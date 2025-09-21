newspaper
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Πολιτική Γραμματεία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:52

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Σε εξωραϊσμό της πραγματικότητας καταφεύγει για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, επιμένοντας να παρουσιάζει μια Ελλάδα των ψηφιακών καινοτομιών και αποσιωπώντας την πραγματικότητα της ακρίβειας σε βασικά είδη, των πενιχρών μισθών, του δυσβάστακτου κόστους διαβίωσης τις ελλείψεις στο ΕΣΥ, ή τα σχολεία που ξεκίνησαν με χιλιάδες κενά.

Θριαμβολογίες για ΑΟΖ με Λιβύη και εξοπλισμούς

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θριαμβολογεί για την έναρξη των διαδικασιών οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη, λέγοντας πως αν και «έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα. Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια.

Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Μητσοτάκης, με πανηγυρικό τόνο αναφέρεται και στην αγορά «της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra» και επιτίθεται στην αντιπολίτευση λέγοντας: «Θα το ξαναπώ για όσους από την αντιπολίτευση αντιδρούν στην αμυντική θωράκιση της χώρας με ψευτοδιλήμματα: η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό πρόκειται για «δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων που βιώνουμε».

Εξωραϊσμός πραγματικότητας

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη σε κυβερνητικά πεπραγμένα σε διάφορους τομείς εργασίας, υγείας, εκπαίδευσης επιχειρώντας να πείσει ότι βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών, ενώ μίλησε για τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια.

Μεταξύ άλλων στέκεται στον νόμο «με τον οποίο καταργήσαμε τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά», υποστηρίζοντας ότι «η αγορά εργασίας συνεχίζει να δίνει θετικά αποτελέσματα και τα δεδομένα δείχνουν ότι η στρατηγική μας πιάνει τόπο» και ότι «αποδεικνύεται πώς μια συνεπής πολιτική μείωσης των εισφορών βελτιώνει την τήρηση της νομιμότητας, αυξάνοντας και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων αλλά και τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Win-win για όλους».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλή σας ημέρα. Άλλη μια εβδομάδα πέρασε με σημαντικές πρωτοβουλίες.

Θα ξεκινήσω τη σημερινή ανασκόπηση με τις δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων που βιώνουμε.

Αναφέρομαι καταρχάς στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών εδώ στην Αθήνα και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα. Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια. Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra. Ήδη το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα φρεγάτα «Θεμιστοκλής», μαζί με τον «Κίμωνα» -που εκτός απροόπτου τον παραλαμβάνουμε περί τα τέλη του 2025- τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», θα αναβαθμίσουν θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού. Θα το ξαναπώ για όσους από την αντιπολίτευση αντιδρούν στην αμυντική θωράκιση της χώρας με ψευτοδιλήμματα: η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας. Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση.

Πάμε τώρα σε τρία καλά νέα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αγορά εργασίας συνεχίζει να δίνει θετικά αποτελέσματα και τα δεδομένα δείχνουν ότι η στρατηγική μας πιάνει τόπο. Πριν από έξι μήνες θεσπίσαμε νόμο με τον οποίο καταργήσαμε τις προσαυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών σε υπερεργασία, υπερωρίες, αργίες και νυχτερινά. Αποτελέσματα: κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024. Για το ίδιο διάστημα, οι αποδοχές από νυκτερινά και αργίες αυξήθηκαν κατά 31% και αντίστοιχα έσοδα από εισφορές παρουσιάζονται αυξημένα κατά 43%. Αποδεικνύεται έτσι πώς μια συνεπής πολιτική μείωσης των εισφορών βελτιώνει την τήρηση της νομιμότητας, αυξάνοντας και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων αλλά και τα εισοδήματα των εργαζόμενων. Win-win για όλους.
Το δεύτερο καλό νέο είναι πως, την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία η 45η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο: πάνω από 6.000 υποψήφιοι εργαζομένοι συμμετείχαν, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 100 επιχειρήσεις που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό.
Και τέλος, εντός της περασμένης εβδομάδας ο e-ΕΦΚΑ έκανε ακόμα ένα βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, θέτοντας σε λειτουργία το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile. Για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος έχει συγκεντρωμένη σε μια οθόνη την πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, ενώ έχει επίσης τη δυνατότητα, με μερικά μόνο «κλικς» να ενημερώνει τα στοιχεία του, να εκδίδει πιστοποιητικά και να παρακολουθεί αιτήσεις, παροχές ή πληρωμές. Έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά στο ψηφιακό κράτος. Και κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο εργαλείο, αφαιρείται λίγη ταλαιπωρία από την καθημερινότητα. Συνεχίζουμε, λοιπόν.
Η πρόοδος όμως δεν φαίνεται μόνο στους δείκτες και στις εφαρμογές. Φαίνεται κυρίως στην καθημερινότητα των πολιτών, και δη των πιο ευάλωτων. Ένα πρόγραμμα που κάνει πραγματική διαφορά και για το οποίο είμαστε περήφανοι ως κυβέρνηση, είναι η κατ’ οίκον δωρεάν παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους, που ξεκίνησε από τον ΕΟΠΥΥ στα μέσα Ιουνίου. Υπολογίζουμε ότι κάθε μήνα εκτελούνται περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις, ενώ μέχρι στιγμής συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας. Όπως μου είπε και ο Γιάννης, ένας από τους δικαιούχους του προγράμματος με τον οποίον συναντήθηκα πρόσφατα, είναι μια ουσιαστική βοήθεια στην καθημερινότητά του. Προς το παρόν εξυπηρετούνται ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολία στη μετακίνηση.
Προσεχώς το πρόγραμμα θα επεκταθεί, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των φαρμάκων αυτών και από το φαρμακείο της γειτονιάς. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι μια πράξη από αυτές που συνηθίζω να αποκαλώ «επαναστατικά αυτονόητα». Όσοι και όσες δικαιούχοι ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν αυτήν τη νέα υπηρεσία μπορούν να επισκεφτούν την πλατφόρμα https://fyk.eopyy.gov.gr ή να καλέσουν στο 18181.
Όπως συμβαίνει και με την επόμενη δράση, τις Κινητές Ομάδες Υγείας, με τις οποίες δίνουμε λύσεις σε ανάγκες που μέχρι χθες έμεναν αναπάντητες. Οι ΚΟΜΥ ξεκίνησαν τον περασμένο Φεβρουάριο από το Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας προσφέροντας κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να έχει κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, πρόσβαση σε πρόληψη και ποιοτική φροντίδα. Μόνο τις τελευταίες ημέρες, οι ομάδες βρέθηκαν σε χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, πραγματοποιώντας περισσότερες από 180 προληπτικές εξετάσεις και πάνω από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με δυσκολία μετακίνησης. Με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής, οι γιατροί μπορούν να παρακολουθούν ασθενείς και να κάνουν διαγνώσεις από απόσταση, χωρίς να απαιτείται η ταλαιπωρία της μετακίνησης. Οι δράσεις των ΚΟΜΥ θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες σε 83 ορεινά χωριά της Θράκης και από τον Οκτώβριο θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Έτσι, το ΕΣΥ δεν περιμένει τον πολίτη. Φτάνει στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται. Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη, όπως σωστά είπε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Καθώς η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει -και πολύ σύντομα και η ακαδημαϊκή, πάμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά οι μετεγγραφές των πρωτοετών φοιτητών των Πανεπιστημίων θα ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σχεδόν ενάμιση μήνα νωρίτερα από άλλες ακαδημαϊκές χρονιές. Οι κωδικοί πρόσβασης στις αρμόδιες πανεπιστημιακές υπηρεσίες υποβολής αίτησης θα έχουν δοθεί έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι οικογένειες θα μπορέσουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους καλύτερα, αποφεύγοντας περιττά έξοδα μετακόμισης ή μισθωμάτων, ενώ και οι φοιτητές θα έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν χωρίς ταλαιπωρία στο νέο τους περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, και τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από την αρχή του εξαμήνου. Είναι μια αλλαγή που δείχνει στην πράξη ότι η μέριμνα για τους νέους και τις οικογένειες τους δεν μένει στα λόγια.
Εξίσου στηρίζουμε και την επαγγελματική εκπαίδευση, όχι μόνο με αναβαθμισμένες σπουδές, αλλά και με αμειβόμενη μάθηση σε χώρο εργασίας, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών, Προτύπων και Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μεταλυκειακό έτος σε τάξη Μαθητείας, καλλιεργώντας τα προσόντα τους και λαμβάνοντας το 95% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως ηλικίας. Δικαιούνται 12 ημέρες κανονικής άδειας, έχουν πλήρη ασφάλιση που μετρά για τη σύνταξη και, με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή πιστοποίηση, αναβαθμίζουν το πτυχίο τους σε επίπεδο 5. Οι αιτήσεις γίνονται έως τις 23/9 στην πλατφόρμα e-mathiteia.minedu.gov.gr.
Μάλιστα φέτος έχουν εξασφαλισθεί οι περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά, σχεδόν 14.000, εκ των οποίων 7 στις 10 στον ιδιωτικό τομέα. Η αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ήταν από τις κεντρικές μας δεσμεύσεις και προσωπικό μου όραμα: να πάψει να θεωρείται «φτωχός συγγενής» της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό επαγγελματικό δρόμο, που ανοίγει προοπτικές για σταθερή και καλά αμειβόμενη σταδιοδρομία.
Στην προσπάθεια να κάνουμε την εκπαίδευση προσβάσιμη σε όλους, έγινε πράξη μια σημαντική πρωτοβουλία: η λειτουργία του πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου στις φυλακές Λάρισας. Πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους να παρακολουθήσουν κανονικό πρόγραμμα σπουδών και να αποκτήσουν ειδίκευση με αναγνωρισμένη πιστοποίηση, ως εφόδιο για την επιστροφή τους στην κοινωνία. Μέχρι σήμερα, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που υπήρχε εκεί περιορίζονταν σε αποσπασματικές ή εξ αποστάσεως λύσεις, χωρίς καθηγητές, χωρίς τάξεις, χωρίς υποδομές, χωρίς αναγνώριση προσόντων. Τώρα, 22 άτομα ξεκινούν ήδη τα μαθήματα της πρώτης τάξης του ΕΠΑΛ. Κάναμε πράξη την αυτονόητη υποχρέωση μας να παρέχουμε το δικαίωμα στη μόρφωση και στην εκπαίδευση σε κάθε πολίτη όπου κι αν βρίσκεται. Το 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας είναι μόνο η αρχή.
Αλλάζοντας τώρα πεδίο, η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας το περασμένο Σάββατο έδειξε ότι το μέτρο βρήκε ανταπόκριση, με περισσότερες από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων στην ΣΤΑΣΥ και στον ΟΣΥ. Για να γίνουν πραγματικότητα τα επιπλέον 55 δρομολόγια στο Μετρό και τα 30 στο τραμ, εργάστηκαν 287 άτομα προσωπικό –συνολικά 339 εργαζόμενοι συνέβαλαν ώστε η νέα υπηρεσία να υλοποιηθεί, και τους ευχαριστούμε. Θα δούμε βεβαίως πώς πήγε και χθες -δεύτερο κατά σειρά Σάββατο- πάντα με προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πέρα από την τακτική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προστέθηκαν 18 εξειδικευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν στοχευμένες περιπολίες σε σταθμούς, συρμούς και δρομολόγια.
Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία είναι η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας report.oasa.gr. Μέσα από αυτήν, κάθε επιβάτης μπορεί να δηλώνει εύκολα τα προβλήματα που συναντά στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας – από καθυστερήσεις μέχρι ζητήματα καθαριότητας. Το σημαντικό είναι ότι οι αναφορές δεν χάνονται πια, αλλά λαμβάνουν απάντηση μέσα σε λίγες ημέρες.
Και επειδή μιλάμε για ασφαλείς μετακινήσεις, να θυμίσω ότι πλέον ισχύει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με επί τω αυστηρότερω διατάξεις στην αντιμετώπιση των παραβατών οδηγών, ιδίως όταν υπάρχει υποτροπή. Η ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται σημαντικά, όχι μόνο χρηματικά, αλλά και διοικητικά, από αφαίρεση διπλώματος μέχρι και ποινικές διώξεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες. Η αιματοχυσία στους δρόμους δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δυστυχώς, πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν τον κίνδυνο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους. Μόνο την τελευταία εβδομάδα κόπηκαν 2.600 κλήσεις για μη χρήση κράνους. Απευθύνω έκκληση για υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά. Σώζει ζωές.
Αλλάζω εντελώς θέμα και έρχομαι στις επενδύσεις, τις οποίες στηρίζουμε βελτιώνοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα. Αλλά, και το τονίζω, με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Για τον λόγο αυτό θεσμοθετούμε νέο, αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα οφείλουν κάθε χρόνο να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις τους, αλλά και την εγκριτική πράξη της υπαγωγής τους. Επιπλέον, θεσπίζεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος στο 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004, 2011, 2016 και 2022, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας τους, η οικονομική τους κατάσταση, οι θέσεις εργασίας που διατηρούν και η πορεία των επενδύσεων για τις οποίες έλαβαν επιδότηση. Σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα, ακόμη και ανάκτηση της επιδότησης. Με αυτόν τον τρόπο θωρακίζουμε το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζουμε ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται σωστά, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.
Με αυτά τα νέα κλείνει η ανασκόπηση της εβδομάδας. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή, με νέα τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, καθώς θα βρεθώ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλή σας ημέρα!»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

Ελληνική οικονομία: Τα καμπανάκια που χτύπησε η ΤτΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του in θα επιχειρηθεί αυτή τη φορά η ατζέντα να ξεφύγει από την απλή επιβεβαίωση του καλού κλίματος, με στόχο να τεθούν στο τραπέζι σειρά ζητημάτων

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει
«Όλοι στην απεργία» 20.09.25

Κουτσούμπας: Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι την 1η Οκτώβρη, να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς – Το ΚΚΕ άντεξε και συνεχίζει

Στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Θεσσαλονίκη μίλησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση τόσο για τις πολιτικές της, όπως το 13ωρο, όσο και για τη στάση της στο Μεσανατολικό

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια
ΣΥΡΙΖΑ 20.09.25

Ζαχαριάδης: «Δωράκι» Μητσοτάκη στους μεγάλους επιχειρηματίες εστίασης και στους ξενοδόχους το 13ωρο – Ούτε στα μνημόνια

«Παρακολουθώ 25 χρόνια τη ΔΕΘ - ποτέ κανένας πρωθυπουργός από όλα τα κόμματα δεν βγήκε να πει ότι δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τι είπαμε - Προσβάλλει και τη νοημοσύνη των πολιτών», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Την Δευτέρα πάει στη Νέα Υόρκη – Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Την Δευτέρα στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης - Η ομιλία στη Γ.Σ. του ΟΗΕ και το τετ α τετ με τον Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας

Σύνταξη
Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα
«Συγκάλυψη ΝΔ» 20.09.25

Σβίγκου: Μπάζωμα και στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ΝΔ – Αναγκαία η συγκρότηση προοδευτικού μετώπου – Αυτονόητη η θέση Τσίπρα

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτή τη στιγμή, είναι η συνεργασία και η ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να συγκροτηθεί ένα εναλλακτικό και νικηφόρο μέτωπο» απέναντι στον Μητσοτάκη, λέει η Ράνια Σβίγκου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική
«Επικίνδυνος ο Μητσοτάκης» 20.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συνεργασιών για μια εναλλακτική πολιτική

«Η κυβέρνηση γνώριζε τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λέει 'δεν γνώριζα τίποτα'», είπε η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, τονίζοντας την ανάγκη συγκρότησης μετώπου συνεργασιών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες
«Πολιτική αλλαγή» 20.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ είναι η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια και πήγαν σε λίγες τσέπες

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη ΔΕΘ να μοιράσει ένα πλεόνασμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παρουσιάσει ένα πολιτικό σχέδιο για τη χώρα», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Πόσο «κόβει» από τα άλλα κόμματα το «Κόμμα Τσίπρα»

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τα δημοσκοπικά ευρήματα για το πώς ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί, ήδη έχει δυναμική και θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από άλλα κόμματα. Ενα πολυσυλλεκτικό κόμμα.

Ειδικός Συνεργάτης
Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο
Κάλπες στη ΝΔ 20.09.25

Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

Οι εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως την άνοιξη και το Συνέδριο. Ο ρόλος των βουλευτών που πρέπει να γίνουν αγγελιοφόροι του Μαξίμου και οι εξορμήσεις στελεχών σε όλη την Ελλάδα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών
Κύθηρα 19.09.25

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν η δικαιοσύνη και οι θεσμοί προς όφελος των πολιτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση του Μαξίμου ένα «κλειστό, επικίνδυνο υποκριτικό σύστημα εξουσίας που ενδιαφέρεται μόνο για την καρέκλα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας
Ευλογιά αιγοπροβάτων 19.09.25

Φάμελλος: Έχουμε ευθύνη να φέρνουμε λύσεις – Αυτή είναι η επιλογή της προοδευτικής Ελλάδας

«Προτεραιότητα του κ. Μητσοτάκη ήταν να τακτοποιήσει τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' και όχι η εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος από την Λάρισα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το τηλεφώνημα λίγο πριν την πνίξει 21.09.25 Upd: 12:44

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
Cold case 21.09.25

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο