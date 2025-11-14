Ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Andrew Kelly, επάνω, ο Τζον Φέτερμαν).

Ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των 8 δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τον τερματισμό του shutdown

«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Statement from Sen. Fetterman’s Spokesperson: “During an early morning walk, Senator Fetterman sustained a fall near his home in Braddock. Out of an abundance of caution, he was transported to a hospital in Pittsburgh. Upon evaluation, it was established he had a ventricular… — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 13, 2025

Αντισυμβατικό στυλ

Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.

Πηγή: ΑΠΕ