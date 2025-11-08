Απανθρακωμένη σορός στη Βοιωτία: Οι αρχές ερευνούν σύνδεση με τη δολοφονία Λάλα

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί η απανθρακωμένη σορός που βρέθηκε μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία προκειμένου να γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ταυτοποίηση της σορού, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ ένα από τα σενάρια πού εξετάζει είναι η υπόθεση αυτή να συνδέεται με την δολοφονία του 42χρονου επιχειρηματία Γιάννη Λάλα που έγινε το περασμένο Σάββατο το βράδυ, στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Και αυτό διότι χρονικά συμπίπτουν οι δύο υποθέσεις, ενώ και το modus operandi που ακολούθησαν οι δράστες έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως – μεταξύ άλλων – και στην περίπτωση της Φωκίδας αλλά και της Βοιωτίας, τα δύο αυτοκίνητα ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σε φωτογραφία ντοκουμέντο της ΕΡΤ φαίνεται το τζιπ το οποίο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Γλυφάδας, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα πίσω καθίσματα, βρέθηκε το απανθρακωμένο πτώμα.

«Καλοσχεδιασμένη ενέργεια« λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε λόγο για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» με τους δράστες πιθανότατα να γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή».

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις αρχές να εξετάζουν δηλωμένες εξαφανίσεις των τελευταίων ημερών για να φτάσουν στην ταυτότητα του θύματος.

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα σενάριο, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για καλοσχεδιασμένη ενέργεια, με τους δράστες να επιλέγουν σημείο ιδιαίτερα απομονωμένο, πιθανότατα γνωρίζοντας πολύ καλά την περιοχή.