε επίσης ότι αρχικά δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να αναλάβει το υψηλού προφίλ έργο της ανάλυσης του DNA του Χίτλερ, καθώς γνώριζε ότι η απόφαση αυτή θα ήταν αμφιλεγόμενη. Ωστόσο, είπε ότι γνώριζε επίσης ότι η έρευνα θα γινόταν τελικά, είτε συμμετείχε σε αυτήν είτε όχι, και ήθελε τουλάχιστον να είναι σίγουρη ότι η διαδικασία θα γινόταν σωστά.

«Αγωνίστηκα πολύ», θυμάται. «Αλλά κάποια στιγμή θα γινόταν, και θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα γινόταν με εξαιρετικά μετρημένο και αυστηρό τρόπο. Επίσης, το να μην το κάνουμε θα τον έβαζε σε κάποιο είδος βάθρου».

«Η γενετική δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει αυτό που έκανε», πρόσθεσε.

Προς αποφυγή του στίγματος

Ο ψυχολόγος καθηγητής Σερ Σάιμον Μπάρον-Κοέν, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας για τον Αυτισμό του Κέμπριτζ, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, επανέλαβε τα λόγια της Κινγκ και προειδοποίησε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να στιγματίσουν άτομα με τις ίδιες διαταραχές.

«Η συμπεριφορά δεν είναι ποτέ 100% γενετική», δήλωσε ο Μπάρον-Κοέν στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times.

«Η σύνδεση της ακραίας σκληρότητας του Χίτλερ με άτομα που έχουν διαγνωστεί με αυτές τις διαταραχές ενέχει τον κίνδυνο να στιγματιστούν, ειδικά όταν η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων με αυτές τις διαγνώσεις δεν είναι ούτε βίαια ούτε σκληρά, και πολλά από αυτά είναι ακριβώς το αντίθετο».

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Αδόλφος Χίτλερ και Μπενίτο Μουσολίνι – Wikimedia Commons

Έφη Αλεβίζου
