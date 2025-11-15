Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ χθες Παρασκευή σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα

#BREAKING: J&K Police Top Officials tell media journalist, Aditya Kaul, that the massive blast at Nowgam Police Station around 11:20pm tonight happened when FSL team along with Police and Tehsildar were inspecting the large Ammonium Nitrate explosive which was confiscated… pic.twitter.com/hHicZT7U59 — Praffulgarg (@praffulgarg97) November 14, 2025

Οπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

A deadly Blast at Nowgam Police Station in Srinagar, same station handling Delhi blast case. It comes after the Indian Army destroyed Dr. Umer’s home. 🚨 Delhi keeps Provoking #Kashmir then pretends to be shocked when ground shakes. 🚨 This isn’t an ACCIDENT — it’s a REACTION. pic.twitter.com/NX0JinghUY — Wasiii 🦅 (@wasi_arain_2000) November 14, 2025

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα.

Ισχυρές δυνάμεις

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Πριν τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ