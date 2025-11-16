newspaper
16.11.2025 | 18:30
Πτώμα άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Αραγτσί: Το Ιράν πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο πουθενά
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 18:51

Αραγτσί: Το Ιράν πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο πουθενά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε ότι η χώρα δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνική χρήση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο σε καμιά εγκατάσταση στη χώρα.

«Όλες οι εγκαταστάσεις μας υπόκεινται σε έλεγχο και παρακολούθηση» από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, είπε ο Αραγτσί

Ο Αραγτσί, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Associated Press που επισκέπτεται τη χώρα, έδωσε την πιο ξεκάθαρη απάντηση από τη μεριά της ιρανικής κυβέρνησης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου πολέμου.

«Δεν υπάρχει καμία μη δηλωμένη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν. Όλες οι εγκαταστάσεις μας υπόκεινται σε έλεγχο και παρακολούθηση» από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε ο Αραγτσί.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει εμπλουτισμός, καθώς οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού μας έχουν υποστεί επίθεση», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Για τις διαπραγματεύσεις Ιράν και ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε τι θα χρειαζόταν για να συνεχίσει το Ιράν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ο Αραγτσί απάντησε ότι «το δικαίωμα του Ιράν για εμπλουτισμό, για ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι αναμφισβήτητο», προσθέτοντας: «Έχουμε αυτό το δικαίωμα και συνεχίζουμε να το ασκούμε και ελπίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίζει τα δικαιώματά μας και κατανοεί ότι αυτό είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα του Ιράν και ότι δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από τα δικαιώματά μας».

Ο Αραγτσί δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η τρέχουσα προσέγγιση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη δεν δείχνει καμία προθυμία για «ίσες και δίκαιες διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι «το Ιράν θα είναι πάντα έτοιμο να συμμετάσχει σε διπλωματικές συνομιλίες, αλλά όχι σε διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο την επιβολή όρων».

Αποθήκευση Ενέργειας
Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Φυσικό αέριο
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

Stream newspaper
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους
Νομικός πόλεμος 16.11.25

«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακροδεξιοί influencers υποστηρίζουν ότι βρέθηκε ο κατάλληλος εισαγγελέας ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.11.25

Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Ισοπεδωτική Πορτογαλία, προκρίθηκε στο Μουντιάλ (9-1) – Στα μπαράζ με ανατροπή η Ιρλανδία

Η Πορτογαλία διέλυσε 9-1 την Αρμενία και πέρασε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ώρα που η Ιρλανδια έφτανε στην ανατροπή επί της Ουγγαρίας (2-3) και θα παίξει στα μπαράζ.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Βόλεϊ Γυναικών 16.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web και παράλληλα σημείωσε πως παραμένει προσηλωμένος στους ποδοσφαιρικούς στόχους που έχει θέσει από παιδί.

Σύνταξη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Μπάσκετ 16.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Αιτία αποτελεί ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2025 και η μια πλευρά καταλογίζει ευθύνες στην άλλη

Βάιος Μπαλάφας
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
