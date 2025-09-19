Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου

Νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη σχετική πρόταση του πρωθυπουργού, ενώ η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε από το «αντάρτικο» γαλάζιου βουλευτή που ζήτησε να στηθεί κάλπη.

«Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης» απάντησε στον Βλάχο ο Μητσοτάκης

Συγκεκριμένα, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε «διά εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ», ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, εξέφρασε την ένστασή του λέγοντας ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό.

«Να στηθεί κάλπη» πρόσθεσε, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;». Ο «γαλάζιος» βουλευτής επέμεινε να τηρηθεί ο Κανονισμός.

«Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας» τόνισε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η πρόταση Μητσοτάκη

Τελικά η πρόταση του πρωθυπουργού πέρασε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δι’ εγέρσεως. Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του γραμματέα κατείχε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου από ανακοπή καρδιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει νωρίτερα: «Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε».

Τα βλέμματα τράβηξε, πάντως, η γραβάτα του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος για την περίσταση διάλεξε μία με ελληνικές σημαίες.