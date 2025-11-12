Βοιωτία: Στα Βίλια η λύση του μυστηρίου με τον απανθρακωμένο 27χρονο – «Του έδωσαν στίγμα gps για να πάει εκεί»

Στα Βίλια επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου οικοδόμου που τον δολοφόνησαν με μια σφαίρα και στη συνέχεια έκαψαν τη σορό του μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο.

Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και από μαρτυρίες, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τί συνέβη εκείνη την ημέρα και ποιος άρπαξε τον 27χρονο από το σημείο όπου βρέθηκε το δικό του αυτοκίνητο στα Βίλια.

Τα σενάρια

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Live News από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ. δεν φαίνεται να εμπλέκεται ο 27χρονος με οργανωμένα κυκλώματα ναρκωτικών ή όπλων ενώ αποκλείεται και η εμπλοκή του σε δολοφονία ενός ποινικού πριν από μερικές ημέρες κοντά στην Αράχωβα.

Ένα ακραίο σενάριο που εξετάζεται είναι ο 27χρονος να έπεσε θύμα συνωνυμίας με έναν σκληρό κακοποιό από την Αλβανία οποίος εμπλέκεται σε πολλές δολοφονίες.

Ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειάς του, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, το ενδεχόμενο να σκότωσαν τον 27χρονο κατά λάθος επειδή είχε το ίδιο όνομα τον συγκεκριμένο ποινικό, δεν φαίνεται να ευσταθεί.

<br />

Η διαδρομή που ακολούθησε

Η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, όπως και οι απειλές που ενδεχομένως να δέχτηκε.

«Έφυγε από το σπίτι του 4 Νοεμβρίου, πήγε στα Βίλια, στα Βίλια πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του, της είπε ότι περιμένει το ραντεβού του, μετά το τηλέφωνό του έκλεισε. Την Παρασκευή ένας κυνηγός εντόπισε ένα καμένο αυτοκίνητο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν ο 27χρονος, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έκτοτε έγινε η ταυτοποίηση. Βρέθηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, υπάρχει μία σφαίρα και το αυτοκίνητο προφανώς κάηκε για να καούν τα ίχνη», είπε στο Live News ο Γεράσιμος Κουρούκλης, Διοικητής Υπηρεσίας Silver Alert.

Οι υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος καταλήγουν κάπως έτσι, με ένα καμένο αυτοκίνητο. Μάλιστα το συγκεκριμένο αυτοκίνητο το είχαν κλέψει πριν από 1 χρόνο στην Γλυφάδα.

Οι συγγενείς του 27χρονου θρηνούν και ζητούν απαντήσεις.

«Είμαστε χάλια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε και εγώ σαν θείος. Ο ανιψιός μου δεν μιλούσε με τίποτα. Την Τρίτη το απόγευμα έφυγε. Άμα ήξερα που θα πήγαινε, θα είχα πάει και εγώ πίσω του. Δεν το ήξερα, ούτε εγώ. Έχει δύο παιδιά, μικρά, ενός μήνα είναι το παιδί του. Θέλει βοήθεια (η γυναίκα του) που θα βρούμε τη βοήθεια εμείς; Και τα παιδιά του. Μένουνε τώρα στον δρόμο, άστα να πάνε τώρα. Δεν είχανε πρόβλημα, ρώτησα και την κοπέλα εγώ, μου λέει δεν είχαν θέμα, τίποτα λέει. Όπως τον γνωρίζω εγώ, σαν ανιψιό μου ήταν δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, τώρα δεν ξέρω», λέει ο θείος του.

Τι υποστήριξε η σύζυγος του 27χρονου απανθρακωμένου

Ο άντρας έφυγε από το σπίτι του με κατεύθυνση τα Βίλια Αττικής. Επικοινώνησε με τη σύζυγό του, την ενημέρωσε ότι έχει φτάσει στα Βίλια και περιμένει έναν φίλο του. Το φιλικό του περιβάλλον λέει ότι θα συναντούσε μία κυρία, την οποία είχε γνωρίσει το τελευταίο διάστημα μέσω TikTok.

Το όχημά του εντοπίστηκε παρκαρισμένο στην είσοδο γηπέδου μπάσκετ στα Βίλια Αττικής ενώ εντός του οχήματος βρέθηκαν μόνο τα τσιγάρα του και μία ζακέτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύζυγος του 27χρονου κατά τη κατάθεσή της στις Αρχές ρωτήθηκε για ο γυναικείο προφίλ στο TikTok ενώ υπέδειξε και τα πρόσωπα που έρχονταν σε επαφή το τελευταίο διάστημα με τον σύζυγό της.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε πως ο σύζυγός της είχε δεχτεί απειλητικά μηνύματα πριν από 3 χρόνια από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος, όπως λέει, ήταν ζηλιάρης όμως δεν είχαν πιαστεί ποτέ στα χέρια. Η ίδια παρέδωσε και τα δύο δικά της κινητά.

«Του δώσανε στίγμα και πήγε με GPS εκεί πέρα»

Ο θείος του προσθέτει στο Live News:

-Έχει βρεθεί το DNA είναι το δικό του. Δεν μας πηγαίνει καθόλου το μυαλό, δεν μας πηγαίνει πουθενά, ήταν δουλευταράς, ήταν εργατικός, δεν ξέρουμε αν είχε μπλέξει, αν είχε… Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μείνει κόκαλο όλοι.

-Δεχόταν απειλές από κάποιον;

-Όχι, όχι, όχι από κανέναν. Δεν μας είχε πει τίποτα και σίγουρα θα μας έλεγε. Δεν είχε απασχολήσει τις Aρχές, ούτε μας είχε δώσει τέτοια δικαιώματα.

-Πήγαινε προς τα Βίλια. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε εκεί πέρα το μέρος, με GPS πήγε. Του δώσανε στίγμα και πήγε με GPS εκεί πέρα. Πήγε εκεί και δεν γύρισε, θα γυρνούσε μετά από καμιά ώρα και δεν γύρισε. Κάποιον πήγε να βρει εκεί πέρα.

Η οικογένειά του παραμένει συγκλονισμένη και ζητά να βρεθούν ποιοι κρύβονται πίσω από το αποτρόπαιο έγκλημα που άφησε έναν άνθρωπο νεκρό και μια οικογένεια διαλυμένη.