Μητσοτάκης και ΝΔ: ο ορίζοντας της άνοιξης και το σχέδιο εξόδου από τη δημοσκοπική κινούμενη άμμο

«Να εξηγούμε πώς οι λιγότεροι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα». Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης oυσιαστικά «εξομολογήθηκε»στους βουλευτές του κόμματος ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών: εάν οι πολίτες θα αντιληφθούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ως βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Μόνο που ορίζοντας έτσι το διακύβευμα των εκλογών, ο πρωθυπουργός εμμέσως πλην σαφώς κάνει και τη μεγαλύτερη έως τώρα παραδοχή των λαθών της διακυβέρνησής του.

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και προειδοποίησε, μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της σεζόν, πως «είναι πολύς χρόνος ή λίγος, αν πατήσει κανείς το φρένο». Ζήτησε από τους βουλευτές ότι να μην κάνουν αντιπαράθεση μόνο με τους αντιπάλους αλλά και με τον δικό τους κακό εαυτό, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αυτός «μπορεί να γίνεται και ο μεγαλύτερός μας αντιπαλος». Μεταξύ άλλων, είπε με νόημα ότι σύμμαχό τους θα έχουν το κόμμα, τις προσυνεδριακές διαδικασίες, τις εσωκομματικές εκλογές για την επανεγγραφή νέων μελών, που θα λάβουν χώρα στα τέλη Νοεμβρίου.

Οι δημοσκοπήσεις, όπως αυτή της Metron Analysis για το Mega, εμφανίζουν τους πολίτες να είναι ακραία δυσαρεστημένοι για την πορεία της χώρας και να επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Η οικονομία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ψηφοφόρους· εύρημα που συνιστά το πιο ηχηρό «red flag» για τον πρωθυπουργό, μαζί με την πτώση των ποσοστών της ΝΔ.

Το 70% απαντά ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 26% αισθάνεται ότι πάνε προς τη σωστή. Στη συναφή ερώτηση για το πώς οι ερωτώμενοι βλέπουν την προσωπική τους κατάσταση και εάν είναι χειρότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, το 51% απάντησε ότι βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση – το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών.

Στην κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο πως η κοινωνία βρίσκεται «στο κόκκινο» με το ζήτημα των μισθών και του αισθήματος δικαίου, ειδικά ως προς τη φορολογική επιβάρυνση. Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Το δύσκολο έργο πλέον είναι αν το κόμμα θα προλάβει έως το 2027 να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα.

Εξ ου και το μήνυμα: οι βουλευτές, που έχουν άμεση επαφή με τους ψηφοφόρους και τα στελέχη, πρέπει να στείλουν το μήνυμα στις περιφέρειες, δηλαδή ότι έως το 2027 θα έχουν φανεί οι αυξήσεις στα εισοδήματα. Αν χρειαστεί, προς τις εκλογές, ίσως χρησιμοποιηθούν και τα «λεφτόδεντρα», όπως χαρακτηριστικά καυτηριάζει η αντιπολίτευση.

ΝΔ: Θα… αυξηθούν οι μισθοί

Όπως είπε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην ΚΟ, χρέος τους είναι να ακούν τους πολίτες για την ακρίβεια, να περιγράφουν τη διεθνή κατάσταση και να προβάλλουν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Να αναφέρονται, όπως είπε, στην αποκλιμάκωση που υπήρξε τον Σεπτέμβριο στους λογαριασμούς ρεύματος. Να σημειώσουν ότι όσο μειώνεται η χονδρική τιμή, θα υπάρχει απαίτηση από τους παραγωγούς η μείωση αυτή να περνά στους πολίτες.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μητσοτάκης, «νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, που οι πολίτες θα δουν στις μισθοδοσίες τους τις μειώσεις φόρων, είναι με συγκεκριμένα παραδείγματα να εξηγούμε πώς οι λιγότεροι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα. Διότι είναι μία άσκηση η οποία δεν είναι πάντα εύκολα κατανοητή στον πολίτη, αλλά δική μας δουλειά είναι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε. Και πρόσθεσε: Ο πληθωρισμός υποχωρεί, θα υποχωρήσει κάποια στιγμή και περισσότερο. Αλλά οι μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις θα είναι εδώ, έχουν έρθει για να μείνουν, η ευνοϊκότερη φορολογία θα παραμείνει για πάντα.»

Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επίσης εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, είπε πως η κοινοβουλευτική δουλειά πρέπει να συνδυαστεί με άνοιγμα στις περιφέρειες. «Πρέπει να προτάξουμε τοπικά σχέδια ανάπτυξης, να προτεραιοποιούμε ώριμα έργα ή έργα που είναι κολλημένα στη γραφειοκρατία. Όταν θα πάμε στις εκλογές, οι πολίτες πρέπει να βλέπουν ορατά έργα στο πεδίο».

Κρίσιμες οι κομματικές διεργασίες στη ΝΔ έως το Συνέδριο

Κρίσιμο ορόσημο για τη ΝΔ είναι το συνέδριό της, το οποίο θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2026 και θα είναι, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές του 2027.

Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έχρισε ως σύμμαχο για την αλλαγή του κλίματος το ίδιο το κόμμα. Είπε ότι σε αυτή τη διαδικασία θα έχουν σύμμαχο τις προσυνεδριακές διαδικασίες και τις εσωκομματικές εκλογές για την επανεγγραφή νέων μελών, που θα λάβουν χώρα στα τέλη Νοεμβρίου. Ζήτησε από την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά «να ενεργοποιηθούμε σε αυτή τη διαδικασία, να έχουμε δυναμικές εσωκομματικές εκλογές».

Οι εσωκομματικές διεργασίες τοποθετούνται χρονικά σε ένα κρίσιμο πλαίσιο για τη ΝΔ, καθώς το κόμμα θα βρίσκεται σε φάση συσπείρωσης της βάσης, ενώ το κλίμα για το κυβερνών κόμμα είναι αρνητικό.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ θα διεξαχθεί στις 3-5 Οκτωβρίου. Ακολουθούν οι εσωκομματικές εκλογές για τους προέδρους των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ στις 23 Νοεμβρίου, καθώς και η επανεγγραφή νέων μελών, για να ακολουθήσει το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη του 2026. Να σημειωθεί ότι στις διαδικασίες θα στηθούν κάλπες, κάτι που συνιστά κρίσιμο «crash test» για τη ΝΔ, με αρκετές παρασκηνιακές ζυμώσεις.