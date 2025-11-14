newspaper
14.11.2025 | 15:18
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Κομπίνα ολκής στη Λιβύη – Είναι γεμάτη γεωτρήσεις, αλλά οι πολίτες της κάνουν ουρές στα πρατήρια
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 14:47

Κομπίνα ολκής στη Λιβύη – Είναι γεμάτη γεωτρήσεις, αλλά οι πολίτες της κάνουν ουρές στα πρατήρια

Οι πετρελαϊκές εταιρείς συρρέουν στη Λιβύη, αλλά ένας μεγάλο κίνδυνος παραμονεύει στη χώρα

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Η Λιβύη τα έχει όλα, πλούσια ανεκμετάλλευτα αποθέματα, λιμάνια για τη μεταφορά τους και ικανούς εξειδικευμένους τεχνικούς στον τομέα των υδρογονανθράκων. Έτσι, πετρελαϊκές εταιρείες και δυτικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ευελπιστούν ότι υπάρχουν κερδοφόρες συμφωνίες να γίνουν στον πετρελαϊκό. Αν πιστεύουν όμως ότι αυτό θα γίνει νόμιμα και ήρεμα, πλανώνται πλάνην οικτράν.

Ενώ οι Δύση, πίστεψε ότι έβγαλε ένα εμπόδιο από τη μέση, ανατρέποντας τον Μουαμάρ Καντάφι το 2011 και ανοίγοντας τον δρόμο δήθεν για τον «εκδημοκρατισμό» της χώρας, ο κίνδυνος κοινωνικής αναταραχής και αναζωπύρωσης της σύγκρουσης αυξάνεται, καθώς οργανωμένα συμφέροντα έχουν γδύσει το λιβυκό κράτος.

Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού The Sentry που ερευνά παγκόσμια δίκτυα που επωφελούνται από πολέμους και βία, όποιες συμφωνίες κάνουν οι πετρελαϊκές μπορεί να τιναχτούν στο αέρα καθώς ένας νέος γύρος πολέμου μπορεί να αναδιατάξει την πολιτική ηγεσία της χώρας, λόγω της εκτίναξης της διαφθοράς,

«Η Λιβύη πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή τον πρώτο γύρο προσφορών για νέες έρευνες και ανάπτυξη πετρελαίου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, και φαίνεται να υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι απ’ όλο τον κόσμο» αναφέρει σε ανάλυσή της στο Foreign Policy η Justyna Gudzowska, διευθύντρια του οργανισμού.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι οι νέες πετρελαϊκές συμφωνίες είναι απίθανο να προσφέρουν αυτά τα οφέλη. «Η Λιβύη υποφέρει από ένα παγιωμένο σύστημα αρπακτικής διαφθοράς, μέσω του οποίου ο πλούτος της χώρας από το πετρέλαιο απομυζάται από μια διεφθαρμένη ελίτ. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων για τους απλούς Λίβυους και να τους αφήνουν να παλεύουν για την καθημερινή τους επιβίωση».

Πώς στήθηκε η κομπίνα

Πως ακριβώς όμως απομυζούν τη χώρα; Όπως εξηγεί η Αυτό γίνεται μέσω της τεράστια διεύρυνσης του λαθρεμπορίου βενζίνης και ντίζελ την περίοδο 2022–2024 μέσω του προγράμματος επιδότησης καυσίμων της Λιβύης.

Σύμφωνα με την έρευνά, αυτό κόστισε στο λιβυκό κράτος σχεδόν 20 δισ. δολάρια μέσα σε τρία χρόνια. Μέχρι το 2021 η Λιβύη πολούσε αργό πετρέλαιο στο εξωτερικό και τα χρήματα πήγαιναν στην κεντρική τράπεζα. Στη συνέχεια η τελευταία έβαζε στον προϋπολογισμό πόσα θα δώσει στη NOC (την κρατική πετρελαϊκή) για να αγοράζει βενζίνη/ντίζελ για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας. Το καύσιμο φτάνει στα πρατήρια, επιδοτείται, και ο πολίτης πληρώνει πολύ φθηνά.

Ωστόσο, από 2021, η NOC αρχίζει να κάνει κάτι άλλο: Αντί να παίρνει λεφτά από την κεντρική τράπεζα για να αγοράζει καύσιμα, αρχίζει να ανταλλάσσει (swap) απευθείας αργό πετρέλαιο με έτοιμα καύσιμα από το εξωτερικό.

Δηλαδή έδινε για παράδειγμα 10 τόνους αργό και έπαιρνε βενζίνη/ντίζελ.

Ωστόσο, αυτές οι ανταλλαγές δεν περνούσαν στον δημόσιο ισολογισμό με αποτέλεσμα το κράτος να καταλήγει να εισάγει περισσότερα καύσιμα, χωρίς να φαίνονται κάπου οι αντίσοιχες δαπάνες που δόθηκαν.

Η κομπίνα ξεκινάει ακριβώς εδώ καθώς η οικονομία της Λιβύης δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο πολύ καύσιμο, οπότε παρέμενε μυστήριο που κατευθυνόταν τόσο επιπλέον καύσιμο. Το κράτος εισάγει τεράστιες αδήλωτες ποσότητες επιδοτούμενων καυσίμων, οι οποίες εξάγονταν από ένα δίκτυο στρατιωτικών και αξιωματούχων πουλώντας το σε υψηλή τιμή. Στην πραγματικότητα, πάνω από το μισό από αυτό το καύσιμο γίνεται λαθρεμπόριο εκτός Λιβύης, δια θαλάσσης ή ξηράς.

Ο κύριος ένοχος

Η κύρια δύναμη που κινεί όλο αυτό το σύστημα, σύμφωνα με την έρευνα είναι ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει μεγάλο μέρος της ανατολικής Λιβύης ως επικεφαλής του Λιβυκού Αραβικού Στρατού (Libyan Arab Armed Forces, LAAF).

Ο Σαντάμ αξιοποίησε τη θέση του ως διάδοχος στον LAAF για να εδραιώσει τον έλεγχό του τόσο στις θαλάσσιες λαθρεμπορικές επιχειρήσεις όσο και σε κρίσιμες χερσαίες διαδρομές προς την υποσαχάρια Αφρική.

Ως αποτέλεσμα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει το λαθρεμπόριο σε πρωτοφανή επίπεδα, σημειώνει η ειδική, εξηγώντας πως το παλιό λιμάνι της Βεγγάζης λειτουργεί ως κύριο κανάλι της Λιβύης για επανεξαγωγές, χρησιμοποιώντας παραποιημένα έγγραφα και «σκοτεινά» πλοία (χωρίς ενεργά συστήματα εντοπισμού) για τη μεταφορά εκατομμυρίων λίτρων ανά ταξίδι. Ο αξιωματικός του LAAF και υφιστάμενος του Σαντάμ, Άλι αλ-Μασάι, λειτουργεί ως βασικός «θυροφύλακας».

Μπορεί η Λιβύη να είναι πολιτικά διαιρεμένη, αλλά η Gudzowska λέει ότι όλοι παίρνουν μερίδιο από τα παράνομα κέρδη. «Η πρόσφατη έξαρση μπορεί να στήθηκε από την οικογένεια Χάφταρ, αλλά λειτούργησε σε σιωπηρή σύμπραξη με πρόσωπα που συνδέονται με την κυβέρνηση του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, με έδρα την Τρίπολη.

Η ευθύνη επεκτείνεται επίσης στη βορειοδυτική Λιβύη, όπου τοπικοί πολέμαρχοι, όπως ο Μοχάμεντ Κόσλαφ από τη Ζαουίγια και ο Όμαρ Μπουγντάντα από τη Μιζουράτα (ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον πρωθυπουργό Ντμπεϊμπά), μεταφέρουν καύσιμα δια θαλάσσης και ξηράς. Μεγάλες ποσότητες κατευθύνονται προς τον νότο, όπου αναλαμβάνουν οι δυνάμεις του Χάφταρ».

Η Τουρκία ανάμεσα στους υποστηρικτές

Φυσικά για την οργάνωση αυτής της ληστείας, σύμφωνα με την ανάλυση στο Foreign Policy, χρειάστηκε και η σιωπηρή συνδρομή της Ρωσίας, της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο συνασπισμός Χάφταρ, για παράδειγμα, δίνει επιδοτούμενο ντίζελ, βενζίνη και καύσιμα αεροσκαφών σε Ρώσους στρατιωτικούς που είναι εγκατεστημένοι σε αρκετές αεροπορικές βάσεις στη Λιβύη και εκείνοι στη συνέχεια στέλνουν τα καύσιμα σε άλλες ρωσικές αποστολές στην υποσαχάρια Αφρική.

Επίσης, η έρευνα έδειξη ότι η οικογένεια Χάφταρ συνεχίζει να προμηθεύει καύσιμα στις RSF τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (Rapid Support Forces, RSF) κστο Σουδάν, «διευκολύνοντας τις θηριωδίες του παραστρατιωτικού αυτού σχηματισμού στο Νταρφούρ».

Συνέπεια όλων αυτών λέει η ειδική είναι οι Λίβυοι πολίτες να αναγκάζονται «να πληρώνουν έως και 40 φορές πάνω από την επίσημη επιδοτούμενη τιμή για καύσιμα, την ώρα που πολλοί από τους ηγέτες τους πουλάνε παράνομα το καύσιμο σε ξένα δίκτυα μέσα στη Λιβύη και σε γειτονικές χώρες» τονίζει η Gudzowska.

Πολλά δισ. γίνανε καπνός

Συνολικά μέχρι το 2024, στη Λιβύη υπεξαιρούνταν σχεδόν 7 δισ. δολάρια ετησίως σε επιδοτούμενα καύσιμα , που ισοδυναμεί περίπου με το 15% των συνολικών δημόσιων δαπανών. Κάπως έτσι, αθροίζονται τα 20 δισ. δολάρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

«Πρόκειται για δισεκατομμύρια δολάρια δημόσιου πλούτου, τα οποία θα έπρεπε να χρηματοδοτούν νοσοκομεία, σχολεία και άλλες βασικές υποδομές».

Το σχέδιο αυτό, καταλήγει η έρευνα του The Sentry στέρησε από την κεντρική τράπεζα το συνάλλαγμα που απαιτείται για βασικές εισαγωγές, όπως τρόφιμα και φάρμακα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό των τιμών καταναλωτή και την υποτίμηση του δηναρίου.

«Σε μια ειρωνική ανατροπή, οι πολίτες μιας από τις πλουσιότερες σε πετρέλαιο χώρες του κόσμου αναγκάζονται συχνά να περιμένουν σε ουρές στα πρατήρια και να πληρώνουν διογκωμένες μαύρες τιμές για καύσιμα. Στις αρχές του έτους, η NOC ανακοίνωσε ότι σταματά τις ανταλλαγές αργού με καύσιμα. Παρ’ όλα αυτά, οι όγκοι εισαγωγών καυσίμων παραμένουν αδικαιολόγητα υψηλοί και το λαθρεμπόριο σε μεγάλη κλίμακα συνεχίζεται.

World
Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

Πλούτος: Τα «κρυμμένα» 14,5 τρισ. στα διασυνοριακά-offshore κέντρα του πλανήτη

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
Δημοσκόπηση για τη Δημοκρατία: Δυσαρεστημένοι οι πολίτες στη Δύση από τη λειτουργία του συστήματος
Δημοσκόπηση 14.11.25

Υπέρμαχοι της Δημοκρατίας οι πολίτες στη Δύση, αλλά δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της - Θέλουν ριζικές αλλαγές

Δημοσκόπηση της Ipsos σε χώρες της Δύσης δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και ανησυχία για τις ανισότητες - Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Δημοκρατία απειλείται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;
Ανατροπή 14.11.25

Ποιά υπερδύναμη προτιμάτε, ΗΠΑ ή Κίνα;

Ο Economist καταδεικνύει ότι η πτώση της συμπάθειας προς τις ΗΠΑ μεταφράζεται ξεκάθαρα σε όφελος για τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους, την Κίνα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
Καλοσύνη 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

