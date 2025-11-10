Τιμ Ντέιβι: Παραιτήθηκε για εκπομπή του BBC για τον Τραμπ – Ποιος είναι

Τίτλοι τέλους στην εικοσαετή καριέρα στο BBC για τον Τιμ Ντέιβι, που παραιτήθηκε από τη θέση του γενικού διευθυντή, εν μέσω καταγγελιών ότι παραπλάνησε τους τηλεθεατές «μοντάροντας» τις δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ντοκιμαντέρ του Panorama πέρυσι.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του παραδέχθηκε πως, παρότι το BBC «παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας», έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη».

Ο 58χρονος ανελίχθηκε στην κορυφή του οργανισμού τον Ιούνιο του 2020 και έγινε ο 17ος γενικός διευθυντής. Θέλοντας να δώσει στίγμα για τη θητεία του είπε ότι δεσμεύεται βαθιά για περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας και αμεροληψίας και υπογράμμισε ότι κορυφαία προτεραιότητά του είναι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για το μέλλον του τέλους αδειοδότησης.

Στην επιστολή παραίτησής του την Κυριακή ανέφερε ότι «το BBC τα καταφέρνει καλά, αλλά έχουν γίνει κάποια λάθη και ως γενικός διευθυντής πρέπει να αναλάβω την απόλυτη ευθύνη».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, περιέγραψε τον Ντέιβι ως «έναν αφοσιωμένο και εμπνευσμένο ηγέτη και έναν απόλυτο πιστό στο BBC και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση». «Έχει πετύχει πολλά», πρόσθεσε ο Σαχ. «Πρώτα απ’ όλα, υπό τη θητεία του, ο μετασχηματισμός του BBC για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις σε έναν κόσμο πρωτοφανών αλλαγών και ανταγωνισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Η ανέλιξη στο BBC

Υπήρξε ένα από τα μακροβιότερα στελέχη του BBC. Εντάχθηκε στο δυναμικό του από την Pepsi και έγινε διευθυντής του τμήματος Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Κοινού το 2005.

Στη συνέχεια, ανέλαβε την ευθύνη για ραδιοφωνικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των Radios 1, 2, 3 και 4, ως διευθυντής του τμήματος Ήχου & Μουσικής το 2008.

Ένα μήνα αφότου διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος του εμπορικού βραχίονα της εταιρείας, BBC Worldwide, το 2012, ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή μετά την παραίτηση του George Entwistle.

Ο Ντέιβι επέστρεψε στο BBC Worldwide μετά τον διορισμό του Τόνι Χολ ως μόνιμο διάδοχο του George Entwistle, με τον Ντέιβι να επιβλέπει τη συγχώνευση του BBC Worldwide με τον βραχίονα παραγωγής του BBC για να σχηματιστούν τα BBC Studios το 2018.

Η θητεία του ως γενικού διευθυντή αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις.

Μια θέση «κολαστήριο»

Ο πρώην συντάκτης μέσων ενημέρωσης του BBC, Amol Rajan, περιέγραψε τη θέση ως «κολαστήριο» όταν ο Ντέιβι ανέλαβε για πρώτη φορά.

Και ενώ έχει κερδίσει επαίνους, όπως αναφέρει το BBC, για την επιτυχή επίβλεψη της μετάβασης του οργανισμού προς την ψηφιακή εποχή, τη λήψη μέτρων για την αλλαγή της κουλτούρας στον χώρο εργασίας και την εστίαση στην ενίσχυση της εμπορικής επιτυχίας του BBC, συνολικά, δεν ήταν εύκολη η διαδρομή.

Το 2024, ο παρουσιαστής του BBC News, Χιού Έντουαρντς, καταδικάστηκε σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης με διετή αναστολή, αφού παραδέχτηκε τις κατηγορίες για άσεμνες εικόνες παιδιών. Ο Ντέιβι δήλωσε στον Τύπο τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ότι επικράτησε «σοκ» και «μεγάλη αναστάτωση» στο BBC για τον Έντουαρντς, ο οποίος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος δημοσιογράφος του BBC.

Υπήρξε επίσης διαμάχη για σχόλια που έκανε στο διαδίκτυο ο πρώην παρουσιαστής του Match of the Day, Γκάρι Λίνεκερ.

Ο Λίνεκερ αποχώρησε τον Μάιο του 2025, μετά από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Σιωνισμό που περιελάμβανε μια απεικόνιση ενός αρουραίου, που ιστορικά χρησιμοποιείται ως αντισημιτική προσβολή.

Ο Ντέιβι δήλωσε κατά την αποχώρηση του Λίνεκερ ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε «αναγνωρίσει το λάθος που έγινε», αλλά ευχαρίστησε τον παρουσιαστή και πρώην ποδοσφαιριστή για «το πάθος και τις γνώσεις του» στην αθλητική δημοσιογραφία.

Μια ακόμα κρίση

Η δημοφιλής σειρά του BBC MasterChef βρέθηκε σε κρίση, αφού και οι δύο παρουσιαστές της – ο Gregg Wallace και ο John Torode – απολύθηκαν μετά από μια έκθεση που επιβεβαίωσε τις κατηγορίες εναντίον τους.

Όταν ρωτήθηκε για την κακή κουλτούρα στο χώρο εργασίας από την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού, είπε ότι πιστεύει ότι «βρισκόμαστε σε μια στιγμή στην κοινωνία όπου το καταγγέλλουμε».

Ο Ντέιβι πρόσθεσε ότι «δεν θα αφήσει τίποτα να περάσει» όσον αφορά την εξάλειψη των καταχρήσεων εξουσίας εντός του οργανισμού.

Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν επίσης στο δημοφιλές σόου του Σαββάτου βράδυ Strictly Come Dancing, με τον Davie να ζητά συγγνώμη από τους διαγωνιζόμενους μετά από καταγγελίες για καταχρηστική συμπεριφορά στο σόου.

Η BBC δέχτηκε επίσης έντονη κριτική για τη ζωντανή μετάδοση της εμφάνισης του Bob Vylan στο φεστιβάλ του Glastonbury, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής του συγκροτήματος οδήγησε το πλήθος σε συνθήματα «θάνατος, θάνατος στον IDF [Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις]» και έκανε άλλα υποτιμητικά σχόλια.

Ο Ντέιβι είπε ότι αυτό που είχε συμβεί ήταν «βαθιά ανησυχητικό», προσθέτοντας: «Το BBC έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος που το μετέδιδε». Υποστήριξε ότι είχε κάνει το «σωστό» εκείνη την εποχή, αποσύροντάς το από το iPlayer και ότι τα μέτρα που έχουν τεθεί έκτοτε σε εφαρμογή θα «απέτρεπαν κατηγορηματικά αυτό που συνέβη».

Ο Ντέιβι είπε επίσης ότι πίστευε ότι η εταιρεία πήρε τη «σωστή απόφαση» να μην προβάλει το Γάζα: Γιατροί υπό Επίθεση, ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ που αργότερα προβλήθηκε από το Channel 4.

Το BBC σταμάτησε το πρόγραμμα λόγω ανησυχιών για την αμεροληψία που είχε γύρω από την παραγωγή. Νωρίτερα μέσα στο έτος, ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, το Γάζα: Πώς να Επιβιώσετε σε μια Ζώνη Εμπόλεμου, αποσύρθηκε από το iPlayer αφού διαπιστώθηκε ότι ο αφηγητής ήταν γιος ενός αξιωματούχου της Χαμάς.

Η ταινία, που δημιουργήθηκε από την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής HOYO Films, αργότερα διαπιστώθηκε από μια κριτική ότι παραβίαζε τις συντακτικές οδηγίες σχετικά με την ακρίβεια.

Το διοικητικό συμβούλιο του BBC αναγκάστηκε επίσης να ζητήσει συγγνώμη για τις «χαμένες ευκαιρίες» να αντιμετωπίσει τον «εκφοβισμό και τη μισογυνιστική συμπεριφορά» από τον πρώην DJ του BBC Radio 1, Τιμ Γουέστγουντ.

Μια ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με το τι γνώριζε το BBC για τη συμπεριφορά του κ. Westwood δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας μια σειρά από περιστατικά και ισχυρισμούς που, όπως ανέφερε, αποτελούν «σημαντικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων» τα οποία δεν διερεύνησε σωστά. Ο Westwood, ο οποίος ανέκαθεν αρνούνταν τους ισχυρισμούς περί ανάρμοστης συμπεριφοράς, έκτοτε κατηγορήθηκε για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού.

Πηγή: ΟΤ