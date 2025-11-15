Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο τμήμα του Κασμίρ στην Ινδία αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 29 είναι τραυμαυτίες από την έκρηξη μιας στοίβας κατασχεμένων εκρηκτικών σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό Κασμίρ, δήλωσαν αστυνομικές πηγές λίγες ημέρες μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί που σκότωσε οκτώ ανθρώπους.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που εξέταζαν τα εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν. Μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν.

«Η αναγνώριση των σορών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κάποιοι έχουν καεί ολοσχερώς», δήλωσε μία από τις πηγές, ενώ «η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα».

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών

#BREAKING: J&K Police Top Officials tell media journalist, Aditya Kaul, that the massive blast at Nowgam Police Station around 11:20pm tonight happened when FSL team along with Police and Tehsildar were inspecting the large Ammonium Nitrate explosive which was confiscated… pic.twitter.com/hHicZT7U59 — Praffulgarg (@praffulgarg97) November 14, 2025

Παρανάλωμα του πυρός

Ο αρχηγός της αστυνομίας της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας αναμένεται να δώσει σύντομα συνέντευξη Τύπου σχετικά με το περιστατικό.

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Η έκρηξη σημειώνεται τέσσερις ημέρες έπειτα από έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Ραζά Μπανθία δήλωσε ότι η αστυνομία του Δελχί κατέγραψε την υπόθεση σύμφωνα με τον νόμο κατά της τρομοκρατίας, καθώς και τον νόμο περί εκρηκτικών και άλλους ποινικούς νόμους.

«Η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με αυτήν θα ήταν πρόωρο», δήλωσε ο Μπανθία στους δημοσιογράφους.

Ινδία και Πακιστάν, δύο γείτονες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, διεξάγουν εδώ και δεκαετίες περιοδικούς πολέμους για την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, την οποία και οι δύο διεκδικούν πλήρως και ελέγχουν μόνο εν μέρει.