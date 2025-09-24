Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως προεδρεύουσα χώρα, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωση για τη συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων για τη Λιβύη, που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, η Χάνα Τέτε, Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Λιβύη).

Στην εν λόγω συνάντηση υπογραμμίστηκε εκ νέου ότι η διεθνής κοινότητα «παραμένει σταθερά δεσμευμένη» να στηρίξει την ενότητα, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας μέσα από συντονισμένες δράσεις στους τομείς της ασφάλειας, της οικονομίας και της πολιτικής διαδικασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με το κείμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκάλεσαν συνάντηση με «ανώτερους αξιωματούχους από την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο για να συζητήσουν την οικοδόμηση οικονομικών θεμελίων για την ενότητα και την ασφάλεια στη Λιβύη».

Οι ΗΠΑ «επαναβεβαίωσαν τη σταθερή δέσμευση της διεθνούς κοινότητας να στηρίξει την πρόοδο της Λιβύης σε πορεία μεγαλύτερης ενότητας, ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας».

Παράλληλα, «καλωσόρισαν την ενημέρωση από την Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Χάνα Τέτε και εξέφρασαν ευχαριστίες για την εξαιρετική της δουλειά στην προώθηση της πολιτικής διαδικασίας στη Λιβύη».

Οπως σημειώνεται, η κ. Τέτε ενημέρωσε για «προσπάθειες προώθησης του πολιτικού οδικού χάρτη της UNSMIL και διευκόλυνσης ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ ενός ευρέος φάσματος λιβυκών πλευρών».

Η διάσταση της ασφάλειας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάσταση της ασφάλειας. Οι ΗΠΑ «υπογράμμισαν τη σημασία της ενσωμάτωσης ασφαλείας Ανατολής – Δύσης στη Λιβύη για να διευκολυνθεί η αυξημένη συμβολή της χώρας στη σταθερότητα και ασφάλεια της περιοχής».

Εξήρε μάλιστα «τη στήριξη των συμμετεχόντων στην τροποποίηση του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ το 2025, που επέτρεψε τα πρώτα βήματα, περιλαμβανομένης της κοινής εκπαίδευσης και τεχνικής συνδρομής, για την προώθηση της ενσωμάτωσης ασφαλείας Ανατολής-Δύσης».

Οι συμμετέχοντες, αναφέρει το κείμενο, «ανέλυσαν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα κεκτημένα για να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα της Λιβύης να εγγυηθεί η ίδια την ασφάλειά της».

Στο οικονομικό πεδίο, οι ΗΠΑ «υπογράμμισαν ότι τα ισχυρά οικονομικά θεμέλια είναι καθοριστικά για τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης, ισχυρότερης και πιο ευημερούσας Λιβύης».

Τονίζεται η ανάγκη «ενίσχυσης βασικών ανεξάρτητων, τεχνοκρατικών θεσμών όπως η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου, η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης και το Ελεγκτικό Συνέδριο», ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν την οικονομική σταθερότητα και να προωθήσουν «ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον».

Οι συμμετέχοντες «συμφώνησαν ότι ο συντονισμός των διεθνών προσπαθειών για τη στήριξη της οικονομικής σταθερότητας, τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών και την προστασία των πόρων της χώρας θα αποτελέσει μοχλό για μεγαλύτερη ενότητα και ευημερία».

Ο πολιτικός οδικός χάρτης

Η δήλωση αναφέρεται εκτενώς και στην πολιτική διάσταση. «Η προεδρεύουσα χώρα χαιρέτισε τη στήριξη των συμμετεχόντων στον πολιτικό οδικό χάρτη της Αποστολής του ΟΗΕ UNSMIL και στις προσπάθειες της Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ για τη δημιουργία συναίνεσης μεταξύ των λίβυων παραγόντων».

Επισημαίνεται ότι «η ενοποίηση των πολιτικών θεσμών είναι κρίσιμη για την προώθηση της ευημερίας όλων των Λίβυων, καθώς και για τη δυνατότητα της Λιβύης να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, να προστατεύσει τα σύνορά της και να αποτρέψει τη χρήση του εδάφους της για την εξάπλωση απειλών όπως η παράνομη μετανάστευση και η διακίνηση όπλων».

Η συζήτηση εστίασε επίσης σε πρακτικά επόμενα βήματα. Οπως αναφέρεται «οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προσεγγίσεις των χωρών τους και τα ενδιάμεσα βήματα στα οποία μπορούν όλοι να συμβάλουν, ώστε να τεθεί η Λιβύη σε πιο σταθερή και ενωμένη πορεία».

Πηγή: ΑΠΕ