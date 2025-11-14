ΗΠΑ: Στο νοσοκομείο ο γερουσιαστής Φέτερμαν των Δημοκρατικών που υπερψήφισε τον τερματισμό του shutdown
Ο Τζον Φέτερμαν, ένας εκ των δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισε τον τερματισμό του shutdown, κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ.
Ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, ο Τζον Φέτερμαν).
Ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των 8 δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τον τερματισμό του shutdown
«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Αντισυμβατικό στυλ
Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.
Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.
Πηγή: ΑΠΕ
