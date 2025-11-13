newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 08:22

Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Ο 40χρονος κρεοπώλης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οπού παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε

Σύνταξη
Spotlight

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς το πρωί της Τετάρτης, όταν ένας 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδήσεις.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να σταματήσουν την αιμορραγία που ήταν ακατάσχετη, ο 40χρονος κρεοπώλης άφησε την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, μετά το μεσημέρι στο χωριό του, το Μαυρονέρι.

Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού
Ελλάδα 13.11.25

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στις 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ελλάδα 13.11.25

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό

Σύνταξη
Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας
Ελλάδα 12.11.25

Σέρρες: Εξέγερση και επεισόδια στη δομή μεταναστών στη Σιντική – 29 συλλήψεις μετά από επέμβαση της Αστυνομίας

Η ένταση ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για τις συνθήκες διαβίωσης στη κλειστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Σέρρες και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια με φωτιές, απόπειρα απόδρασης και δύο τραυματίες αστυνομικούς

Σύνταξη
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
2.000 τραυματισμένοι ανήλικοι τον χρόνο – «Ερχονται στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον θώρακα»
Βία ανήλικων 12.11.25

2.000 τραυματισμένοι ανήλικοι τον χρόνο – «Ερχονται στο νοσοκομείο με κακώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον θώρακα»

Πάνω από 2.000 ανήλικοι τον χρόνο περνούν τις πόρτες των ελληνικών νοσκομείων λόγω τραυματισμού τους έπειτα απο συμπλοκές με συνομίληκους- Μιλούν στο in γιατροί που αντιμετωπίζουν τα περιστατικά και μέλος της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Βοιωτία: Στα Βίλια η λύση του μυστηρίου με τον απανθρακωμένο 27χρονο – «Του έδωσαν στίγμα gps για να πάει εκεί»
Ελλάδα 12.11.25

Βοιωτία: Στα Βίλια η λύση του μυστηρίου με τον απανθρακωμένο 27χρονο – «Του έδωσαν στίγμα gps για να πάει εκεί»

Τα ίχνη του 27χρονου χάνονται στα Βίλια όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του - Η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει ποιους συνάντησε εκεί και πώς βρέθηκε νεκρός τρείς ημέρες αργότερα στα Σκούρτα Βοιωτίας

Σύνταξη
Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ
Ελλάδα 12.11.25

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12.11.25

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα
Euroleague 13.11.25

Απίστευτη ατυχία: Ο Έβανς μπήκε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού επειδή τραυματίστηκε ο Νιλικίνα

Ο Κίναν Έβανς είναι και φέτος ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του στη φετινή Ευρωλίγκα - Η διπλή ατυχία με την αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα της επανένταξής του που έγινε λόγω τραυματισμού του Φρανκ Νιλικίνα

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ υπέγραψε την προσωρινή συμφωνία

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Το στεγαστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων και το εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης Δένδια

Το στεγαστικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Δένδια και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δίνουν την εντύπωση μίας εναλλακτικής πρότασης από την πλευρά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»
Euroleague 13.11.25

Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Στη στιγμή του αγώνα, τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς που επισκίασε το αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού
Ελλάδα 13.11.25

Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα στις 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε το αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η «δεύτερη νεότητα» του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν

Σύμφωνα με αξιολόγηση διαδικτυακής πλατφόρμας ο 40χρονος Λούκα Μόντριτς φιγουράρει στην πέμπτη θέση μεταξύ όλων των παικτών που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές
ΑΙ πνευματικότητα 13.11.25

Πνευματικό κάλεσμα μέσω chatbot – Όταν οι εκκλησίες αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να σώσουν ψυχές

Αν σας έλεγαν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιησού Χριστό μέσω chatbot, θα το κάνατε; Οι εκκλησίες στις ΗΠΑ στράφηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δώσουν πνευματική καθοδήγηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι
Εκκωφαντικοί τριγμοί 13.11.25

Ο «Κάρλσον», ο «Τσε Γκεβάρα», ο «Καθηγητής» – Το μέγα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «ζώνει» τον Ζελένσκι

«Καρατομήσεις» υπουργών, συλλήψεις και η μυστηριώδης διαφυγή του βασικού υπόπτου, στενού συνεργάτη του προέδρου Ζελένσκι: το νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία φτάνει στην κυβέρνηση του Κιέβου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Η δύσκολη «θεραπεία» και οι αγορές εργασίας του μέλλοντος
Σκληρές αποφάσεις 13.11.25

Η δύσκολη «θεραπεία» για τις δραματικές επιπτώσεις του δημογραφικού - Οι αγορές εργασίας του μέλλοντος

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση της μακροβιότητας καλούν σε ριζική αναδιαμόρφωση των οικονομιών και των κοινωνιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Οικονομία 13.11.25

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;
Εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας 13.11.25

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Νοσηλεία στην εντατική ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας;

Προδιαγραφές λειτουργίας των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια από το υπουργείο Υγείας προβλέπουν μέγιστη παραμονή μέχρι 72 ώρες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό
Ελλάδα 13.11.25

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 75χρονο από τη Δράκεια – Εντοπίστηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του που έπεσε σε γκρεμό

Ο ηλικιωμένος, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό

Σύνταξη
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

