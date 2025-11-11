Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Νέος κύκλος ερευνών είναι σε εξέλιξη μετά την ταυτοποίηση της απανθρακωμένης σορού που βρέθηκε σε κλεμμένο όχημα στα ερημική περιοχή κοντά στα Σκούρτα στη Βοιωτία.

Από την εξέταση dna διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον 27χρονο οικοδόμο, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του στις 4 Νοεμβρίου.

Ο 27χρονος οικοδόμος

Ο 27χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος στη Χαλκίδα. Πριν την εξαφάνισή του είχε πει πως θα μεταβεί στη Θήβα με έναν φίλο το.

Σύμφωνα με τι πληροφορίες, άφησε τον φίλο του στη Θήβα και του είπε πως θα πάει στα Βίλια Αττικής. Εκεί, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, μετά από μαρτυρίες συγγενών του, ερευνάται η εμπλοκή μίας γυναίκας με την οποία είχε επαφή ο 27χρονος μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Το κλεμμένο όχημα

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης οι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για ενέργεια κακοποιών καθώς το αυτοκίνητο είχε κλαπεί πολλούς μήνες νωρίτερα, από τον περασμένο Μάιο και ερευνούν εάν ο 27χρονος εμπλέκεται με εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, παρά το γεγονός πως έχει λευκό ποινικό μητρώο και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του. Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Αυτό σημαίνει ότι το θύμα είχε πυροβοληθεί και στη συνέχεια κάηκε προκειμένου οι δράστες να καλύψουν τα ίχνη τους και την ταυτότητα του νεκρού, καθυστερώντας τις έρευνες.

Για τον 27χρονο είχε ενεργοποιηθεί Silver Alert μετά την εξαφάνισή του.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα όπου τον άφησε και του είπε πως εκείνος θα συνέχιζε με το αυτοκίνητό του και θα πήγαινε στα Βίλια για μία δουλειά, δίχως όμως να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.

Ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και μάλιστα κάλεσε την σύζυγό του όταν έφτασε στο σημείο για να την ενημερώσει.

Μία θεία του ανέφερε στις Αρχές πως ο ανιψιός της με το μόνο πρόσωπο που είχε προστριβές ήταν ένας ομοεθνής τους για μία κοπέλα, ωστόσο ο τρόπος που έχασε τη ζωή του, δείχνει να προήλθε από άτομα που το σχεδίασαν και μάλιστα από καιρό και δείχνει άτομα που μάλλον γνώριζαν τι έκαναν.