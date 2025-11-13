sports betsson
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)
Ποδόσφαιρο 13 Νοεμβρίου 2025 | 23:03

Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε την αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας Τζένι Ερμόσο, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Απίστευτο σκηνικό κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Λουίς Ρουμπιάλες, του πρώην προέδρου της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή είχε φιλήσει στο στόμα την παίκτρια Τζένι Ερμόσο χωρίς τη συναίνεσή της, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Θυμηθείτε παρακάτω το περιστατικό

Το σκηνικό είχε προκαλέσει σάλο παγκοσμίως, με τον Ρουμπιάλες να εξωθείται σε παραίτηση, να δέχεται την καταγγελία της Ερμόσο και τελικά να καταδικάζεται. Συγκεκριμένα το δικαστήριο του είχε επιβάλλει πρόστιμο 10.800 ευρώ (αντιστοιχούσε σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών), απορρίπτοντας το αίτημα της εισαγγελίας που είχε ζητήσει τη φυλάκισή του για 2,5 χρόνια.

Επιπλέον στον πρώην πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας είχε απαγορεύει να πλησιάσει την Ερμόσο σε απόσταση μικρότερη των 200μ. και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της, για διάστημα ενός έτους.

Λίγο καιρό μετά το συμβάν ο Ρουμπιάλες άρχισε να γράφει βιβλίο προκειμένου να παραθέσει τη θέση του για τα όσα συνέβησαν με ο τίτλος «Σκοτώστε τον Ρουμπιάλες» μόνο τυχαίος δεν ήταν.

Κατά την επίσημη παρουσίαση το βράδυ της Πέμπτης (13/11) δέχθηκε επίθεση με κάποιους από τους παρευρισκόμενους να του πετάνε αυγά!

Ο Ρουμπιάλες αρχικά εξεπλάγην, όμως στη συνέχεια έτρεξε μαινόμενος προς τους θεατές, ενώ μετά κατήγγειλε ότι δράστης της επίθεσης ήταν ο θείος. Μάλιστα είπε πως αντέδρασε έτσι επειδή νόμιζε πως είχε όπλο!

«Μόλις έμαθα ότι ήταν ο θείος μου, το όνομά του είναι Λουίς Ρούμπεν. Είναι στην ηλικία μου», είπε λίγη ώρα μετά το σκηνικό ο Ρουμπιάλες και πρόσθεσε:  «Μου πέταξε αυγά επειδή είναι διαταραγμένος και δεν μπορώ να τον βρω για να εξηγήσω γιατί το έκανε. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον του. Νόμιζα ότι ήταν όπλο. Τον κυνήγησα επειδή νόμιζα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε σε κάποια οικογένεια».

Δείτε παρακάτω την επίθεση με τα αυγά και την αντίδραση του Ρουμπιάλες

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση
Διπλωματία 14.11.25

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Σημαντική η γεωπολιτική της θέση

Τι είπε η Γκίλφοϊλ για το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην απεξάρτηση από Κίνα και Ρωσία και τα τουρκικά F-35. Χαρακτήρισε τον Τραμπ πρόεδρο της ειρήνης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»
Euroleague 14.11.25

Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε σχετικά εύκολα τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, με τον Εργκίν Αταμάν στέκεται στην προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ, που όπως και κόντρα στην Παρί ήταν καταλυτικός στη νίκη των πράσινων.

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 14.11.25

«Όλες οι ντουλάπες είναι έξω» – Νέα στοιχεία για τη διάρρηξη στον Αγ. Δημήτριο, αναζητούνται οι δράστες

Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες της διάρρηξης, οι οποίοι ευθύνονται και για τον τραυματισμό τριών στελεχών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σύνταξη
Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Αγγλία νίκησε τη Σερβία (2-0) και έστειλε στα μπαράζ την Αλβανία (1-0) – Στο Μουντιάλ η Γαλλία (4-0)

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο η Αγγλία νίκησε με 2-0 τη Σερβία και η Αλβανία που επικράτησε με 1-0 στην Ανδόρα πάει μπαράζ. Θέση στο Μουντιάλ έκλεισε και μαθηματικά η Γαλλία με το 4-0 επί της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου
«Είναι η στιγμή» 13.11.25

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δημοπρατεί κειμήλια του Dawson’s Creek για να πληρώσει τη θεραπεία καρκίνου

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ του Dawson's Creek βγάζει στο σφυρί συλλεκτικά αντικείμενα από την καριέρα του για να καλύψει μέρος των εξόδων της θεραπείας του για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη – «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές» λέει η ΕΔΑΠΟ
ΕΔΑΠΟ 13.11.25

Λάθη και παραλείψεις για το μπάζωμα στα Τέμπη - «Κανείς δεν ξέρει ποιος έδωσε τις εντολές»

Την απουσία κάποιου επίσημου εγγράφου για το μπάζωμα στο χώρο του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη υπογραμμίζει η ΕΔΑΠΟ - Πότε γνώριζαν οι Αρχές ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ
«Έντονη» 13.11.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θεωρεί ότι η ερμηνεία της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy» αξίζει Όσκαρ

Η εγκωμιαστική ανάρτηση της Λόρεν Σάντσεζ έρχεται μετά την παρουσία της ίδιας και του συζύγου της, Τζέφ Μπέζος, στο πάρτι γενεθλίων της Σίντνεϊ Σουίνι με θέμα το διάστημα.

Σύνταξη
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Ναι» στη μετάδοση της Premier League με αυστηρούς όρους: Οι Νοτιοκορεάτες θα κόβονται στο μοντάζ!

Μεταξύ άλλων οι αγώνες δεν θα μεταδίδονται ζωντανά αλλά μόνο μετά από αυστηρό μοντάζ προκειμένου να μην «περάσει» οτιδήποτε δεν εγκρίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ
Χάσμα γενεών 13.11.25

Μην πυροβολείτε την Gen Z – Ηλικιακός ρατσισμός στον εργασιακό χώρο; Όχι, ευχαριστώ

Πλάι στις σοβαρές έρευνες για τους εργαζόμενους της Gen Z, ανθούν κουτσομπολίστικου τύπου ρεπορτάζ, για το πόσο κακομαθημένη είναι η νέα γενιά. Τα ίδια λέγανε και για τις προηγούμενες, πριν γεράσουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη
Μαύρα σύννεφα 13.11.25

H αγορά εργασίας «στενεύει» και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει στάσιμη - Τα «στοιχήματα» μια νέας εποχής

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Η αγορά εργασίας «στενεύει» μετά την πανδημία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να βρουν προσωπικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οργασμική βεντέτα: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park – «Ευχαριστώ για τους εφιάλτες»
«Τραύμα» 13.11.25

«Ω, αφεντικό, είναι τόσο μεγάλο» – Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς κάνουν σεξ στο South Park και ο εφιάλτης συνεχίζεται

Το South Park απασφάλισε και πλέον, ο πόλεμος της σατιρικής σειράς κινουμένων σχεδίων με τον Ντόναλντ Τραμπ περνάει σε άλλα επίπεδα μετά από την προβολή του πιο εξωφρενικού επεισοδίου που έχει προβληθεί. Ποτέ!

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία

LIVE: Ιρλανδία – Πορτογαλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιρλανδία – Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ουκρανία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία

LIVE: Γαλλία – Ουκρανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλλία – Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Αγγλία – Σερβία
Ποδόσφαιρο 13.11.25

LIVE: Αγγλία – Σερβία

LIVE: Αγγλία – Σερβία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αγγλία – Σερβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο