10.11.2025 | 21:55
Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα στη Λένορμαν
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
10.11.2025 | 23:05
Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
Τιμ Ντέιβι: Παραιτήθηκε για εκπομπή του BBC για τον Τραμπ – Ποιος είναι
Τιμ Ντέιβι: Παραιτήθηκε για εκπομπή του BBC για τον Τραμπ – Ποιος είναι

Η 20χρονη καριέρα του στο BBC

Σύνταξη
Τίτλοι τέλους στην εικοσαετή καριέρα στο BBC για τον Τιμ Ντέιβι, που παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή, εν μέσω καταγγελιών ότι παραπλάνησε τους τηλεθεατές «μοντάροντας» τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama πέρυσι.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του παραδέχθηκε πως, παρότι το BBC «παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας», έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη».

Ο 58χρονος ανελίχθηκε στην κορυφή του οργανισμού τον Ιούνιο του 2020 και έγινε ο 17ος γενικός διευθυντής. Θέλοντας να δώσει στίγμα για τη θητεία του είπε ότι δεσμεύεται βαθιά για περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας και αμεροληψίας και υπογράμμισε ότι κορυφαία προτεραιότητά του είναι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για το μέλλον του τέλους αδειοδότησης.

Στην επιστολή παραίτησής του την Κυριακή ανέφερε ότι «το BBC τα καταφέρνει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την απόλυτη ευθύνη».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, περιέγραψε τον Ντέιβι ως «έναν αφοσιωμένο και εμπνευσμένο ηγέτη και έναν απόλυτο πιστό στο BBC και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση». «Έχει πετύχει πολλά», πρόσθεσε ο Σαχ. «Πρώτα απ’ όλα, υπό τη θητεία του, ο μετασχηματισμός του BBC για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε έναν κόσμο πρωτοφανών αλλαγών και ανταγωνισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Η ανέλιξη στο BBC

Υπήρξε ένα από τα μακροβιότερα στελέχη του BBC. Εντάχθηκε στο δυναμικό του από την Pepsi και έγινε διευθυντής του τμήματος Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Κοινού το 2005.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την ευθύνη για ραδιοφωνικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των Radios 1, 2, 3 και 4, ως διευθυντής του τμήματος Ήχου & Μουσικής το 2008.

Ένα μήνα αφότου διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του εμπορικού βραχίονα της εταιρείας, BBC Worldwide, το 2012, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή μετά την παραίτηση του George Entwistle.

Ο Ντέιβι επέστρεψε στο BBC Worldwide μετά τον διορισμό του Τόνι Χολ ως μόνιμο διάδοχο του George Entwistle, με τον Ντέιβι να επιβλέπει τη συγχώνευση του BBC Worldwide με τον βραχίονα παραγωγής του BBC για να σχηματιστούν τα BBC Studios το 2018.

Η θητεία του ως γενικού διευθυντή αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις.

Μια θέση «κολαστήριο»

Ο πρώην συντάκτης μέσων ενημέρωσης του BBC, Amol Rajan, περιέγραψε τη θέση ως «κολαστήριο» όταν ο Ντέιβι ανέλαβε για πρώτη φορά.

Και ενώ έχει κερδίσει επαίνους, όπως αναφέρει το BBC, για την επιτυχή επίβλεψη της μετάβασης του οργανισμού προς την ψηφιακή εποχή, τη λήψη μέτρων για την αλλαγή της κουλτούρας στον χώρο εργασίας και την εστίαση στην ενίσχυση της εμπορικής επιτυχίας του BBC, συνολικά, δεν ήταν εύκολη η διαδρομή.

Το 2024, ο παρουσιαστής του BBC News, Χιού Έντουαρντς, καταδικάστηκε σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης με διετή αναστολή, αφού παραδέχτηκε τις κατηγορίες για άσεμνες εικόνες παιδιών. Ο Ντέιβι δήλωσε στον Τύπο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ότι επικράτησε «σοκ» και «μεγάλη αναστάτωση» στο BBC για τον Έντουαρντς, ο οποίος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος δημοσιογράφος του BBC.

Υπήρξε επίσης διαμάχη για σχόλια που έκανε στο διαδίκτυο ο πρώην παρουσιαστής του Match of the Day, Γκάρι Λίνεκερ.

Ο Λίνεκερ αποχώρησε τον Μάιο του 2025, μετά από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Σιωνισμό που περιελάμβανε μια απεικόνιση ενός αρουραίου, που ιστορικά χρησιμοποιείται ως αντισημιτική προσβολή.

Ο Ντέιβι δήλωσε κατά την αποχώρηση του Λίνεκερ ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε «αναγνωρίσει το λάθος που έγινε», αλλά ευχαρίστησε τον παρουσιαστή και πρώην ποδοσφαιριστή για «το πάθος και τις γνώσεις του» στην αθλητική δημοσιογραφία.

Μια ακόμα κρίση

Η δημοφιλής σειρά του BBC MasterChef βρέθηκε σε κρίση, αφού και οι δύο παρουσιαστές της – ο Gregg Wallace και ο John Torode – απολύθηκαν μετά από μια έκθεση που επιβεβαίωσε τις κατηγορίες εναντίον τους.

Όταν ρωτήθηκε για την κακή κουλτούρα στο χώρο εργασίας από την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, είπε ότι πιστεύει ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή στην κοινωνία όπου το καταγγέλλουμε».

Ο Ντέιβι πρόσθεσε ότι «δεν θα αφήσει τίποτα να περάσει» όσον αφορά την εξάλειψη των καταχρήσεων εξουσίας εντός του οργανισμού.

Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν επίσης στο δημοφιλές σόου του Σαββάτου βράδυ Strictly Come Dancing, με τον Davie να ζητά συγγνώμη από τους διαγωνιζόμενους μετά από καταγγελίες για καταχρηστική συμπεριφορά στο σόου.

Η BBC δέχτηκε επίσης έντονη κριτική για τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης του Bob Vylan στο φεστιβάλ του Glastonbury, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής του συγκροτήματος οδήγησε το πλήθος σε συνθήματα «θάνατος, θάνατος στον IDF [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις]» και έκανε άλλα υποτιμητικά σχόλια.

Ο Ντέιβι είπε ότι αυτό που είχε συμβεί ήταν «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας: «Το BBC έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος που το μετέδιδε». Υποστήριξε ότι είχε κάνει το «σωστό» εκείνη την εποχή, αποσύροντάς το από το iPlayer και ότι τα μέτρα που έχουν τεθεί έκτοτε σε εφαρμογή θα «απέτρεπαν κατηγορηματικά αυτό που συνέβη».

Ο Ντέιβι είπε επίσης ότι πίστευε ότι η εταιρεία πήρε τη «σωστή απόφαση» να μην προβάλει το Γάζα: Γιατροί υπό Επίθεση, ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ που αργότερα προβλήθηκε από το Channel 4.

Το BBC σταμάτησε το πρόγραμμα λόγω ανησυχιών για την αμεροληψία που είχε γύρω από την παραγωγή. Νωρίτερα μέσα στο έτος, ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, το Γάζα: Πώς να Επιβιώσετε σε μια Ζώνη Εμπόλεμου, αποσύρθηκε από το iPlayer αφού διαπιστώθηκε ότι ο αφηγητής ήταν γιος ενός αξιωματούχου της Χαμάς.

Η ταινία, που δημιουργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής HOYO Films, αργότερα διαπιστώθηκε από μια κριτική ότι παραβίαζε τις συντακτικές οδηγίες σχετικά με την ακρίβεια.

Το διοικητικό συμβούλιο του BBC αναγκάστηκε επίσης να ζητήσει συγγνώμη για τις «χαμένες ευκαιρίες» να αντιμετωπίσει τον «εκφοβισμό και τη μισογυνιστική συμπεριφορά» από τον πρώην DJ του BBC Radio 1, Τιμ Γουέστγουντ.

Μια ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με το τι γνώριζε το BBC για τη συμπεριφορά του κ. Westwood δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας μια σειρά από περιστατικά και ισχυρισμούς που, όπως ανέφερε, αποτελούν «σημαντικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων» τα οποία δεν διερεύνησε σωστά. Ο Westwood, ο οποίος ανέκαθεν αρνούνταν τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, έκτοτε κατηγορήθηκε για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού.

Πηγή: ΟΤ

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Αγώνας δρόμου 10.11.25

COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση

Οι κυβερνήσεις που δεν δρουν θα κατηγορηθούν για λιμό και συγκρούσεις που θα φέρει η κλιματική κρίση, τόνισε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα στην έναρξη της COP30. Λούλα: Να νικήσουμε τους αρνητές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud
Global Sumud Flotilla 10.11.25

Το Ισραήλ ζητά από δικαστήριο να επιτρέψει την κατάσχεση των πλοίων του στολίσκου Sumud

Το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάιφα για την κατάσχεση 50 πλοίων που συμμετείχαν στον στόλο Sumud, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
