15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Σουηδία: Η αστυνομία εξετάζει την εκδοχή του δυστυχήματος για το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 14:35

Σουηδία: Η αστυνομία εξετάζει την εκδοχή του δυστυχήματος για το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, τίποτα δεν αποδεικνύει πως το συμβάν έγινε από πρόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας

Σύνταξη
Spotlight

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι προκρίνει το σενάριο του δυστυχήματος την επομένη του θανάτου τριών ανθρώπων πάνω στους οποίους έπεσε λεωφορείο στη Στοκχόλμη σε ώρα αιχμής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, κυρίως από αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες, τίποτα δεν αποδεικνύει πως το συμβάν έγινε από πρόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Όλα Όστερλινγκ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, έχει τεθεί υπό κράτηση κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διευκρίνισε ο Όστερλινγκ.

Σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ, ο άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, ετοιμαζόταν να κάνει διάλειμμα από την εργασία του.

Χθες, Παρασκευή, μετά τις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) ένα λεωφορείο έπεσε σε ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστη αρτηρία του κέντρου της σουηδικής πρωτεύουσας.

Αστυνομικός στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα με το λεωφορείο στη Σουηδία.

«Είδαμε το λεωφορείο να έρχεται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ξεχαρβάλωσε το στέγαστρο και ακούσαμε γυαλιά να σπάνε», δήλωσε στην εφημερίδα Expressen η Λίντα Κοντρεράς-Έλφορς, μάρτυρας του συμβάντος.

«Το λεωφορείο δεν έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει. Έπεσε σε ένα δέντρο ή φανοστάτη και μόνο έπειτα από αυτό σταμάτησε», πρόσθεσε.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα ονόματά τους δεν δημοσιοποιηθήκαν και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν προτού περάσουν μερικές ημέρες, πρόσθεσε ο Όστερλινγκ.

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Ελληνική οικονομία: Μπορεί να μάθει… ισπανικά;

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Γάζα: Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ – Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια
Αγώνας επιβίωσης στη Γάζα 15.11.25

Προς ψήφιση στον ΟΗΕ τη Δευτέρα το «διορθωμένο» σχέδιο Τραμπ - Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια

Διπλωματικά παιχνίδια και παζάρια για να προωθηθεί το σχέδιο Τραμπ όσο το Ισραήλ εδραιώνει την παρουσία του στη μισή Γάζα και εκτοπίζει Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπολσονάρου: Απερρίφθη η έφεση για «απόπειρα πραξικοπήματος» – Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση
Βραζιλία 15.11.25

Απερρίφθη η έφεση του Μπολσονάρου για «απόπειρα πραξικοπήματος» - Μικρές πιθανότητες να αποφύγει τη φυλάκιση

Το δικαστήριο είχε ήδη αποφανθεί κατά της έφεσης του Ζαΐρ Μπολσονάρου την περασμένη εβδομάδα, αλλά έπρεπε ακόμη να επικυρώσει την απόφασή του

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Σώθηκε το μωρό που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή – Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς
Στη Λάρισα 15.11.25

Σώθηκε το βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι και επανήλθε από ανακοπή - Το «ευχαριστώ» των γονιών στους γιατρούς

Το ενάμισι έτους μωρό έδινε μάχη στη ΜΕΘ όπου νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και σώμα - «Μας προσφέρατε ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας» αναφέρουν στην ευχαριστήρια επιστολή τους οι γονείς

Σύνταξη
Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.11.25

Σβίγκου: Η ΝΔ φοβάται τον Αλέξη Τσίπρα, το είδαμε από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Το μέλος της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ράνια Σβίγκου, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις από την πλευρά της ΝΔ στον Αλέξη Τσίπρα «όσο περνάει ο καιρός θα εντείνονται»

Σύνταξη
Ο «σιωπηλός ναρκισσισμός» της AI: Γιατί οι μηχανές γεμίζουν το κενό με βεβαιότητα
Ψυχικός καθρέφτης 15.11.25

Ο «σιωπηλός ναρκισσισμός» της AI: Γιατί οι μηχανές γεμίζουν το κενό με βεβαιότητα

Όταν η AI δεν αντέχει την αβεβαιότητα, γεμίζει τα κενά με ψεύτικη συνοχή και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Το επόμενο βήμα δεν είναι να γίνει εξυπνότερη, αλλά να μάθει να λέει «δεν ξέρω» χωρίς να κατασκευάζει βεβαιότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε
Ελλάδα 15.11.25

Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε

Η γνωστή δημοσιογράφος, κατά τον έλεγχο του αλκοτέστ αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε»

Σύνταξη
Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Καιρός: Απότομη πτώση υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή
Καιρός 15.11.25

Απότομη πτώση του υδραργύρου μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - Πότε αναμένεται ψυχρή εισβολή

Ο καιρός έως τη Δευτέρα θα είναι ζεστός, με νοτιάδες - Πολύ ψυχρή αέρια μάζα ξεκινάει από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη και θα φέρει κρύο - Ευνοείται η μεταφορά σκόνης από την Αφρική

Σύνταξη
«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» – Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν
«Ο Μάγος του Κρεμλίνου» 15.11.25

«Αυτό που θέλω είναι πόλεμος» - Kυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Τζούντ Λο στον ρόλο του Πούτιν

Πρώτη ματιά στο τρέιλερ της ταινίας «Ο Μάγος του Κρεμλίνου» και στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Πούτιν σε έναν «Έβερεστ» ρόλο για τον Βρετανό ηθοποιό, πάνω σε ένα σενάριο που μπερδεύει την ιστορία με τη μυθοπλασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα
Ελλάδα 15.11.25

Αποκάλυψη in: Αστυνομικός «στρατός» για φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του ιδιώτη πλέον Γρηγόρη Δημητριάδη στα Ιωάννινα

Η αφίσα αντιεξουσιαστών, η δήλωση αδιαφορίας από τον πρώην συνεργάτη του πρωθυπουργού και το έγγραφο για προστασία του νέου δικηγορικού γραφείου του από δεκάδες αστυνομικούς, τεσσάρων αστυνομικών υπηρεσιών.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου
Κύκλωμα απατεώνων 15.11.25

Μαρτίκας: Θρηνούσε το πανελλήνιο για τον Παντελίδη και ο εγκληματίας καυχιόταν – Με απειλούσαν για τη ζωή μου

«Δεν φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ, γιατί θα ξέρουμε ποιοι το έκαναν», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα απατεώνων που ψάρευε χρήματα από ιδιώτες και επαγγελματίες

Σύνταξη
Νηπιαγωγεία: Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές – Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες
Σοβαρή καταγγελία 15.11.25

Στοιβαγμένα παιδιά και ακατάλληλες συνθήκες στα νηπιαγωγεία - Κτίρια προκάτ χωρίς στοιχειώδεις υποδομές

Για πλήρη υποβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευση κάνει λόγο η ΔΟΕ που συγκέντρωσε στοιχεία για τις κτιριακές υποδομές και τις συνθήκες λειτουργίας στα νηπιαγωγεία της χώρας

Σύνταξη
UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παιανία: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου – Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα
Το πρωί του Σαββάτου 15.11.25

Θανατηφόρο τροχαίο στην Παιανία - Ανασύρθηκαν νεκροί ένας άνδρας και μία γυναίκα

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην Παιανία κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Οι δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις τους

Σύνταξη
Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια
«Σε μεγάλο ποσοστό» 15.11.25

Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat. Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς
«Διακρατική καταστολή» 15.11.25

Ακυρώθηκε το IndieChina Film Festival στη Νέα Υόρκη μετά από καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε Κινέζους δημιουργούς

Ο Ζου Ρικούν «πάγωσε» δύο ημέρες πριν την πρεμιέρα το πρώτο IndieChina Film Festival, καθώς σκηνοθέτες και παραγωγοί δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους δέχονταν πιέσεις από τις κινεζικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα
«Ξεσηκωμός» 15.11.25

ΚΚΕ για επέτειο Πολυτεχνείου: Ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης αλλάζει μόνο από την οργανωμένη δράση του εργατικού παράγοντα

«Η επικαιρότητα των συνθημάτων του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση απ’ τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν έλυσε τελικά τα εργατικά – λαϊκά προβλήματα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πόθεν Έσχες: Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες – Δεν θα δοθεί άλλη παράταση
Τα βήματα 15.11.25

Εκπνέει η προθεσμία για το Πόθεν Έσχες - Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Η καταληκτική ημερομηνία για το Πόθεν Έσχες μεταφέρεται τη Δευτέρα 17/11 καθώς συνέπεσε με μη εργάσιμη ημέρα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης ή ξεχωριστή παράταση

Σύνταξη
