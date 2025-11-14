magazin
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
14 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Οι ιστορικοί σίγουρα θα παρακάμψουν τη γενιά μας» είναι μια φράση που βλέπουμε συχνά στα σχόλια του TikTok κάτω από βίντεο της Gen Z που αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες του σύγχρονου κόσμου με ενθουσιώδη και ανεξέλεγκτη ενέργεια.

Από φουσκωτά κοστούμια δεινοσαύρων ή pikachu σε βίαιες διαδηλώσεις μέχρι ερωτήσεις για το αν «ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα επηρεάσει το wifi».

Με υπερηφάνεια, οι 13-28χρονοι αποκαλούν τον εαυτό τους «την πιο ασόβαρη γενιά» που περπάτησε ποτέ στη γη, σύμφωνα με το The Independent.

Και μπορείτε να τους κατηγορήσετε;

Μια γενιά που κληρονόμησε το χάος

Η Gen Z έχει κληρονομήσει ένα τοπίο παγκόσμιας αναταραχής,.

Στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, έχουν δει οικονομικές κρίσεις, την έκρηξη του ακροδεξιού εθνικισμού, μια παγκόσμια πανδημία, παγκόσμιες συγκρούσεις και την επιταχυνόμενη απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει με δύο τρόπους.

Να πανικοβληθούν ή να γελάσουν μπροστά στις αντιξοότητες.

Παράλληλα περισσότερο από το ένα τρίτο της Gen Z έχει στραφεί στον ακτιβισμό, με τη βοήθεια των διαδικτυακών γνώσεών τους και πολλοί περισσότεροι έχουν επιλέξει να γελάσουν αντί να κλάψουν.

Το χιούμορ ως ψυχολογική άμυνα

Τα viral ηχητικά και τα «εσωτερικά αστεία» του TikTok αποτελούν τον πυρήνα αυτής της νέας κουλτούρας.

Για όσους βρίσκονται εκτός του κύκλου, το φαινόμενο φαίνεται ακατανόητο — για τους ίδιους, όμως, λειτουργεί ως μια μορφή κοινής γλώσσας, ένας τρόπος να συνδεθούν μέσα στην παράνοια της σύγχρονης εποχής.

@thepeoplesrev The inflatables are multiplying 🐸 #portland #trump #fakenews #1stamendment #protest ♬ original sound – Christy

Όπως σημείωσε πρόσφατα άρθρο των New York Times, αυτή η φαινομενική «ασυναρτησία» δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «περιχαρής σύγχυση».

Μια συλλογική απόφαση να μην προσπαθεί κανείς να καταλάβει τα πάντα, να αγκαλιάζει το παράλογο και να βρίσκει χαρά στην αταξία.

Και ουσιαστικά, πρόκειται για μία νοοτροπία πολύ κοντά σε αυτό που ο Αλμπέρτ Καμύ χαρακτήριζε ως «φιλοσοφία του παραλόγου» (absurdism).

Ο Καμύ υποστηρίζει ότι η ζωή είναι παράλογη και χωρίς έμφυτο νόημα.

Ο άνθρωπος, γνωρίζοντας αυτό, επιλέγει να ζει με ελευθερία, πάθος και χιούμορ, αντί να απελπίζεται.

@trendc4tcher historians will definitely skip our generation #genz #ww3 #unserious #war #iran ♬ original sound – sarah

Copium: Το «όπιο» της διαδικτυακής επιβίωσης

Στο διαδικτυακό λεξιλόγιο, υπάρχει ένας όρος για να περιγράψει αυτή την ψυχική στρατηγική: copium.

Πρόκειται για το υβρίδιο των λέξεων cope (αντιμετωπίζω) και opium (όπιο).

Είναι η «ουσία» με την οποία η Gen Z αναισθητοποιεί τα τραύματα του κόσμου γύρω της — η ικανότητα να μετατρέπει κάθε αποτυχία, φόβο ή δυσκολία σε meme.

Σε ένα viral βίντεο με τίτλο «copium» , ένας χρήστης δείχνει το διαμέρισμά του να πλημμυρίζει και σχολιάζει: «Η πρώτη μου σκέψη ήταν πως αυτό θα γίνει viral στο TikTok».

Η ειρωνεία και ο αυτοσαρκασμός λειτουργούν σαν μηχανισμός άμυνας. Και, με έναν παράδοξο τρόπο, σαν πράξη ψυχικής ανθεκτικότητας.

Πολιτική με χιούμορ: Ο Ζόχαν Μαμντάνι και η νέα γλώσσα της αλλαγής

Ακόμη και στην πολιτική, το πνεύμα αυτό βρίσκει έδαφος.

Ο Μαμντάνι, 34 ετών και νεοεκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, χρησιμοποίησε το TikTok για να επικοινωνήσει με τους νέους ψηφοφόρους. Με αυτοσαρκασμό και ειλικρίνεια, μιλούσε τη γλώσσα τους.

Σε μια από τις εμφανίσεις του, μπροστά σε πλήθος νέων, δήλωσε:

«Όταν τα πάντα είναι μια μάχη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χώρος για χαρά».

Το μήνυμά του βρήκε απήχηση: το 78% των νέων 18-29 ετών τον ψήφισε. Μιλούσε τη «διάλεκτο» της εποχής — αυτή που συνδυάζει πολιτική συνείδηση με αφοπλιστικό χιούμορ.

@prakashchapagain26 Seriously unserious gen-Z#protest #newnepal #genz #trending #foryoupage ♬ original sound – Kanxa🇳🇵🇳🇵🇯🇵🎌

Μια γενιά που γελά για να επιβιώσει

Ίσως, τελικά, η Gen Z δεν είναι «ανεύθυνη», αλλά πιο συνειδητοποιημένη απ’ όσο φαίνεται.

Αντί να πνιγεί στην απαισιοδοξία, βρήκε στον παραλογισμό έναν τρόπο να διατηρήσει τη συλλογική της ψυχραιμία.

Η ειρωνεία έγινε γλώσσα, το χιούμορ ασπίδα και το TikTok ένας καθρέφτης όπου ο κόσμος φαίνεται λιγότερο απειλητικός.

Σε έναν πλανήτη που μοιάζει να χάνει τη λογική του, η Gen Z απαντά με ένα γέλιο. Και ίσως αυτό το γέλιο να είναι, τελικά, η πιο επαναστατική πράξη της εποχής μας.

googlenews

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»
Fizz 14.11.25

Η Κάιλι Τζένερ θα υποδυθεί την Κάιλι Τζένερ στη νέα ταινία της Charli xcx – «Είναι σημαντικό, προφανώς»

«Ήμουν τόσο φοβισμένη που θα συμμετείχα στην επερχόμενη ταινία της Charli», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Κάιλι Τζένερ, η οποία μίλησε και για τον φόβο του να δεχθείς σκληρή κριτική.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται
Powered by inMagazin 13.11.25

Όνειρα, επαγγελματικοί «πόλεμοι» και μάχη με την κατάθλιψη: Ο πολυπράγμων Γιάννης Καγιούλης δεν κρύβεται

Ο παραγωγός και επιχειρηματίας Γιάννης Καγιούλης ήταν ο νέος καλεσμένος στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο