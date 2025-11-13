Ο Ρουμπιάλες «έφαγε» αυγά κατά την παρουσίαση του βιβλίου του! – «Νόμιζα πως ήταν όπλο» (vid)

Απίστευτο σκηνικό κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Λουίς Ρουμπιάλες, του πρώην προέδρου της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση επειδή είχε φιλήσει στο στόμα την παίκτρια Τζένι Ερμόσο χωρίς τη συναίνεσή της, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Θυμηθείτε παρακάτω το περιστατικό

El capo corrupto de Rubiales @LuisRubiales_17 goza de impunidad en los medios de comunicación en España. Está condenado por agresión sexual y ayer volvió a atacar a Jenni Hermoso. pic.twitter.com/8bhvj4fDeu — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 12, 2025

Το σκηνικό είχε προκαλέσει σάλο παγκοσμίως, με τον Ρουμπιάλες να εξωθείται σε παραίτηση, να δέχεται την καταγγελία της Ερμόσο και τελικά να καταδικάζεται. Συγκεκριμένα το δικαστήριο του είχε επιβάλλει πρόστιμο 10.800 ευρώ (αντιστοιχούσε σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 18 μηνών), απορρίπτοντας το αίτημα της εισαγγελίας που είχε ζητήσει τη φυλάκισή του για 2,5 χρόνια.

Επιπλέον στον πρώην πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας είχε απαγορεύει να πλησιάσει την Ερμόσο σε απόσταση μικρότερη των 200μ. και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της, για διάστημα ενός έτους.

Λίγο καιρό μετά το συμβάν ο Ρουμπιάλες άρχισε να γράφει βιβλίο προκειμένου να παραθέσει τη θέση του για τα όσα συνέβησαν με ο τίτλος «Σκοτώστε τον Ρουμπιάλες» μόνο τυχαίος δεν ήταν.

Κατά την επίσημη παρουσίαση το βράδυ της Πέμπτης (13/11) δέχθηκε επίθεση με κάποιους από τους παρευρισκόμενους να του πετάνε αυγά!

Ο Ρουμπιάλες αρχικά εξεπλάγην, όμως στη συνέχεια έτρεξε μαινόμενος προς τους θεατές, ενώ μετά κατήγγειλε ότι δράστης της επίθεσης ήταν ο θείος. Μάλιστα είπε πως αντέδρασε έτσι επειδή νόμιζε πως είχε όπλο!

«Μόλις έμαθα ότι ήταν ο θείος μου, το όνομά του είναι Λουίς Ρούμπεν. Είναι στην ηλικία μου», είπε λίγη ώρα μετά το σκηνικό ο Ρουμπιάλες και πρόσθεσε: «Μου πέταξε αυγά επειδή είναι διαταραγμένος και δεν μπορώ να τον βρω για να εξηγήσω γιατί το έκανε. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον του. Νόμιζα ότι ήταν όπλο. Τον κυνήγησα επειδή νόμιζα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε σε κάποια οικογένεια».

Δείτε παρακάτω την επίθεση με τα αυγά και την αντίδραση του Ρουμπιάλες