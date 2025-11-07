newspaper
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 19:28

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 7/11 στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο άνδρας φαίνεται να εντοπίστηκε δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες και απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που φέρεται να είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, ενώ έχει και πλαστές πινακίδες.

Πριν δύο ημέρες η φωτιά

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, ωστόσο εξετάζεται αν πρόκειται για έναν άνδρα που είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος του άνδρα υπολογίζεται πριν δύο ημέρες ενώ το όχημα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο.

Κυνηγός ειδοποίησε την Αστυνομία

Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας κυνηγός που είδε το καμένο όχημα σε ερημική περιοχή μέσα σε ένα χωράφι και όταν πλησίασε βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα με την απανθρακωμένη σορό.

Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

newspaper
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Και χρηματική ποινή 07.11.25

Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή

Ο 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκοβε τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο

Σύνταξη
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Ελλάδα 07.11.25

Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»

Ξεκίνησε η δίκη για τη σύμβαση 717 όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων καθώς στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
InShorts 07.11.25

Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες

H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
Κόσμος 07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
Για γενοκτονία 07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
Η επιστροφή 07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
Hellenic Championship 07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
Και την Ουγγαρία 07.11.25 Upd: 20:39

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Όρμπαν στην Ουάσινγκτον

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
«Καυτή πατάτα» 07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
Σκληρή 07.11.25

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
