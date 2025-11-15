Οι τρεις σύζυγοι της Γιόκο Όνο – Η ζωή της πριν τον Τζον Λένον

Η Γιόκο Όνο παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον Τόσι Ιτσιγιανάγκι, έναν φημισμένο Ιάπωνα συνθέτη και πιανίστα της αβάν-γκαρντ, το 1956. Μαζί συνεργάστηκαν μουσικά και καλλιτεχνικά πριν χωρίσουν το 1962.

Αργότερα εκείνο το έτος, η Όνο παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Άντονι Κοξ. Ο πρώτος γάμος τους ακυρώθηκε το 1963, καθώς η Όνο δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει το διαζύγιό της από τον Ιτσιγιανάγκι. Οι δύο παντρεύτηκαν ξανά μόλις αυτό κατέστη νομικά δυνατό.

Πριν χωρίσουν το 1969, η Ονό και ο Κοξ απέκτησαν μια κόρη, την Κιόκο Τσαν Κοξ. Η Κιόκο πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας στη Δανία με τον πατέρα της, ο οποίος μετακόμισε εκεί μετά το διαζύγιο.

«Όταν ερωτεύτηκα τη Γιόκο»

Ο τελευταίος γάμος της Όνο ήταν με τον Λένον το 1969, και απέκτησαν το μοναδικό τους παιδί, τον Σον Λένον, τον Οκτώβριο του 1975. Ο 13χρονος ρομαντικός δεσμός τους εξελίχθηκε σε μια από τις πιο διάσημες ιστορίες αγάπης στην ιστορία της ποπ κουλτούρας και είναι τώρα το θέμα του ντοκιμαντέρ One to One: John & Yoko, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στο HBO Max στις 14 Νοεμβρίου.

«Όταν ερωτεύτηκα τη Γιόκο, ήξερα ότι, Θεέ μου, αυτό είναι διαφορετικό από οτιδήποτε έχω γνωρίσει μέχρι τώρα», είπε ο Λένον στο Playboy το 1980, σύμφωνα με το History.com. «Αυτό το συναίσθημα είναι κάτι περισσότερο από τη χαρά ενός επιτυχημένου δίσκου, περισσότερο από χρυσό, περισσότερο από τα πάντα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, ο Ιτσιγιανάγκι και η Όνο «βυθίστηκαν στην πειραματική τέχνη και τη μουσική σκηνή της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του ριζοσπαστικού, καλλιτεχνικού κινήματος Fluxus»

Όταν το έσκασε με τον Τόσι Ιτσιγιανάγκι

Ο Ιτσιγιανάγκι ήταν ο πρώτος σύζυγος της Όνο, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1956. Ο μουσικός — πιανίστας και ένας από τους κορυφαίους αβάν-γκαρντ συνθέτες της Ιαπωνίας — μετακόμισε από την Ιαπωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1950 για να ακολουθήσει ανώτερες σπουδές στη μουσική.

Σπούδασε στο Juilliard School της Νέας Υόρκης, όπου γνώρισε την Όνο, η οποία επίσης ενδιαφερόταν για την πειραματική μουσική. Ήταν σχεδόν της ίδιας ηλικίας, με διαφορά δύο εβδομάδων μεταξύ τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, το ζευγάρι το έσκασε το 1956 επειδή ο Ιτσιγιανάγκι «δεν ήταν αποδεκτός από την οικογένεια της Όνο».

Αυτός συνέχισε τις σπουδές του στο New School, όπου παρακολούθησε ένα μάθημα που δίδασκε ο συνθέτης Τζον Κέιτζ, ενώ η Όνο παρακολουθούσε τα μαθήματα.

Ο Ιτσιγιανάγκι και ο Κέιτζ ταξίδευαν μαζί για τη μουσική τους, ενώ μερικές φορές πήγαινε μαζί τους και η Όνο. Το πρώην ζευγάρι διοργάνωνε επίσης μουσικές εκδηλώσεις στο loft τους στην περιοχή Tribeca, με παραστάσεις μουσικής, ποίησης και χορού.

Το ζευγάρι έληξε τον γάμο τους το 1962. Ο Ιτσιγιανάγκι πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο Τόκιο στις 7 Οκτωβρίου 2022.

Η Όνο παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Νοέμβριο του 1962, τον Άντονι Κοξ, έναν συνάδελφο καλλιτέχνη — ωστόσο, ο γάμος του ζευγαριού ακυρώθηκε τον Μάρτιο του 1963, επειδή η Όνο δεν είχε ακόμη οριστικοποιήσει το διαζύγιό της από τον Ιτσιγιανάγκι

Ο γάμος με τον Άντονι Κοξ και η διαμάχη για την Κιόκο

Μόλις το έκανε αυτό, η Όνο παντρεύτηκε ξανά τον Κοξ τον Ιούνιο του 1963. Δύο μήνες αργότερα, το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους Κιόκο Τσαν Κοξ, τον Αύγουστο του 1963.

Το ζευγάρι ήταν πολύ επικεντρωμένο στην καριέρα του. Η Όνο ασχολούνταν με την τέχνη και ο Κοξ με τη δική του -ήταν μουσικός τζαζ, καλλιτέχνης και σκηνοθέτης.

«Μεγάλωσα με όλη αυτή την σκηνή — ήμουν μπιτ, μετά ήμουν μπίτνικ, μετά ήμουν χίπης», είπε στο People τον Φεβρουάριο του 1986. Τελικά, το ζευγάρι χώρισε τον Φεβρουάριο του 1969.

To διαζύγιο της Όνο από τον Κοξ και ο επακόλουθος γάμος της με τον Λένον — τον οποίο παντρεύτηκε αργότερα εκείνο το έτος — προκάλεσαν μια διαμάχη για την κηδεμονία της Κιόκο, η οποία κατά καιρούς έγινε έντονη. Ο Κοξ μετακόμισε στη Δανία και πήρε την κόρη τους μαζί του.

Την Πρωτοχρονιά του 1970, η Όνο και ο Λένον επισκέφτηκαν τη Δανία σε μια προφανή προσπάθεια να επιδιορθώσουν τις σχέσεις τους, και για ένα μικρό διάστημα αυτό ήταν επιτυχές. Το διάσημο ζευγάρι έμεινε στο αγρόκτημα που ο Κοξ μοιραζόταν με την Κιόκο και τη νέα σύζυγο του Κοξ.

Ωστόσο, οι σχέσεις τους σύντομα επιδεινώθηκαν. Το 1971, ο Κοξ απέκτησε την πλήρη κηδεμονία και τελικά εξαφανίστηκε με την Κιόκο. Αυτή δεν επικοινώνησε με τη μητέρα της μέχρι το 1994, αφού αποφάσισε να κάνει δικά της παιδιά.

«Όταν η Κιόκο εμφανίστηκε τελικά, ήμουν σε πλήρες σοκ», είπε αργότερα η Όνο στο People. «Ένιωσα σαν να επέστρεψε το κομμάτι μου που έλειπε».

Η Όνο δεν είχε ξαναδεί την κόρη της μέχρι το 1998. «Η απώλεια της κόρης μου ήταν ένας πολύ σοβαρός πόνος», είπε. «Υπήρχε πάντα ένα κενό στην καρδιά μου».

Η μπαλάντα της Γιόκο και του Τζον

Ο τελευταίος γάμος της Όνο ήταν με τον Τζον Λένον, τον οποίο παντρεύτηκε το 1969. Η σχέση τους έγινε μια από τις πιο γνωστές ιστορίες αγάπης στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1966, όταν ο Λένον επισκέφθηκε την ατομική έκθεση της Ονό στην Indica Gallery, αφού άκουσε για «αυτή την ιαπωνική πρωτοποριακή καλλιτέχνιδα που ήρθε από την Αμερική», όπως θυμήθηκε αργότερα στο Playboy.

Λίγο μετά, άρχισαν μια σχέση, η οποία οδήγησε τον Λένον να αφήσει την πρώτη του σύζυγο, Σίνθια Λένον, και τον γιο τους, Τζούλιαν. Αν και το διαζύγι τους αποδίδεται συχνά στη σχέση του Λένον με την Όνο, ο τραγουδοποιός επέμεινε αργότερα σε μια ανοιχτή επιστολή προς τη Σίνθια ότι τα πράγματα μεταξύ τους είχαν τελειώσει πριν από την απιστία του.

Ο Λένον και η Όνο ηχογράφησαν την πρώτη τους μουσική συνεργασία, Unfinished Music No. 1: Two Virgins, κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου την άνοιξη του 1968 στο σπίτι του Λένον στο Κένγουντ της Αγγλίας — το ίδιο Σαββατοκύριακο που η Σίνθια επέστρεψε στο σπίτι και ανακάλυψε τη σχέση του Λένον, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

Την επόμενη χρονιά, πέταξαν στο Γιβραλτάρ, όπου παντρεύτηκαν κρυφά. «Ήταν πολύ ρομαντικό. Όλα είναι στο τραγούδι The Ballad of John and Yoko. Αν θέλετε να μάθετε πώς συνέβη, είναι εκεί», είπε ο Λένον στον συγγραφέα Τζανν Γουένερ για το βιβλίο Lennon Remembers, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων που ήταν μαζί, η σχέση τους ήταν γεμάτη μουσική, τέχνη και ακτιβισμό, που κυμαινόταν από ειρηνικές διαμαρτυρίες έως πειραματικά άλμπουμ — και κάποιες διαμάχες μεταξύ φίλων και μελών των Beatles. Τον Οκτώβριο του 1975, το ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο και μοναδικό τους παιδί, τον Σον.

Πέντε χρόνια αργότερα, ο Λένον δολοφονήθηκε ενώ έμπαινε στο διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Όνο συνέχισε να διατηρεί τη μνήμη του ζωντανή, παραλαμβάνοντας βραβεία εκ μέρους του στα Grammy και κατά την ένταξή του στο Rock and Roll Hall of Fame.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons