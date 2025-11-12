newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 09:20
«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα
Έγκλημα στη Βοιωτία: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τους δράστες της δολοφονίας – Στη ΓΑΔΑ οι συγγενείς του θύματος
Ελλάδα 12 Νοεμβρίου 2025 | 10:42

Έγκλημα στη Βοιωτία: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τους δράστες της δολοφονίας – Στη ΓΑΔΑ οι συγγενείς του θύματος

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στη Βοιωτία, με θύμα έναν 27χρονο, η σορός του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Οι έρευνες για το άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση μετά την ταυτοποίηση του άνδρα που είχε βρεθεί απανθρακωμένος το βράδυ της Παρασκευής (7/11) στο πίσω κάθισμα κλεμμένου αυτοκινήτου.

Από την εξέταση DNA διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον 27χρονο οικοδόμο, αλβανικής καταγωγής, που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του στις 4 Νοεμβρίου.

Η εμπλοκή μιας γυναίκας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, μετά από μαρτυρίες συγγενών του, ερευνάται η εμπλοκή μίας γυναίκας με την οποία είχε επαφή ο 27χρονος μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες των αστυνομικών έχουν ήδη επικεντρωθεί στον πρώην σύντροφο της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να είχε απειλήσει ευθέως τον 27χρονο οικοδόμο.

Μία θεία του θύματος ανέφερε στις Αρχές πως ο ανιψιός της με το μόνο πρόσωπο που είχε προστριβές ήταν ένας ομοεθνής τους για μία κοπέλα.

Ωστόσο ο τρόπος που δολοφονήθηκε ο 27χρονος, δείχνει ότι ίσως έγινε από άτομα που το σχεδίαζαν καιρό, αλλά και γνώριζα τι θα πρέπει να κάνουν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους μετά.

Η ημέρα της εξαφάνισης

Ο 27χρονος ήταν μόνιμος κάτοικος στη Χαλκίδα. Πριν την εξαφάνισή του είχε πει πως θα μεταβεί στη Θήβα με έναν φίλο το.

Σύμφωνα με τι πληροφορίες, άφησε τον φίλο του στη Θήβα και του είπε πως θα πάει στα Βίλια Αττικής. Εκεί, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του εγκαταλελειμμένο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα όπου τον άφησε και του είπε πως εκείνος θα συνέχιζε με το αυτοκίνητό του και θα πήγαινε στα Βίλια για μία δουλειά, δίχως όμως να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.

Ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και μάλιστα κάλεσε την σύζυγό του όταν έφτασε στο σημείο για να την ενημερώσει.

Στη ΓΑΔΑ οι συγγενείς του

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών αξιολογούν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Οι δολοφόνοι δεν άφησαν τίποτα πίσω τους. Χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο στο οποίο «κούμπωσαν» πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούν σε πανομοιότυπο όχημα.

Η επίσκεψη των συγγενών στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) έχει ως στόχο τη συνάντηση με τους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και την παροχή κρίσιμων στοιχείων για την άγρια δολοφονία, ενώ μέσω του συνηγόρου τους θα προχωρήσουν σε παράσταση πολιτικής αγωγής.

Οι συγγενείς, αναμένεται να καταθέσουν στο Ανθρωποκτονιών όλα όσα γνωρίζουν και υποψιάζονται για το άγριο σκηνικό που στήθηκε με θύμα τον δικό τους άνθρωπο.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
