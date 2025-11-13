newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 20:42

Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν είχε Εβραίο παππού, σύμφωνα με ερευνητές που, χάρη στην ανάλυση ενός υφάσματος, ποτισμένου με το αίμα του δικτάτορα, κατέρριψαν αυτόν τον παλιό μύθο.

Η ανάλυση του DNA αποκάλυψε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» έπασχε από το σύνδρομο Κάλμαν

Το κομμάτι του υφάσματος με το DNA του αρχηγού των ναζί προέρχεται από τον καναπέ στον οποίο αυτοκτόνησε, στις 30 Απριλίου 1945, εξήγησε η ομάδα των ερευνητών σε ένα ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί το Σάββατο από το βρετανικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 4.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης.

Η ανάλυση αυτή «καταρρίπτει έναν μύθο», σύμφωνα με τον οποίο ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος – ένας μύθος που ξεκίνησε όταν ακόμη ο δικτάτορας ήταν ζωντανός και συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα, ανέφεραν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «Το DNA του Χίτλερ: το προφίλ ενός δικτάτορα».

Τι έλεγε ο μύθος για τον Χίτλερ

Ο μύθος έλεγε ότι ο πατέρας του Χίτλερ ήταν καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης που είχε η γιαγιά του με τον εργοδότη της, που ήταν εβραϊκής καταγωγής. Όμως οι ερευνητές βρήκαν στο DNA γενετικές αντιστοιχίες μεταξύ του δικτάτορα και της πατρικής γραμμής της οικογένειας Χίτλερ. Εάν υπήρχε κάποιο ψήγμα αλήθειας στον μύθο «δεν θα είχαμε την αντιστοίχιση του DNA με την οικογένεια Χίτλερ», είπε η Τούρι Κινγκ.

Τι είναι το σύνδρομο Κάλμαν

Παράλληλα, ενώ η ιδιωτική ζωή του Χίτλερ εξακολουθεί να προκαλεί ερωτηματικά, η ανάλυση του DNA αποκάλυψε ότι «κατά πάσα πιθανότητα» έπασχε από το σύνδρομο Κάλμαν, μια γενετική διαταραχή που στους άνδρες συνήθως εκδηλώνεται με μειωμένη παραγωγή τεστοστερόνης και ανώμαλη ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων.

Το σύνδρομο Κάλμαν συχνά συνδέεται με κρυψορχία και μικροφαλλία.

Η ανάλυση DNA επιτρέπει, για πρώτη φορά, να επιβεβαιωθούν ιστορικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία ο Χίτλερ έπασχε από κρυψορχία στη δεξιά πλευρά. Λαϊκά τραγούδια κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου συχνά κορόιδευαν την ανατομία του δικτάτορα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι ο ναζί δικτάτορας είχε «πολύ υψηλό» ποσοστό (στο κορυφαίο 1%) προδιάθεσης για αυτισμό, σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή.

Οι ερευνητές υπογράμμισαν πάντως ότι αυτά τα νοσήματα δεν εξηγούν την πολιτική που ακολούθησε ο Χίτλερ, που οδήγησαν στον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και τη γενοκτονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων.

Economy
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

