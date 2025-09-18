newspaper
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:15

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ήδη στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Όπως μας μεταφέρεται από «γαλάζια» στελέχη και βουλευτές που έρχονται καθημερινά σε επαφή με τον κόσμο στις εκλογικές τους περιφέρειες, η είδηση της «μεταγραφής» Λοβέρδου δημιουργεί μεγάλο εκνευρισμό στο παραδοσιακό κομμάτι της βάσης της ΝΔ.

Τα ίδια στελέχη θεωρούν ότι τα όποια οφέλη από την προσθήκη του Ανδρέα Λοβέρδου θα είναι πολύ περιορισμένα για την κυβέρνηση σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο κόστος που θεωρούν ότι θα υπάρξει στη «γαλάζια» βάση, η οποία βλέπει να ενισχύεται διαρκώς η αξιοποίηση στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, έναντι των στελεχών που ανήκουν στην παραδοσιακή ΝΔ.

Μάλιστα αυτά τα «γαλάζια» στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, επισημαίνουν με νόημα ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός στις κινήσεις σου, όταν έχεις κατηγορηθεί για περισσότερα ανοίγματα στην άλλη πλευρά από αυτά που έχεις κάνει προς τη δική σου πλευρά.

Αντιδράσεις σε Νεοδημοκράτες

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλα στελέχη της ΝΔ, βλέπουν την προσθήκη του Ανδρέα Λοβέρδου στο κόμμα τους ως μια κίνηση χωρίς καμία πολιτική σημασία, εκτιμώντας ότι μόνο κάποιοι λίγοι οπαδοί του κ. Λοβέρδου μπορεί να ψηφίσουν ΝΔ, την ώρα που προβλέπουν αντιδράσεις σε Νεοδημοκράτες, οι οποίοι θα πουν ότι η ΝΔ έχει γίνει ΠΑΣΟΚ.

Τα ίδια στελέχη μάλιστα βλέπουν επικριτικά και την επιλογή του ίδιου του Ανδρέα Λοβέρδου να πάει στη ΝΔ, σημειώνοντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ότι είχε την πολιτική διαδρομή που είχε στο ΠΑΣΟΚ, έβαλε για αρχηγός του κόμματος (για δεύτερη φορά) και έχασε, απέτυχε να επανεκλεγεί βουλευτής το 2023, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ κι έκανε δικό του κόμμα και απέτυχε πάλι να εκλεγεί και τώρα -λένε «γαλάζια» στελέχη- πάει στο κόμμα που επί τόσα χρόνια ήταν ο βασικός αντίπαλος του δικού του.

Μάλιστα ορισμένοι στο εσωτερικό της ΝΔ αμφισβητούν και το κατά πόσον ο κ. Λοβέρδος θα καταφέρει να εκλεγεί με τη ΝΔ στο Νότιο Τομέα Αθηνών, για τον οποίο προορίζεται να είναι υποψήφιος, με δεδομένο ότι εκεί θα έχει να ανταγωνιστεί τους: Ν. Δένδια, Τ. Θεοδωρικάκο, Κων. Κυρανάκη, Β. Σπανάκη, Διον. Χατζηδάκη, Χ. Θεοχάρη, Δ. Καλλιάνο, Άννα Καραμανλή και Σ. Βούλτεψη, ενώ ακούγεται ότι στην ίδια περιφέρεια ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες υποψηφιότητες, όπως αυτή του Στ. Παπασταύρου.

Ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί

Σε κάθε περίπτωση η είδηση της προσθήκης Λοβέρδου κανέναν στο εσωτερικό της ΝΔ δεν αιφνιδίασε. Άλλωστε ο ίδιος ο κ. Λοβέρδος ήδη από τον περασμένο Ιούλιο ουσιαστικά το είχε δημοσίως προαναγγείλει, φωτογραφίζοντας το κόμμα της ΝΔ, αν και χωρίς να το κατονομάσει.

Σήμερα, μάλιστα, ο ίδιος επιβεβαιώνει ότι η σχετική συμφωνία με τον Κυρ. Μητσοτάκη είχε γίνει από αρχές Ιουνίου. Αλλά βέβαια εδώ και πολύ καιρό ο Αν. Λοβέρδος κλείνει το μάτι στην κυβέρνηση, στηρίζοντάς την σε κρίσιμα ζητήματα, όπως στην απόφασή της για μπλοκάρισμα της Προανακριτικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο στρίψιμό της δια της εξεταστικής (16.7.2025, ΣΚΑΪ), ενώ αποφαίνεται ότι «αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία» (30.5.2025, Παραπολιτικά).

Η τακτική του Μαξίμου

Από την πλευρά του το μέγαρο Μαξίμου, θέλει αυτή τη στιγμή να προβάλει την προσθήκη Λοβέρδου ως άνοιγμα στο Κέντρο, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ενισχύσει την προσπάθειά του να συσπειρώσει κεντρογενή ακροατήρια που απομακρύνθηκαν από την κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα μάλιστα που η αυτοδυναμία έχει παντελώς χαθεί από τον δημοσκοπικό ορίζοντα.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης «από την πρώτη στιγμή υπήρξε πιστός στη λογική της (αμφίπλευρης) διεύρυνσης της ΝΔ», ότι «πολύ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, είχε προσανατολίσει την πολιτική του προς την κατεύθυνση αυτή« και ότι «οι μεγάλες πολιτικές που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών δεν έχουν αριστερό ή δεξιό πρόσημο», ενώ κατέληγαν, λέγοντας πως «η διεύρυνση ήταν πάντα η απάντηση στο ζητούμενο της αυτοδυναμίας που φέρνει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός υποστήριξε (Αντ1) ότι «η ΝΔ επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοιχτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία», λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι χαίρεται όταν «ένα στέλεχος το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο, με τον οποίον μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν -είχαμε συμμετάσχει, όμως, με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση θέλω να θυμίσω- επιλέγει να ενταχθεί στη ΝΔ, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η ΝΔ είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης».

Άνοιγμα στο Κέντρο ή τη Δεξιά;

Αλλά βέβαια το ερώτημα στην περίπτωση του Αν. Λοβέρδου είναι αν εντέλει πρόκειται για άνοιγμα στο Κέντρο ή για άνοιγμα στα δεξιά ή στα δεξιά της Δεξιάς.

Διότι κανείς δεν ξεχνάει τοποθετήσεις και πολιτικές του κ. Λοβέρδου, όπως, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη της επαναφοράς της θανατικής ποινής (21.11.1997), η διαβόητη υγειονομική διάταξη (39α/12) που οδήγησε στη διαπόμπευση οροθετικών γυναικών, οι δηλώσεις του ότι η Χρυσή Αυγή είναι το «πρώτο κίνημα που γεννιέται αυθεντικά μετά την Μεταπολίτευση», ότι «κάνει ακτιβισμό πάνω σε μεγάλα προβλήματα» και ότι «παράγει εμπιστοσύνη και απολαμβάνει δημοσκοπικά ποσοστά» (2013), καθώς και η εγκύκλιος του ως υπουργός Παιδείας (23.1.2015) που καθιστούσε υποχρεωτική τη δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, προκειμένου να πάρει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, για την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έκρινε ότι αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ.

Το ερώτημα λοιπόν σήμερα είναι σε ποια πτέρυγα της ΝΔ ο κ. Λοβέρδος θα ενταχθεί. Πάντως, με την ανακοίνωση της προσθήκης του στο κόμμα, αυτός που έσπευσε αμέσως να εκφράσει τη «μεγάλη χαρά» του και να καλωσορίσει «τον αδελφικό» του «φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ως γνωστόν, αποτελεί κεντρικό στέλεχος της πτέρυγας των προερχόμενων από το ΛΑΟΣ.

