Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
Ένας περιφερειάρχης… πολίτης-Η ομιλία που κανείς δεν περίμενε
Αυτοδιοίκηση 14 Νοεμβρίου 2025 | 14:31

Ένας περιφερειάρχης… πολίτης-Η ομιλία που κανείς δεν περίμενε

Την ανατροπή έκανε περιφερειάρχης της χώρας και άρχισε να κάνει ερωτήσεις που άνετα θα έκανε ένας πολίτης χωρίς θεσμική ιδιότητα.

Σύνταξη
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Spotlight

«Θέλω να ζήσω στον τόπο μου. Θέλω να μπορώ να ζήσω στον τόπο μου. Αγαπώ όλη την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, εδώ που μεγάλωσα και εγώ. Και αν κάποτε φύγουν, να φύγουν από επιλογή. Όχι από ανάγκη διαβίωσης. . Η ανατρεπτική ομιλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που φανερώνει πως κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτικής μας ζωής, έχουν το σθένος να «αλλάξουν ρόλους» «κατεβαίνοντας» από το αξίωμα τους.

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή…. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είχε καθήκοντα συντονιστή στη Γενική Συνέλευση της Εν.Π.Ε., που ξεκίνησε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα και πληθώρας αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, επέλεξε να μιλήσει «ως ένας πολίτης της Στερεάς Ελλάδας, δίχως καμία θεσμική ιδιότητα», όπως είπε.

«Έχω πάρει αρκετές φορές τον λόγο στο βήμα της γενικής μας συνέλευσης και των συνεδρίων μας. Σήμερα, όμως, το πρωί, που ετοίμαζα αυτές τις λίγες σκέψεις που θέλω να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, αναρωτιόμουν ποια είναι εκείνη η γλώσσα που μπορεί να ακουστεί διαφορετικά. Ποια είναι εκείνη η προσέγγιση που μπορεί να στείλει ένα καινούργιο μήνυμα. Ποια είναι εκείνη η φωνή που μπορεί να αντηχήσει πιο ηχηρά και να αφήσει κάτι στην κοινή μας μνήμη.

Σκέφτηκα λοιπόν, να μην σας πω όλα αυτά που ζητώ, που διεκδικώ, που με προβληματίζουν ως Περιφερειάρχη. Θέλω -με την άδειά σας- να σας πω όλα εκείνα που θα ήθελα να ακουστούν σε αυτόν τον χώρο, αν δεν ήμουν ο Περιφερειάρχης της Στερεάς Ελλάδας. Τις σκέψεις που θα έκανα, αν ήμουν ένας πολίτης χωρίς καμία θεσμική ιδιότητα, που του δόθηκε βήμα να πει τι θα τον έκανε να νιώθει ότι υπηρετείται από μια καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση», τόνισε εξαρχής ο Φάνης Σπανός και συνέχισε:

«Να ξανασυστηθώ λοιπόν. Με λένε Φάνη, είμαι 41 ετών, πολιτικός μηχανικός και έχω τρία παιδιά. Τα τελευταία χρόνια η ζωή μου γίνεται καλύτερη σε πολλά πράγματα, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά πιστεύω ο κόσμος προχωρά από κοινωνίες και διοικήσεις, που βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο και πασχίζουν να το γεμίσουν.

Γι’ αυτό παρακαλώ, ακούστε μερικά από αυτά που περιμένω από εσάς.

  • Με στενοχωρεί να αισθάνομαι ότι οι αποφάσεις για τη ζωή μου λαμβάνονται από μια απρόσωπη γραφειοκρατία μακριά μου. Γιατί θέλω να αποφασίζουν οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκα και ψήφισα εγώ και οι συμπολίτες μου σε όλα τα επίπεδα. Και ιδιαίτερα οι πιο κοντινοί μου, αυτοί που γνωρίζω καλά και εκλέγω εδώ στον τόπο μου.
  • Δεν μου πάει όταν ζητάω έναν ασφαλή δρόμο και ένα σύγχρονο σχολείο να βλέπω τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο να προβληματίζονται, επειδή δεν έχουν τα χρήματα να το φτιάξουν. Θέλω να μπορούν να κάνουν σοβαρά, σύγχρονα, ασφαλή έργα, χωρίς να τα μετράνε δραχμή δραχμή.
  • Δεν μου αρέσει να πηγαίνω να εξυπηρετηθώ στις υπηρεσίες και να φεύγω άπραγος, επειδή πήραν σύνταξη τέσσερις υπάλληλοι και ήρθε ένας μόλις καινούργιος που τρέχει και δεν φτάνει. Μου αρέσει να βλέπω σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες – και μπράβο που το κάνετε – αλλά και καταρτισμένους εργαζομένους να μου τις παρέχουν.
  • Με κάνει να ανησυχώ όταν αυτοί που ψηφίζω είναι άτολμοι και φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν μπλεγμένοι, μόνο και μόνο επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Θέλω την Πολιτεία να τους προστατεύει· να αισθάνονται ισχυροί και έτοιμοι να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις.
  • Δεν μπορώ να ζω σε ένα κράτος, που δεν ξέρω ποιος πρέπει να κάνει τι, είτε γιατί δεν υπάρχουν κανόνες, είτε γιατί υπάρχουν, αλλά είναι ολωσδιόλου παράλογοι. Είδα πριν μερικές μέρες έναν δημοτικό υπάλληλο στο χωριό της μητέρας μου και όταν του παραπονέθηκα ότι είναι ακαθάριστο το γεφυράκι πάνω από το ρέμα που περνάει έξω από την πλατεία, μου απάντησε ότι δουλειά τους είναι να συντηρούν μόνο την άσφαλτο και όχι το από κάτω! Ξέρω ότι κάνετε σήμερα αυτή τη δουλειά και είναι πολύ σημαντική!

Θα μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα, αλλά παρακαλώ θερμά να θυμάστε ένα μόνο ακόμη. Θέλω τη στήριξή σας, με όλα όσα σας είπα και όσα ακόμη μπορεί και οφείλει να προσφέρει η Πολιτεία, για κάτι απλό. Για κάτι νομίζω στοιχειώδες. Αγαπώ όλη την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, εδώ που μεγάλωσα και εγώ. Και αν κάποτε φύγουν, να φύγουν από επιλογή. Όχι από ανάγκη διαβίωσης.

Θέλω να ζήσω στον τόπο μου. Θέλω να μπορώ να ζήσω στον τόπο μου.

Κυρίες και κύριοι – φοράω ξανά τώρα το καπέλο του Περιφερειάρχη – απολογούμαι για τον τρόπο που σας απευθύνθηκα και σας ευχαριστώ που τον υπομείνατε. Όμως, πιστεύω βαθιά ότι όλοι όσοι έχουμε μια ευθύνη στα κοινά πράγματα αυτού του τόπου, πρέπει να προσπαθούμε να πάρουμε θέσεις και αποφάσεις, σκεπτόμενοι τι προσδοκά από εμάς ο Φάνης. Ο κάθε Φάνης, ο Γιώργος, η Κατερίνα, ο Θοδωρής, ο Βασίλης… Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που θέλει να συνεργαζόμαστε για να τον υπηρετούμε αναπτυξιακά, κοινωνικά, έντιμα, αποτελεσματικά, δημοκρατικά»

*πηγή φωτογραφιών, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Markets
Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 13.11.25

Νέες ασφαλτοστρώσεις στις γειτονιές της πόλης από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης με αφορμή τις νέες ασφαλτοστρώσεις δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας είναι δρόμοι ασφαλείς, λειτουργικοί και σύγχρονοι σε κάθε περιοχή του Πειραιά»

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

