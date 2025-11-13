Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σε θλίψη έχει βυθιστεί το χωριό Μαυρονέρι μετά τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του εν ώρα εργασίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Σύμφωνα με τη συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου που βρέθηκε πρώτος στο σημείο, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δραματικά δευτερόλεπτα.
Ο κρεοπώλης καθάριζε κρέας με το μαχαίρι του, όταν –για λόγους που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει– η λεπίδα ξέφυγε από το χέρι του και καρφώθηκε στη μηριαία αρτηρία.
Πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά ο 40χρονος κρεοπώλης
Σύμφωνα με το Mega, o 40χρονος κρεοπώλης που είχε ανοίξει το μαγαζί του στο χωριό τα τελευταία 7 χρόνια, φαίνεται ότι έκοβε κάποια κόκκαλα από ένα κομμάτι κρέας, του έφυγε το μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε κάτω από την κοιλιακή χώρα γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να του κοπεί η μηριαία αρτηρία.
Στην αρχή, σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Mega, δεν κατάλαβε κάτι και συνέχισε να τακτοποιεί τα κρέατα. Μέχρι που ξεκίνησε ακατάσχετη αιμορραγία/
«Φεύγω…»: Οι τελευταία λέξη του 40χρονου
Στο μαγαζί ήταν εκείνη την ώρα ο πατέρας της κουμπάρας του και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια από το διπλανό καφενείο.
Όλοι έτρεξαν να βοηθήσουν. Στην αρχή ο 4οχρονος μιλούσε μαζί τους, μέχρι που τους είπε «φεύγω».
«Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό και δυστυχώς δεν μπόρεσε. Τον αγαπάμε πάρα πολύ» είπε με δάκρια στα μάτια ο ξάδερφός του.
