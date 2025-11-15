newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 09:16

Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση της Αμαλίας Νικολοπούλου, μιας μητέρας πέντε παιδιών, που χάθηκε μυστηριωδώς από το χωριό της, τη Ρευματιά Μεσσηνίας στις 13 Οκτωβρίου 2021. Η δραστήρια γυναίκα έφυγε εκείνο το μοιραίο πρωινό για να αναζητήσει τα πρόβατα του γιου της χωρίς να επιστέψει. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση , ειδοποιήθηκε  η Αστυνομία και  ερευνήθηκαν εξονυχιστικά στάβλοι, δρόμοι, δασωμένες πλαγιές, χαράδρες και μονοπάτια.

Τέσσερα χρόνια μετά, μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα περιέπλεξαν το μυστήριο.

Μήνες μετά την εξαφάνιση, κάτοικοι εντόπισαν ρούχα και προσωπικά αντικείμενα της Αμαλίας, προσεκτικά τοποθετημένα σε δυσπρόσιτα σημεία της περιοχής. Το εύρημα προκάλεσε νέα ερωτήματα για το ποιος τα μετέφερε εκεί και με ποιο σκοπό. Τρία χρόνια αργότερα, το ταγάρι που είχε μαζί της εκείνο το πρωινό βρέθηκε ξαφνικά στην αυλή του σπιτιού της, χωρίς καμία εξήγηση για το πώς έφτασε εκεί ή ποιος το άφησε.

«Η εξαφάνιση της μητέρας μου μόνο τυχαία δεν είναι…»

Ο γιος της, Παναγιώτης, μίλησε στην εκπομπή Φως στο Τούνελ και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα του Οκτώβρη.

«Η μητέρα μου βοηθούσε τον αδελφό μου στα πρόβατα και γενικά έκανε κανονική αγροτική ζωή. Την προηγούμενη ημέρα είχε χάσει τα πρόβατα και την επομένη θα σηκωνόταν νωρίς για να τα ψάξει. Ο πατέρας μου ξύπνησε γύρω στις οκτώ και δεν την βρήκε. Την περίμενε αλλά δεν επέστρεψε. Ήρθε η αστυνομία, ψάξαμε το στάβλο, τους δρόμους, τα βουνά, αλλά τίποτα, λες και άνοιξε η γη και την κατάπιε.» ανέφερε.

«Βρέθηκαν δύο ρούχα της μητέρας μου, σε ένα δύσβατο σημείο, ψηλά, περίπου πεντακόσια μέτρα από τη Μάλθη. Ήταν μια φόρμα και μια φούστα, κουλουριασμένα το ένα πάνω στο άλλο.Το σημείο ήταν τόσο απόμερο που μόνο ένας βοσκός θα μπορούσε να τα εντοπίσει. Ο βοσκός μάλιστα παραξενεύτηκε γιατί περνούσε συχνά από εκεί και δεν τα είχε ξαναδεί»

Ακολούθησε τέσσερις μήνες αργότερα η ζακέτα της που εντόπισε ο αδελφός του σε άλλο  δύσβατο σημείο μακριά από το προηγούμενο. Το αποκορύφωμα  ήταν το τελευταίο εύρη

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που όπως λένε την είδαν εκείνο το πρωινό, περιέπλεξαν το μυστήριο …

«Υπάρχουν δύο μαρτυρίες. Η πρώτη είναι ενός εργάτη, που την είδε να πηγαίνει προς το Ρίκι, μια περιοχή ανάμεσα στη Μάλθη και στο χωριό μας στις 8 παρά τέταρτο το πρωί. Η δεύτερη είναι του φούρναρη, που την είδε γύρω στις εννέα και τέταρτο στο σπίτι, όταν πήγε να δώσει ψωμί στον πατέρα μου..»

Κανείς δεν είδε την γυναίκα να επιστρέφει στο σπίτι.

«Αυτό είναι το περίεργο γιατί αν η μάνα μου πήγαινε να βρει τα πρόβατα και είχε πάει στο βουνό, δεν είχε λόγο να γυρίσει. Ή μπερδεύτηκε ο φούρναρης ή η μητέρα μου γύρισε στο σπίτι. Ο καιρός δεν ήταν ιδιαίτερα καλός. Είχε συννεφιά και την επόμενη ημέρα έβρεξε. Ήρθε η αστυνομία με σκυλιά για να ψάξουν αλλά επειδή έριξε βροχή δεν μπορούσαν τα σκυλιά να μυρίσουν.»

Το εύρημα που συγκλόνισε

Τρεις μήνες αργότερα, η αστυνομία ενημέρωσε την οικογένεια για ένα εύρημα που τους συγκλόνισε. Ρούχα της Αμαλίας Νικολοπούλου τοποθετημένα σε δύσβατο σημείο με τρόπο που μόνο ερωτήματα προκάλεσε…

«Βρέθηκαν δύο ρούχα της μητέρας μου, σε ένα δύσβατο σημείο, ψηλά, περίπου πεντακόσια μέτρα από τη Μάλθη. Ήταν μια φόρμα και μια φούστα, κουλουριασμένα το ένα πάνω στο άλλο.
Το σημείο ήταν τόσο απόμερο που μόνο ένας βοσκός θα μπορούσε να τα εντοπίσει. Ο βοσκός μάλιστα παραξενεύτηκε γιατί περνούσε συχνά από εκεί και δεν τα είχε ξαναδεί.»

Ακολούθησε τέσσερις μήνες αργότερα η ζακέτα της που εντόπισε ο αδελφός του σε άλλο  δύσβατο σημείο μακριά από το προηγούμενο. Το αποκορύφωμα  ήταν το τελευταίο εύρημα τρία χρόνια αργότερα μέσα στην αυλή του σπιτιού τους. Η υποψία έγινε βεβαιότητα κάποιος ήθελε να τους στείλει ένα μήνυμα…

«Με παραξένεψε… Είναι ένα περίεργο γεγονός ότι βρέθηκε μετά από τρία χρόνια σχεδόν, το ταγάρι της μητέρας μου στην αυλή του σπιτιού της», λέει ο γιος της Παναγιώτης στο «Τούνελ».

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο η μητέρα του να είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει καθώς πήγαινε στο βουνό, ο γιος της αναφέρει με νόημα:   «Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τόσον καιρό που έχει χαθεί η μητέρα μου, θα έπρεπε να είχαμε βρει κάτι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι η μάνα μου δεν είχε τη δύναμη ούτε να ανέβει στα βουνά, ούτε να κυνηγήσει τα πρόβατα».

«Είχε διαφωνίες με ανθρώπους του χωριού…»

Παράλληλα, ο γιος της Αμαλίας Νικολοπούλου, αποκάλυψε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, τις διαφωνίες και τους διαπληκτισμούς που είχε η μητέρα του με ανθρώπους του χωριού.

«Μπορεί να τσακωνόταν με τον έναν, με τον άλλον. Αν της την έλεγε κάποιος, όταν χρειαζόταν απαντούσε κατάλληλα. Είχε κάτι διαφωνίες με ανθρώπους του χωριού, αυτό γινόταν και από παλιά αλλά εντάξει μπορεί να τσακωνόταν αλλά μετά από λίγο καιρό τα έβρισκε», τόνισε.

Εξέφρασε μάλιστα τον προβληματισμό του για το τι μπορεί να προηγήθηκε λίγο πριν την εξαφάνιση της, καθώς εκείνος έλειπε στην Αθήνα.

«Εγώ ήμουν στην Αθήνα δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έγινε, το ότι η μάνα μου μπορεί να τσακωνόταν με κάποιον γιατί είχε πρόβατα δεν το αποκλείω».

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η ομπρέλα της που βρέθηκε στο στάβλο. Όμως κανείς δεν γνωρίζει αν ήταν εξαρχής στο σημείο που συνήθιζε να την τοποθετεί ή αν επέστρεψε και την άφησε.

Τον έντονο προβληματισμό του για την εξαφάνιση της άτυχης γυναίκας εξέφρασε στην κάμερα της εκπομπής και ο πρώην πρόεδρος του χωριού:

«Ήμουν πολλά χρόνια πρόεδρος στο χωριό, την ξέραμε την γυναίκα, κάθε μέρα την έβλεπα, ένα χωριό είμαστε. Έφυγε από το χωριό και δεν ξαναγύρισε, πήγαινε στη Μάλθη να βρει τα πρόβατα της. Πολύ παράξενο να χαθεί ένας άνθρωπος και να μην μπορεί να βρεθεί με τίποτα».

«Της λέγαμε όλοι: “Αμαλία, μη μιλάς, μην ανοίγεις το στόμα σου…”»

Η μαρτυρία-σοκ από άνδρα που γνωρίζει καλά την περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη της Αμαλίας Νικολοπούλου, δίνει μια άλλη εκδοχή για το τι μπορεί να της συνέβη.

Εκτιμά ότι η εξαφάνισή της ίσως συνδέεται με την δράση αδίστακτων ανθρώπων, «ικανών για όλα», όπως χαρακτηριστικά λέει.

Ο μάρτυρας, που μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας, αποκάλυψε πως στην περιοχή δρα μια επικίνδυνη ομάδα που σχετίζεται με χασισοφυτείες. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, η άτυχη Αμαλία είχε εντοπίσει την παράνομη δραστηριότητα και ήταν αποφασισμένη να την καταγγείλει, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Τα ζώα της φαίνεται πως ενοχλούσαν τους «καλλιεργητές».

«Η γυναίκα μίλαγε πολύ. Τα πράγματα εδώ είναι επικίνδυνα, δεν είναι απλά. Της λέγαμε όλοι “Αμαλία, μη μιλάς, μην ανοίγεις το στόμα σου, θα μπλέξεις από εκεί που δεν το περιμένεις”. Αυτή δεν άκουγε κανέναν. Έλεγε πως θα πάει σε Αστυνομία και Εισαγγελέα και θα τους αναφέρει όλους. Τα έβαζε μαζί τους χύμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κομβικής σημασίας, όπως σημειώνει, είναι το χρονικό διάστημα που η Αμαλία άρχισε να μιλάει ανοιχτά για τα όσα είχε δει.

«Ήταν Απρίλης, γύρω στο εξάμηνο πριν χαθεί, που τα έλεγε. Το κακό ήταν ότι δεν κρατούσε το στόμα της κλειστό. Τα αλάνια δεν παίζουν μ’ αυτά… Μην τους βλέπεις Αγίους, δεν πάνε στην εκκλησία για κερί — αλλού θυμιατίζουν», είπε με νόημα.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη περιστατικά που δείχνουν το τι συμβαίνει στην περιοχή.

«Εγώ κτήματα εκεί δεν έχω, αλλά το μάτι μου κόβει. Τις προάλλες έπιασαν μια φυτεία με διακόσια τόσα δέντρα. Ο ένας φύλακας είχε φύγει, ο άλλος κοιμόταν, και τον πιάσανε στον ύπνο. Βρήκαν σε ένα κουτί από σπίρτα τρεις-τέσσερις κάρτες SIM… Αν πάμε εκεί πάνω και δεν έχουν προλάβει να τα μαζέψουν, μπορεί να μας έρθει και καμιά αδέσποτη. Αυτοί δεν αστειεύονται. Παρακολουθούν τα πάντα και μιλάνε μεταξύ τους. Φαίνεται ότι τα ζώα της όταν ξέφευγαν έτρωγαν λάθος χόρτο. Δεν αποκλείω να έπεσε πάνω σε καμία συναλλαγή. Δεν θέλει και πολύ να γίνει στραβή…», κατέληξε.

«Τοποθέτησαν στην αυλή το ταγάρι της μητέρας μας για να το βρούμε…»

Το μυστήριο που περιβάλλει την εξαφάνιση της Αμαλίας Νικολοπούλου περιπλέκεται καθώς κάποιος ή κάποιοι φαίνεται να τοποθέτησαν σκόπιμα σε διαφορετικά σημεία τα ρούχα που φορούσε την ημέρα που χάθηκε, δημιουργώντας σύγχυση και ερωτήματα.

Το αποκορύφωμα αυτών των ενεργειών ήταν το ταγάρι που κρατούσε η άτυχη μητέρα. Κάποιος το άφησε τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας.

Η κόρη της υπέδειξε στον δημοσιογράφο του «Τούνελ» το σημείο τονίζοντας ότι κάποιοι πιθανότατα να ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα.

«Η γυναίκα μίλαγε πολύ. Τα πράγματα εδώ είναι επικίνδυνα, δεν είναι απλά. Της λέγαμε όλοι “Αμαλία, μη μιλάς, μην ανοίγεις το στόμα σου, θα μπλέξεις από εκεί που δεν το περιμένεις”»

«Το βρήκε ο πατέρας μου. Το τράβαγες και σκιζόταν… δεν είχε όμως χώματα, τίποτα πάνω. Δεν έχουμε τα αποτελέσματα από την ανάλυση για DNA. Τοποθετήθηκε σε ένα σημείο για να το δούμε. Δεν είναι ότι κάπου είχε παραπέσει… Δεν ξέρω τι να σκεφτώ… Κάποιος ξέρει και δεν θέλει να μιλήσει;», ανέφερε η κόρη της αγνοούμενης.

Η κόρη της Αμαλίας Νικολοπούλου αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα αντικείμενα της μητέρας της που βρέθηκαν με ανεξήγητο τρόπο τοποθετημένα.

«Ο αδελφός μου βρήκε μια ζακέτα γύρω στα πεντακόσια μέτρα από εκεί που είχαν εντοπιστεί τα πρώτα ρούχα της, από έναν βοσκό. Είναι δύσβατη περιοχή, πολύ μετά τον στάβλο της, κοντά στο διπλανό χωριό, τη Μάλθη. Ήταν δική της η ζακέτα, την αναγνώρισε ο αδελφός μου ο Γιάννης και την δώσαμε και αυτήν στην αστυνομία. Ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε σκισμένη, ούτε τίποτα.», συνέχισε.

Το γεγονός αυτό όπως επεσήμανε απομακρύνει το ενδεχόμενο η μητέρα της να έπεσε θύμα επίθεσης από άγριο ζώο.

«Από αυτά τα σημεία περάσαμε όταν την ψάχναμε… δεν θα τα είχαμε βρει; Ο αδελφός μου πήγαινε και τα πρόβατα από εκεί μετά το χαμό της για να βοσκήσουν. Μου κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα για το ταγάρι που βρήκαμε. Θα μπορούσε, αν κάποιος ξέρει κάτι και φοβάται να μιλήσει, να αφήσει ένα σημείωμα. Δεν είναι εύκολο να μην ξέρεις πού είναι ο άνθρωπός σου… Να μάθουμε τι έχει συμβεί», συνέχισε χαρακτηριστικά.

«Εγώ βρήκα επιμελώς τοποθετημένα τα ρούχα της στο βουνό…»

Μια σημαντική μαρτυρία, είναι αυτή του βοσκού που γνώριζε την αγνοούμενη και αρκετές φορές τη συναντούσε κατά τη διάρκεια της βοσκής. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που εντόπισε τα πρώτα ρούχα της στο βουνό Καγκέλι, λίγους μήνες μετά.

«Σε ένα μονοπάτι αδιάβατο είδα ένα μαύρο πράγμα. Πανιά το ένα πάνω στο άλλο, το σκάλισα με τη γκλίτσα για να καταλάβω τι είναι και αντιλήφθηκα ότι ήταν μια φούστα και μια φόρμα. Αμέσως μου πέρασε από το μυαλό ότι ήταν δικά της, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και ήρθε η υπηρεσία και πήρε τα ρούχα. Ψάξαμε και σε μεγάλη έκταση γύρω από το σημείο και για άλλα πράγματα, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα».

Ο βοσκός αναφέρει ότι δεν έχει δει κάτι άλλο που να του κινήσει υποψίες πέρα από τα ρούχα που βρέθηκαν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο σαν να τα άφησε κάποιο χέρι.

«Δεν πιστεύω ότι η εξαφάνισή της οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες. Κάτι άλλο έχει γίνει», ανέφερε.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν η γυναίκα έγινε άθελα της μάρτυρας κάποιας παράνομης δοσοληψίας, ο μάρτυρας λέει πως λογικά θα πρέπει να προϋπήρχε κάποια σύγκρουση.

Η μαρτυρία που προκαλεί ερωτηματικά

Μια ακόμα μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο «Τούνελ» φωτίζει το πρωινό εκείνο κατά το οποίο χάθηκαν τα ίχνη της άτυχης γυναίκας.

Ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να την είδε και να συνομίλησε μαζί της, περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής το σημείο της συνάντησης αλλά και τη σύντομη συνομιλία τους.

Ο φούρναρης του χωριού είχε πάει για την καθιερωμένη διανομή ψωμιού έτσι πέρασε και από το σπίτι της Αμαλίας Νικολοπούλου.

«Ήταν μετά τις εννέα η ώρα το πρωί, την συνάντησα στο δρόμο πριν κατέβω την κατηφόρα για να πάω στο σπίτι της. Της είπα μια καλημέρα, έδωσα ψωμί στο σύζυγο της και έφυγα. Νομίζω είχε μια μαγκούρα στο χέρι και ένα ταγάρι. Ήταν πενήντα μέτρα από το σπίτι, μετά πήρε τον δρόμο ευθεία και δεν την ξανά είδα», λέει χαρακτηριστικά.

Το περίεργο στην υπόθεση όπως τονίζει είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Η μαρτυρία αυτή περιπλέκει την υπόθεση γιατί λογικά εκείνη την ώρα η γυναίκα πρέπει να ήταν στο βουνό.

Μάρτυρας την είδε λίγο πριν χαθεί

Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε έναν ακόμη μάρτυρα – κλειδί, ο οποίος συνάντησε την άτυχη μητέρα το πρωινό της 13ης Οκτωβρίου 2021, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η Αμαλία Νικολοπούλου περπατούσε στον δρόμο που ενώνει το χωριό της, τη Ρευματιά, με τη Μάλθη, τον γειτονικό οικισμό. Ο μάρτυρας την είδε λίγο πριν φτάσει στον στάβλο που διατηρούσε η οικογένειά της.

«Είχα πάει να καθαρίσω έναν στάβλο εκεί κοντά, που άνηκε στον ανιψιό της. Πριν φτάσω στο χωριό, την είδα να περπατάει προς τη Μάλθη, μόνη της. Όταν έφτασα στον ανιψιό της, του το είπα γιατί τη γνώριζα από παλιά. Την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε πού την είδα, γιατί είχε εξαφανιστεί».

Όπως περιγράφει, διασταυρώθηκαν τα βλέμματά τους. Εκείνος ελάττωσε ταχύτητα και κατέβασε το παράθυρο του οχήματός του. Η εικόνα της του έκανε εντύπωση.

«Ήταν μόνη της και κρατούσε μια μαγκούρα και μια ομπρέλα. Όπως περνούσα, σταμάτησε και με κοιτούσε επίμονα, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει ποιος είμαι. Δεν θυμάμαι με λεπτομέρεια τι ειπώθηκε ή τι ακριβώς είπα στον ανιψιό της. Ήμασταν μαζί με τον Τάκη από τις οχτώ το πρωί μέχρι τις τρεις το μεσημέρι και είπαμε πολλά, οπότε δεν θυμάμαι τα πάντα. Από τη στιγμή που έφτασα στον στάβλο, δεν είδα κανέναν να περνάει…», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο εργάτης μου την είδε το πρωί στον δρόμο για το βουνό»

Στην εκπομπή Φως στο Τούνελ μίλησε και ο ανιψιός της αγνοούμενης.

«Το βράδυ πριν εξαφανιστεί είχε χάσει τα πρόβατα και το επόμενο πρωί πήρε τον δρόμο για να πάει στο διπλανό χωριό να τα βρει. Εγώ είχα καλέσει έναν Αλβανό για να κάποιες εργασίες και εκείνος την συνάντησε στο δρόμο γύρω στις οκτώ παρά τέταρτο. Κανένας άλλος δεν την είδε. Το απόγευμα με φώναξε ο θείος μου και μου είπε ότι δεν γύρισε ξανά η γυναίκα. Αμέσως πήγαμε στη Μάλθη, ρωτήσαμε και δεν την είχε δει κανένας. Τα πρόβατα εν τω μεταξύ ήρθαν από τον Χρυσότοπο προς τα κάτω», είπε αρχικά.

Υπάρχει και η μαρτυρία ενός φούρναρη που στρέφει τις έρευνες αλλού.

«Είπε ότι την είδε στο σπίτι στις εννέα και τέταρτο το πρωί. Οκτώ πάρα τέταρτο την είδε ο άλλος πιο κάτω… τον ρώτησα μήπως μπέρδεψε τις μέρες αλλά επέμενε. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίζαμε το ψάξιμο στο βουνό που υπολογίζαμε ότι είχε πάει , θα την βρίσκαμε».

Ο Αλβανός εργάτης είναι σίγουρος σύμφωνα με τον ανιψιό της ότι την είδε την ημέρα της εξαφάνισης καθώς περιέγραψε τα ρούχα που φορούσε, το ταγάρι που είχε στον ώμο αλλά και το μπαστούνι που κρατούσε. Μάλιστα όπως είπε, παρατήρησε τη γυναίκα γιατί του έκανε εντύπωση ότι κοντοστάθηκε και τον κοίταξε.

«Εκείνη την ημέρα, δεν κυνηγούσαμε αγριογούρουνα…», λέει ο ανιψιός σε σχετική ερώτηση.

«Στην περιοχή κυνηγάμε λαγούς και γουρούνια αλλά στο σημείο αυτό δεν κυνηγούσε κανείς εκείνη την ημέρα».

Ο ανιψιός της αγνοούμενης δεν μπορεί να εξηγήσει το ότι τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της, τον Νοέμβριο του ‘24, κάποιος άφησε στη μάντρα του σπιτιού της, το ταγάρι που είχε μαζί της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

Fitch Ratings: Εύσημα για τη μείωση του χρέους – Πώς θα «ξεκλειδώσει» το grade Α

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

Check-in ενός λεπτού για καλύτερη υγεία και ευεξία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

Euronext: Αντίστροφη μέτρηση για την ΕΧΑΕ – Τι επιφυλάσσει η επόμενη μέρα για τους μετόχους

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
NBA: Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)
NBA 15.11.25

Μυθικός Κάρι, νίκησε μόνος του τους Σπερς (109-108) – Σπουδαία νίκη των Κλίπερς με «τριπλό» Χάρντεν (127-133)

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς με μαγικό Στεφ Κάρι, οποίος πέτυχε 49 πόντους – Ο «τριπλός» Τζέιμς Χάρντεν οδήγησε τους Κλίπερς σε νίκη 133-127 επί των Μάβερικς.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Δημοσκόπηση 15.11.25

Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για το ενδεχόμενο πολέμου στη Βενεζουέλα - 12.000 πεζοναύτες στην Καραϊβική περιμένουν εντολές

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
Ινδία: Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο Κασμίρ – Δύσκολη η αναγνώριση των σορών
Πολλοί τραυματίες 15.11.25

Στους εννέα οι νεκροί από την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στην Ινδία - Δύσκολη η αναγνώριση των σορών

Η ένταση της έκρηξης στο αστυνομικό τμήμα στην Ινδία ήταν τέτοια «που ανθώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε κοντινά σπίτια, περίπου 200 μέτρα μακριά», δήλωσαν πηγές από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Σύνταξη
Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά
Κόσμος 15.11.25

Η Ουκρανία ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη: Καταστραμμένη από τις βόμβες και σημαδεμένη από τη διαφθορά

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή κρίση: τον πόλεμο στο έδαφος και τα σκάνδαλα διαφθοράς που δοκιμάζουν την αντοχή της κυβέρνησης Ζελένσκι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;
Κλιμάκωση 15.11.25

Είναι ο στρατός της Βενεζουέλας έτοιμος να ανταπεξέλθει σε έναν πόλεμο με την Αμερική;

Η Βενεζουέλα είναι απίθανο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην αμερικανική επιθετικότητα. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μαδούρο έχει και άλλες επιλογές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο