Βοιωτία: Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στα Σκούρτα

Συγκλονιστική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου Αλβανού στα Σκούρτα Βοιωτίας, μετά την είδηση του χαμού της μητέρας του από ανακοπή καρδιάς.

Όπως φαίνεται η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την απώλεια του παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε καμμένο μέσα σε όχημα και δεμένο με χειροπέδες, ενώ προηγουμένως είχε δεχθεί πυροβολισμό.

Όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα του 27χρονου οικοδόμου από το Τεπελένι που αγνοούνταν από τις 4 Νοεμβρίου από τη Χαλκίδα και βρέθηκε νεκρός στη Βοιωτία τέσσερις ημέρες αργότερα, κατέληξε την Τετάρτη από ανακοπή καρδιάς.

Αναζητούν το κινητό του

Την ίδια ώρα, από την ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν νέα στοιχεία για τη φρικτή δολοφονία, προκειμένου να φτάσουν στον ηθικό και το φυσικό αυτουργό.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η δολοφονία έγινε σε άλλο σημείο και η σορός του άτυχου 27χρονου μεταφέρθηκε σε ερημική τοποθεσία, όπου ο δράστης έβαλε φωτιά στο όχημα για να καλύψει τα ίχνη του.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του 27χρονου, καθώς εκεί εκτιμούν ότι κρύβονται κρίσιμα στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε φύγει από τη Χαλκίδα λέγοντας στα μέλη της οικογένειάς του ότι πάει σε μια δουλειά, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι παρασύρθηκε εκεί σε κάποιο υποτειθέμενο ραντεβού με μια κοπέλα που μιλούσε μέσω social media.