«Αναπάντητα ερωτήματα και ατιμωρησία» καταγγέλλει η αντιπολίτευση, δύο χρόνια μετά την τραγωδία των ΕΔ στη Λιβύη

«Δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στη Λιβύη και τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα», σημειώνει ο Τομέας Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υπενθυμίζει ότι πέρασαν δύο χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στη Λιβύη, που συνέβη στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπου έχασαν τη ζωή τους τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο διερμηνείς και εκφράζει για άλλη μία φορά την συμπαράσταση και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ στις οικογένειες των θυμάτων.

«Όμως, από την πρώτη στιγμή», επισημαίνει, «εκφράσαμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για τις περίεργες συνθήκες του δυστυχήματος και ζητήσαμε τη σύγκληση της αρμόδιας επιτροπής της Bουλής για ενδελεχή διερεύνηση και πλήρη ενημέρωση».

Και προσθέτει ότι, «δυστυχώς, δύο χρόνια μετά, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια, τα πραγματικά περιστατικά, τον σχεδιασμό και την εποπτεία καλής εκτέλεσης της αποστολής, ενώ ανεπίτρεπτα σκότος επικρατεί για τη διοικητική και δικαστική έρευνα».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παρακολουθεί, θα συνεχίσει να πιέζει για την διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών, μέχρι η Πολιτεία να πράξει το καθήκον της», τονίζει καταληκτικά.

Δούρου: Σιωπή και ατιμωρησία από την κυβέρνηση – προήχθησαν οι εμπλεκόμενοι;

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η τομεάρχης Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, σημειώνει ότι «δύο χρόνια κλείνουν σήμερα από το πολύνεκρο τροχαίο, την τραγική κατάληξη της στρατιωτικής ανθρωπιστικής αποστολής της Ελλάδας για παροχή ιατρικής βοήθειας στη Λιβύη», ενώ τονίζει πως «η κυβέρνηση δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις για το πρωτοφανές φιάσκο που οδήγησε στο θάνατο πέντε ανθρώπους – τρεις στρατιωτικούς και δύο πολίτες – διερμηνείς, για αυτή την αποστολή με τις μεγαλύτερες απώλειες για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε καιρό ειρήνης».

«Εκκρεμούν, εδώ και δύο χρόνια, ουσιαστικές εξηγήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την επιχειρησιακή, επιτελική σχεδίαση και εκτέλεση αυτής αποστολής σε μια χώρα που σπαράσσεται από εμφύλια σύρραξη», υπογραμμίζει η κυρία Δούρου και ρωτά την κυβέρνηση τα εξής:

«Έχουν υπάρξει κυρώσεις σχετικά με τη βιαστική απόφαση, την ελλιπή προετοιμασία, τα τραγικά λάθη και τις δραματικές παραλείψεις;

»Έχουν υπάρξει κυρώσεις και τιμωρίες για αυτό το αρνητικό παράδειγμα προχειρότητας, ανοργανωσιάς και έλλειψης επαγγελματισμού;

»Έχει υπάρξει ανάληψη ευθυνών;

»Ισχύει ότι όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε κανείς, αλλά κάποιοι από τους εμπλεκόμενους επιβραβεύτηκαν με προαγωγές;».

Για να καταλήξει πως «η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις, όχι στα κόμματα, αλλά στη μνήμη των θυμάτων και τους συγγενείς τους».