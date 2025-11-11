Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στη Βοιωτία
Πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα στις 4 Νοεμβρίου.
Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στη Βοιωτία.
Πρόκειται για ένα άνδρα 27 ετών, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί αγνοούμενος.
Ο 27χρονος ο οποίος ζούσε στη Χαλκίδα, είχε εξαφανιστεί στις 4 Νοεμβρίου και το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο στα Βίλια Αττικής. Το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο και κανείς δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή μαζί του.
Ο θάνατος του ατόμου σε απομονωμένη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας ήταν μαρτυρικός. Οι δράστες σχεδίασαν με κάθε λεπτομέρεια το έγκλημα και ήθελαν να μείνει κρυφό για πολλές ημέρες.
Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δολοφόνοι δεν άφησαν τίποτα πίσω τους. Χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο «κούμπωσαν» πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούν σε πανομοιότυπο όχημα.
Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες.
Παράλληλα, σημαντικά είναι και τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν γνώση της περιοχής. Τόσο το ερημικό της τοποθεσίας, σε συνδυασμό με το μοναδικό μονοπάτι που δεν έχει κίνηση αυτό τον καιρό, δείχνει ότι δεν έφτασαν εκεί τυχαία.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, που επικαλείται το lamiareport.gr, το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά.
