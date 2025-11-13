Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε
Ο 40χρονος κρεοπώλης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οπού παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδήσεις.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.
Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταματήσουν την αιμορραγία που ήταν ακατάσχετη, ο 40χρονος κρεοπώλης άφησε την τελευταία του πνοή.
Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.
