Νέες απειλές Τραμπ κατά του BBC – Δήλωσε ότι «έχει υποχρέωση» να κινηθεί νομικά εναντίον του

Συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του BBC, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του ενημερωτικού μέσου.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι παραιτήθηκε την Κυριακή εν μέσω κριτικής για την επεξεργασία μιας ομιλίας του Τραμπ πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε μια εκπομπή του Panorama που προβλήθηκε πέρυσι, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Απειλές από τον Τραμπ προς το BBC

Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να κινηθεί νομικά με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, λέγοντας, όπως αναφέρει ο Guardian: «Νομίζω ότι έχω την υποχρέωση να το κάνω, δεν μπορείς να επιτρέψεις στους ανθρώπους να το κάνουν αυτό. Υποθέτω ότι πρέπει να το κάνω. Εξαπάτησαν το κοινό και το παραδέχτηκαν. Αυτό συνέβη σε έναν από τους μεγάλους συμμάχους μας, υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος μας σύμμαχος [το Ηνωμένο Βασίλειο]. Είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Στην πραγματικότητα άλλαξαν την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου, που ήταν μια όμορφη ομιλία, μια πολύ καθησυχαστική ομιλία, και την έκαναν να ακούγεται ριζοσπαστική».

Η επεξεργασία υπονοούσε ότι ο Τραμπ είπε στο πλήθος: «Θα πάμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Τα λόγια αυτά προήλθαν από τμήματα της ομιλίας του που απέχουν μεταξύ τους σχεδόν μία ώρα.

Σε νομική επιστολή του, ο δικηγόρος του Τραμπ, Αλεχάντρο Μπρίτο, ζήτησε να αποσυρθούν αμέσως οι «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και προκλητικές δηλώσεις» που έγιναν για τον Τραμπ.

Η επιστολή αναφέρει ότι αν το BBC «δεν συμμορφωθεί», ο πρόεδρος «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία διατηρεί ρητά και δεν παραιτείται από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης νομικής δράσης για αποζημίωση ύψους τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων».