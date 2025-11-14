«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

«Οι ιστορικοί σίγουρα θα παρακάμψουν τη γενιά μας» είναι μια φράση που βλέπουμε συχνά στα σχόλια του TikTok κάτω από βίντεο της Gen Z που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες του σύγχρονου κόσμου με ενθουσιώδη και ανεξέλεγκτη ενέργεια.

Από φουσκωτά κοστούμια δεινοσαύρων ή pikachu σε βίαιες διαδηλώσεις μέχρι ερωτήσεις για το αν «ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα επηρεάσει το wifi».

Με υπερηφάνεια, οι 13-28χρονοι αποκαλούν τον εαυτό τους «την πιο ασόβαρη γενιά» που περπάτησε ποτέ στη γη, σύμφωνα με το The Independent.

Και μπορείτε να τους κατηγορήσετε;

Μια γενιά που κληρονόμησε το χάος

Η Gen Z έχει κληρονομήσει ένα τοπίο παγκόσμιας αναταραχής,.

Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, έχουν δει οικονομικές κρίσεις, την έκρηξη του ακροδεξιού εθνικισμού, μια παγκόσμια πανδημία, παγκόσμιες συγκρούσεις και την επιταχυνόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει με δύο τρόπους.

Να πανικοβληθούν ή να γελάσουν μπροστά στις αντιξοότητες.

Παράλληλα περισσότερο από το ένα τρίτο της Gen Z έχει στραφεί στον ακτιβισμό, με τη βοήθεια των διαδικτυακών γνώσεών τους και πολλοί περισσότεροι έχουν επιλέξει να γελάσουν αντί να κλάψουν.

Το χιούμορ ως ψυχολογική άμυνα

Τα viral ηχητικά και τα «εσωτερικά αστεία» του TikTok αποτελούν τον πυρήνα αυτής της νέας κουλτούρας.

Για όσους βρίσκονται εκτός του κύκλου, το φαινόμενο φαίνεται ακατανόητο — για τους ίδιους, όμως, λειτουργεί ως μια μορφή κοινής γλώσσας, ένας τρόπος να συνδεθούν μέσα στην παράνοια της σύγχρονης εποχής.

Όπως σημείωσε πρόσφατα άρθρο των New York Times, αυτή η φαινομενική «ασυναρτησία» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «περιχαρής σύγχυση».

Μια συλλογική απόφαση να μην προσπαθεί κανείς να καταλάβει τα πάντα, να αγκαλιάζει το παράλογο και να βρίσκει χαρά στην αταξία.

Και ουσιαστικά, πρόκειται για μία νοοτροπία πολύ κοντά σε αυτό που ο Αλμπέρτ Καμύ χαρακτήριζε ως «φιλοσοφία του παραλόγου» (absurdism).

Ο Καμύ υποστηρίζει ότι η ζωή είναι παράλογη και χωρίς έμφυτο νόημα.

Ο άνθρωπος, γνωρίζοντας αυτό, επιλέγει να ζει με ελευθερία, πάθος και χιούμορ, αντί να απελπίζεται.

Copium: Το «όπιο» της διαδικτυακής επιβίωσης

Στο διαδικτυακό λεξιλόγιο, υπάρχει ένας όρος για να περιγράψει αυτή την ψυχική στρατηγική: copium.

Πρόκειται για το υβρίδιο των λέξεων cope (αντιμετωπίζω) και opium (όπιο).

Είναι η «ουσία» με την οποία η Gen Z αναισθητοποιεί τα τραύματα του κόσμου γύρω της — η ικανότητα να μετατρέπει κάθε αποτυχία, φόβο ή δυσκολία σε meme.

Σε ένα viral βίντεο με τίτλο «copium» , ένας χρήστης δείχνει το διαμέρισμά του να πλημμυρίζει και σχολιάζει: «Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως αυτό θα γίνει viral στο TikTok».

Η ειρωνεία και ο αυτοσαρκασμός λειτουργούν σαν μηχανισμός άμυνας. Και, με έναν παράδοξο τρόπο, σαν πράξη ψυχικής ανθεκτικότητας.

Πολιτική με χιούμορ: Ο Ζόχαν Μαμντάνι και η νέα γλώσσα της αλλαγής

Ακόμη και στην πολιτική, το πνεύμα αυτό βρίσκει έδαφος.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών και νεοεκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χρησιμοποίησε το TikTok για να επικοινωνήσει με τους νέους ψηφοφόρους. Με αυτοσαρκασμό και ειλικρίνεια, μιλούσε τη γλώσσα τους.

Σε μια από τις εμφανίσεις του, μπροστά σε πλήθος νέων, δήλωσε:

«Όταν τα πάντα είναι μια μάχη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος για χαρά».

Το μήνυμά του βρήκε απήχηση: το 78% των νέων 18-29 ετών τον ψήφισε. Μιλούσε τη «διάλεκτο» της εποχής — αυτή που συνδυάζει πολιτική συνείδηση με αφοπλιστικό χιούμορ.

Μια γενιά που γελά για να επιβιώσει

Ίσως, τελικά, η Gen Z δεν είναι «ανεύθυνη», αλλά πιο συνειδητοποιημένη απ’ όσο φαίνεται.

Αντί να πνιγεί στην απαισιοδοξία, βρήκε στον παραλογισμό έναν τρόπο να διατηρήσει τη συλλογική της ψυχραιμία.

Η ειρωνεία έγινε γλώσσα, το χιούμορ ασπίδα και το TikTok ένας καθρέφτης όπου ο κόσμος φαίνεται λιγότερο απειλητικός.

Σε έναν πλανήτη που μοιάζει να χάνει τη λογική του, η Gen Z απαντά με ένα γέλιο. Και ίσως αυτό το γέλιο να είναι, τελικά, η πιο επαναστατική πράξη της εποχής μας.