Σημαντική είδηση:
13.11.2025 | 21:01
Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία – Νεκρός ο πιλότος
Τρόφιμα: Οι παγκόσμιες δαπάνες για εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 8% το 2025
Διεθνής Οικονομία 13 Νοεμβρίου 2025 | 17:46

Τρόφιμα: Οι παγκόσμιες δαπάνες για εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 8% το 2025

Η αύξηση στις δαπάνες στις εισαγωγές των τροφίμων οδηγείται από τις τιμές του καφέ και του κακάο

Οι παγκόσμιες δαπάνες για εισαγωγές τροφίμων αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 8% σε ετήσια βάση το 2025, με την αύξηση να οδηγείται από τις τιμές του καφέ και του κακάο, αγαθών που αγοράζονται κυρίως από πλούσιες χώρες, ενώ οι τιμές των δημητριακών και της ζάχαρης έχουν μειωθεί, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση οφείλεται εν μέρει σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν πολλές χώρες μεγάλους παραγωγούς

Οι εισαγωγές βασικών τροφίμων προβλέπεται να φτάσουν τα 2,22 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σηματοδοτώντας το δεύτερο συνεχόμενο έτος αύξησης μετά από μια σύντομη μείωση το 2023.

Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των τιμών για προϊόντα υψηλής αξίας όπως ο καφές, το κακάο, το τσάι και τα μπαχαρικά, των οποίων οι τιμές εισαγωγής έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 34,5%, αλλά αντιμετωπίζουν ισχυρή ζήτηση, εξηγεί ο FAO στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες αγορές τροφίμων.

Επίσης η αύξηση οφείλεται εν μέρει σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν πολλές χώρες μεγάλους παραγωγούς (Βραζιλία, Ινδονησία και Βιετνάμ για τον καφέ και Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα για το κακάο).

Αύξηση υπάρχει στην τιμή του κακάο.

Η αξία των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατά 16,4% το 2025, λόγω της ζήτησης και της μειωμένης προσφοράς λόγω ασταθών καιρικών φαινομένων, αυξημένου κόστους παραγωγής και τοπικών επιζωοτιών.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές δημητριακών και ζάχαρης μετριάζουν το ύψος των δαπάνων.

Τι ισχύει για τις δαπάνες για χώρες χαμηλού εισοδήματος

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δαπάνες για εισαγωγές τροφίμων για χώρες χαμηλού εισοδήματος αναμένεται επομένως να μειωθούν «ελαφρώς» σε σύγκριση με το 2024 (0,2%) και να έχουν «μικρή αύξηση» στην υποσαχάρια Αφρική.

Ωστόσο, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βιώνουν μια απότομη αύξηση στις δαπάνες τους για έλαια και ποτά.

Μελλοντικά, ακόμη και αν οι τιμές του καφέ και του κακάο και τα κόστη εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένεται να μειωθούν, «η αστάθεια του καιρού, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο υψηλού κόστους εισαγωγών, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες περιοχές», προειδοποιεί ο FAO.

Στο άμεσο μέλλον, άφθονες συγκομιδές δημητριακών τροφοδοτούν την αγορά: καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι, σημειώνει ο FAO, ο οποίος προβλέπει επίσης μια «σημαντική» αύξηση της ζήτησης για σιτάρι και, ιδίως, το ρύζι.

Ο ρυθμός κατανάλωσης φυτικών ελαίων αναμένεται να ξεπεράσει την παραγωγή, με χαμηλότερη παραγωγή σόγιας λόγω της μειωμένης καλλιέργειας στην Αργεντινή, την Ινδία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.

«Η ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων αποτελεί θετικό σημείο καμπής για τη σταθερότητα της αγοράς», τονίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μάξιμο Τορέρο.

«Ωστόσο, πίσω από αυτά τα στοιχεία, παραμένουν συνεχιζόμενοι κίνδυνοι, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες ή εύθραυστες εμπορικές σχέσεις, που θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν γρήγορα την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση», προσθέτει.

Επιπλέον, όσον αφορά τα λιπάσματα, ο FAO επισημαίνει ότι η κατανάλωσή τους αυξήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2024/25, μετά από μια περίοδο μειωμένης χρήσης που συνδέεται με ζητήματα τιμών και διαθεσιμότητας.

Τον Σεπτέμβριο, η τιμή ενός καλαθιού λιπασμάτων αναφοράς ήταν 489 δολάρια ανά τόνο, μειωμένη κατά 40% από την τιμή ρεκόρ του Απριλίου 2022, αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από τα επίπεδα του 2024.

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Χωρίς νικητές το τέλος του ιστορικού shutdown των 43 ημερών στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ υπέγραψε τo συμβιβαστικό νομοσχέδιο

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διακοπής λειτουργίας (shutdown) της κυβέρνησης στις ΗΠΑ υπολογίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός σημαντικός - Η υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας, δεν έχει νικητές αλλά απογοήτευση και εκρεμμότητες

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»
Διεθνής Οικονομία 12.11.25

Από τα γραφεία στις βίλες: Οι νέοι ξαναγράφουν το εργασιακό «όνειρο»

Δεν είναι λίγοι οι νέοι που στρέφουν το βλέμμα τους στην φροντίδα παιδιών πλούσιων οικογενειών και βλέπουν τα εισοδήματά τους να εκτινάζονται και τις ανέσεις να αποκτούν άλλο νόημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο
Διεθνής Οικονομία 11.11.25

Καταδικάστηκε για απάτη-μαμούθ η «βασίλισσα των κρυπτονομισμάτων» που είχε καταφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ποινή αναμένεται να οριστεί - Το ξέπλυμα χρήματος που έκανε η Κιάν Ζιμίν μέσω κρυπτονομισμάτων τής απέφερε Bitcoin ύψους 5 δισ. λιρών - Η απάτη στόχευε κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένους Κινέζους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αδόλφος Χίτλερ: Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του ήταν Εβραίος
Πώς το κατάφεραν 13.11.25

Επιστήμονες κατέρριψαν τον μύθο ότι ο παππούς του Χίτλερ ήταν Εβραίος

Είναι η πρώτη φορά που αναλύεται το γονιδίωμα του Αδόλφου Χίτλερ, είπε η Τούρι Κινγκ, γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο του Μπαθ, στη δυτική Αγγλία, και επικεφαλής της επιστημονικής μελέτης

Σύνταξη
Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά
Διεθνής Οικονομία 13.11.25

Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το ΔΝΤ ετοιμάζεται να αποστείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις, θέτοντας μια σειρά από όρους και από μεταρρυθμίσεις για ζητήματα που φοβίζουν τους εταίρους του Κιέβου

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: «Φτάσατε στην Κόλαση» – Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν, λέει ΜΚΟ
Έκθεση HRW 13.11.25

«Φτάσατε στην Κόλαση»: Μετανάστες που απελάθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ, βασανίστηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ

Σε έκθεση του HRW καταγράφεται η μεταφορά 252 Βενεζουελάνων τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη γιγαντιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot στο Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών
Κόσμος 13.11.25

Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών - 11 συλλήψεις

Η αστυνομία ανέφερε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία για να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους βγάλουν πλαστά έγγραφα ενόψει της μεταφοράς τους στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

Η επίκαιρη στον Μητσοτάκη για την ακρίβεια και ο καφές για τη σύσφιξη των σχέσεων στο εσωτερικό της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται το μεσημέρι της Παρασκευής στην αίθουσα της Ολομέλειας προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτό της ακρίβειας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: Το ποσοστό αποδοκιμασίας του έχει ανέβει στο 58% – Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ
Δείτε αναλυτικά 13.11.25

Το ποσοστό αποδοκιμασίας του Τραμπ έχει ανέβει στο 58% - Δημοσκόπηση εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για τον Ντόναλντ Τραμπ - Το 44% των Δημοκρατικών δηλώνουν «πολύ ενθουσιασμένοι» για να ψηφίσουν στις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές - Ο ρόλος της νίκης Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν
Remembering Ozzy 13.11.25

«Ο Όζι ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος»: Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην οικογένεια Όσμπορν

Η οικογένεια Όσμπορν έδωσε στη δημοσιότητα το προσωπικό μήνυμα που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σάρον μετά τον θάνατο του Όζι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μιλά με συγκίνηση για τον θρυλικό μουσικό

Σύνταξη
Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Το ευχαριστώ του Μέσι για τη λατρεία που βίωσε στο Έλτσε (pics)

Με ανάρτησή του ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τις χιλιάδες φίλαθλους που βρέθηκαν στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» προκειμένου να τον δουν από κοντά σε προπόνηση της Εθνικής Αργεντινής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»
Μπάσκετ 13.11.25

Χατζόπουλος: «Χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μυστακίδη»

Ο Θανάσης Χατζόπουλος αναφέρθηκε στην παραχώρηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ακόμη χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού
Ασφάλεια 13.11.25

Η περίεργη υπόθεση με τα κλεμμένα αγάλματα απο το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Συρίας δημοσίευσε φωτογραφίες από τα αγάλματα που φέρονται να έχουν κλαπεί, ζητώντας πληροφορίες από το κοινό. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, η ανάρτηση διαγράφηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.11.25

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός

LIVE: Βάσας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βάσας για τον 3ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Αυτοκίνητο 13.11.25

Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η ρίψη σκουπιδιών ή αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τις ποινές να ξεπερνούν το απλό πρόστιμο.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

