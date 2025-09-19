Εξελέγη νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος – Το «αντάρτικο» Βλάχου
Για δημιιουργία κλίματος εσωστρέφειας κατηγόρησε ο πρωθυπουργός τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος ζήτησε να στηθούν κάλπες - «Θέλετε να κατεβείτε κι εσείς υποψήφιος» τον ρώτησε
Νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξελέγη ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά τη σχετική πρόταση του πρωθυπουργού, ενώ η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε από το «αντάρτικο» γαλάζιου βουλευτή που ζήτησε να στηθεί κάλπη.
«Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης» απάντησε στον Βλάχο ο Μητσοτάκης
Συγκεκριμένα, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε «διά εγέρσεως να προχωρήσουμε στην εκλογή του Μαξίμου Χαρακόπουλου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ», ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, εξέφρασε την ένστασή του λέγοντας ότι αυτό δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό.
«Να στηθεί κάλπη» πρόσθεσε, με τον πρωθυπουργό να απαντά: «Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;». Ο «γαλάζιος» βουλευτής επέμεινε να τηρηθεί ο Κανονισμός.
«Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας» τόνισε καταληκτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η πρόταση Μητσοτάκη
Τελικά η πρόταση του πρωθυπουργού πέρασε με την ψηφοφορία να διεξάγεται δι’ εγέρσεως. Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του γραμματέα κατείχε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου από ανακοπή καρδιάς.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφέρει νωρίτερα: «Η πρόταση μου για γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. Είναι μια ψύχραιμη φωνή, έχει καθήκον να δώσει μεγαλύτερη ορμή στην ΚΟ. Είναι συνάδελφος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο κόμμα και τη Βουλή. Μπήκαμε μαζί στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 2004. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντά σου Μάξιμε».
Τα βλέμματα τράβηξε, πάντως, η γραβάτα του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ο οποίος για την περίσταση διάλεξε μία με ελληνικές σημαίες.
- Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο River West
- Παναθηναϊκός: «Πήγαινε-έλα» και παραμονές στη διοίκηση
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Παναθηναϊκού: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ, θα υπάρξουν αλλαγές»
- ΟΗΕ: Ο Αμπάς θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση – Πέρασε ψήφισμα που ενέκρινε η διαδικτυακή παρουσία του
- Μαίνεται η κόντρα: «Ο Μουρίνιο με αυτά που λέει μειώνει τον εαυτό του»
- Γιώργος Μαζωνάκης: Η σχέση με τη μητέρα του, η αντίδραση του στις δηλώσεις της αδελφής του περί ουσιών – «Συντονισμένη επίθεση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις