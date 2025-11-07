Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 7/11 στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο άνδρας φαίνεται να εντοπίστηκε δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, ενώ έχει και πλαστές πινακίδες.
Πριν δύο ημέρες η φωτιά
Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, ωστόσο εξετάζεται αν πρόκειται για έναν άνδρα που είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στην ίδια περιοχή.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος του άνδρα υπολογίζεται πριν δύο ημέρες ενώ το όχημα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο.
Κυνηγός ειδοποίησε την Αστυνομία
Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας κυνηγός που είδε το καμένο όχημα σε ερημική περιοχή μέσα σε ένα χωράφι και όταν πλησίασε βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα με την απανθρακωμένη σορό.
Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
