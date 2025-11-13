newspaper
Βοιωτία: Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στα Σκούρτα
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 20:09

Βοιωτία: Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του 27χρονου που δολοφονήθηκε στα Σκούρτα

Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία, με τη μητέρα του 27χρονου που βρέθηκε καμμένος στη Βοιωτία να μην αντέχει την απώλεια του παιδιού της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συγκλονιστική τροπή λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου Αλβανού στα Σκούρτα Βοιωτίας, μετά την είδηση του χαμού της μητέρας του από ανακοπή καρδιάς.

Όπως φαίνεται η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε την απώλεια του παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε καμμένο μέσα σε όχημα και δεμένο με χειροπέδες, ενώ προηγουμένως είχε δεχθεί πυροβολισμό.

Όπως αναφέρουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα του 27χρονου οικοδόμου από το Τεπελένι που αγνοούνταν από τις 4 Νοεμβρίου από τη Χαλκίδα και βρέθηκε νεκρός στη Βοιωτία τέσσερις ημέρες αργότερα, κατέληξε την Τετάρτη από ανακοπή καρδιάς.

Αναζητούν το κινητό του

Την ίδια ώρα, από την ΕΛ.ΑΣ. αναζητούν νέα στοιχεία για τη φρικτή δολοφονία, προκειμένου να φτάσουν στον ηθικό και το φυσικό αυτουργό.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι η δολοφονία έγινε σε άλλο σημείο και η σορός του άτυχου 27χρονου μεταφέρθηκε σε ερημική τοποθεσία, όπου ο δράστης έβαλε φωτιά στο όχημα για να καλύψει τα ίχνη του.

Επίσης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του 27χρονου, καθώς εκεί εκτιμούν ότι κρύβονται κρίσιμα στοιχεία για τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε φύγει από τη Χαλκίδα λέγοντας στα μέλη της οικογένειάς του ότι πάει σε μια δουλειά, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι παρασύρθηκε εκεί σε κάποιο υποτειθέμενο ραντεβού με μια κοπέλα που μιλούσε μέσω social media.

Business
ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext

inWellness
inTown
Νέες αποκαλύψεις για τον 46χρονο ψευτοϊερέα – Τα χρήματα από τον Καναδά και το δήθεν θαύμα με 2χρονο παιδί
Ελλάδα 13.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον 46χρονο ψευτοϊερέα – Τα χρήματα από τον Καναδά και το δήθεν θαύμα με 2χρονο παιδί

Η στρατηγική του 46χρονου ψευτοϊερέα ήταν ίδια και απαράλαχτη στο πέρασμα των τελευταίων χρόνων, καταφέρνοντας να αποσπάσει χιλιάδες ευρώ από τα θύματά του.

Σύνταξη
Βορίζια: Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα
Ελλάδα 13.11.25

Κάμερες κατέγραψαν τον ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα - Εικόνες ντοκουμέντο από το μακελειό

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό
Όπως αναμενόταν 13.11.25

Σορός ομήρου από τη Γάζα παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό - Μεταφέρεται στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις IDF

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις στη Γάζα συνεχίζουν τις έρευνες σε συντρίμμια κτιρίων για τον εντοπισμό των σορών ομήρων βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας

Σύνταξη
Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»
«Είναι τιμή μας» 13.11.25

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα λάβει τιμητικό βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες – «Ανεξίτηλο σημάδι στην ποπ κουλτούρα»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα τιμηθεί με το πολυπόθητο βραβείο για την συμβολή της στην τηλεοπτική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου ειδικού αφιερώματος «Golden Eve» με θέμα τις Χρυσές Σφαίρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
