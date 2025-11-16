Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη πλέον δεν εμπλουτίζει ουράνιο σε καμιά εγκατάσταση στη χώρα.

«Όλες οι εγκαταστάσεις μας υπόκεινται σε έλεγχο και παρακολούθηση» από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, είπε ο Αραγτσί

Ο Αραγτσί, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Associated Press που επισκέπτεται τη χώρα, έδωσε την πιο ξεκάθαρη απάντηση από τη μεριά της ιρανικής κυβέρνησης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του δωδεκαήμερου πολέμου.

«Δεν υπάρχει καμία μη δηλωμένη δραστηριότητα εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν. Όλες οι εγκαταστάσεις μας υπόκεινται σε έλεγχο και παρακολούθηση» από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε ο Αραγτσί.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει εμπλουτισμός, καθώς οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού μας έχουν υποστεί επίθεση», σημείωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Iran says all uranium enrichment halted after US–Israeli strikes In an interview with the Associated Press (AP), Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran is no longer enriching uranium at any site, explaining that Israeli and US strikes in June crippled the country’s… pic.twitter.com/wqPne4Kq2P — The Cradle (@TheCradleMedia) November 16, 2025

Για τις διαπραγματεύσεις Ιράν και ΗΠΑ

Όταν ρωτήθηκε τι θα χρειαζόταν για να συνεχίσει το Ιράν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ο Αραγτσί απάντησε ότι «το δικαίωμα του Ιράν για εμπλουτισμό, για ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι αναμφισβήτητο», προσθέτοντας: «Έχουμε αυτό το δικαίωμα και συνεχίζουμε να το ασκούμε και ελπίζουμε ότι η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναγνωρίζει τα δικαιώματά μας και κατανοεί ότι αυτό είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα του Ιράν και ότι δεν θα παραιτηθούμε ποτέ από τα δικαιώματά μας».

Ο Αραγτσί δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι η τρέχουσα προσέγγιση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη δεν δείχνει καμία προθυμία για «ίσες και δίκαιες διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι «το Ιράν θα είναι πάντα έτοιμο να συμμετάσχει σε διπλωματικές συνομιλίες, αλλά όχι σε διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο την επιβολή όρων».