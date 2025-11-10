newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Κρίση στο BBC: Το παραποιημένο βίντεο Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο στελεχών
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 08:56

Παραιτήθηκαν γενικός διευθυντής και CEO μετά τις επικρίσεις για το μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ

Σύνταξη
Vita.gr
Σε βαθιά κρίση βρίσκεται το BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου Ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, μετά την αποκάλυψη ότι ένα ντοκιμαντέρ του Panorama αλλοίωνε μέσω μοντάζ ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή στη δημοκρατία»

Ο Ντέιβι, που βρισκόταν στη θέση του τα τελευταία πέντε χρόνια, αντιμετώπιζε αυξανόμενη πίεση λόγω διαδοχικών κρίσεων και κατηγοριών για μεροληψία στο δημόσιο δίκτυο. Η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε εσωτερικό υπόμνημα του BBC, σύμφωνα με το οποίο η εκπομπή ένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η κρίση εντάθηκε μετά την επιστολή του πρώην συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ προς το διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο οποίος κατήγγειλε «συστημικά προβλήματα μεροληψίας» στην κάλυψη θεμάτων όπως ο πόλεμος στη Γάζα και ζητήματα φύλου. Η Βουλή των Κοινοτήτων είχε ζητήσει από το BBC να απαντήσει στις κατηγορίες του Πρέσκοτ μέχρι τη Δευτέρα.

Η φετινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για το BBC, με προηγούμενες επικρίσεις για σχόλια του παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, τη μετάδοση παράστασης του ραπ πανκ ντουέτου Μπομπ Βάιλαν στο Γκλάστονμπερι και ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε την ημέρα των παραιτήσεων «λυπηρή» για τον οργανισμό, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζήτησαν διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή στη δημοκρατία».

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Ντέιβι παραδέχθηκε πως, παρότι το BBC «παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας», έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη». Από την πλευρά της, η Τέρνες δήλωσε ότι το ζήτημα με το Panorama «έχει φτάσει σε σημείο που βλάπτει το BBC» και πως «η ευθύνη ανήκει σε εμένα».

Οι παραιτήσεις θεωρούνται πρωτοφανείς, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποχωρούν ταυτόχρονα ο γενικός διευθυντής και η επικεφαλής ειδήσεων του BBC. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια λυπηρή μέρα για το BBC», εκφράζοντας στήριξη στους δύο απερχόμενους αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν «ανασύνταξη και διαφάνεια» στο δημόσιο δίκτυο, ενώ αρκετοί πολιτικοί επισήμαναν ότι οι παραιτήσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για βαθιές μεταρρυθμίσεις στο BBC.

Ο Ντέιβι, που είχε προηγουμένως εργαστεί στην Pepsi και την Procter & Gamble, ανέλαβε το 2020 τη θέση του γενικού διευθυντή, ενώ η Τέρνες είχε διατελέσει επικεφαλής του ITN και του NBC News International.

Απόσπασμα του επεισοδίου που δημοσιεύθηκε από την Daily Telegraph έδειχνε διαφορετικά μέρη της ομιλίας να έχουν ενωθεί σε μία πρόταση, παρουσιάζοντας τον Τραμπ να λέει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο κι εγώ θα είμαι μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Πολεμάμε λυσσαλέα». Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα πρακτικά της ομιλίας, ο Τραμπ είχε δηλώσει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο για να υποστηρίξουμε τους γενναίους βουλευτές και γερουσιαστές μας… Θα διαδηλώσουμε ειρηνικά και πατριωτικά για να ακουστούν οι φωνές μας».

Η φράση «fight like hell» ειπώθηκε σχεδόν μία ώρα αργότερα, χωρίς σύνδεση με το Καπιτώλιο.

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ευχαρίστησε την Daily Telegraph «για την αποκάλυψη αυτών των διεφθαρμένων δημοσιογράφων», χαρακτηρίζοντας το BBC «πολύ ανέντιμο» και λέγοντας πως «προσπάθησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα μιας προεδρικής εκλογής».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανάρτησε στο Χ, δύο άρθρα με τα σχόλια «shot» και «chaser», σχολιάζοντας ειρωνικά τις παραιτήσεις.

Ενέργεια
P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

P-TEC: Τα deals του Ζαππείου – Πώς είδαν οι Αμερικανοί τις συμφωνίες

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Η Ινδονησία απένειμε στον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο τον τίτλο του εθνικού ήρωα, σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει κατηγορίες για ιστορικό αναθεωρητισμό στη τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου.

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες

Έχουν ανακτηθεί επτά πτώματα και διασώθηκαν 13 επιζώντες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ανέφερε αξιωματούχος των λιμενικών αρχών της Μαλαισίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της

Ο φόβος μιας απομονωμένης Ευρώπης στην εποχή Τραμπ 2.0 ωθεί το Βερολίνο να ξαναχτίσει τον ισχυρότερο στρατό της ηπείρου – αυτή τη φορά με εγχώρια σφραγίδα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι
Κόσμος 10.11.25

Το «αντίδοτο» στον Τραμπ μπορεί να λέγεται Μαμντάνι

Η εντυπωσιακή εκλογή του 34χρονου πολιτικού, με ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης, στη δημαρχία της Νέας Υόρκης στέλνει μήνυμα αποδοκιμασίας στον αμερικανό πρόεδρο που φλερτάρει με την απολυταρχία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες
Ενίσχυση σχέσεων 10.11.25

Η δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία ανοίγει την όρεξη της Γερμανίας για λίθιο και σπάνιες γαίες

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ της Γερμανίας που θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη νέα δεξιά κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Ρωσία: Πολυμελής αντιπροσωπεία στην Αίγυπτο με τη διμερή στρατιωτική συνεργασία στο επίκεντρο
Ρωσία 10.11.25

Τι γυρεύει ο Σοϊγκού στην Αίγυπτο;

Ο Σεργκέι Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επικεφαλής πολυμελούς ρωσικής αντιπροσωπείας.

Σύνταξη
Βολιβία: Κανένας αυτόχθονας στη νέα δεξιά κυβέρνηση – Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό
Ροδρίγο Πας 10.11.25

Χωρίς αυτόχθονες η νέα δεξιά κυβέρνηση στη Βολιβία

Οι υπουργοί της νέας δεξιάς κυβέρνησης, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες στη Βολιβία, ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συμφωνία στη Γερουσία για τον τερματισμό της δημοσιονομικής παράλυσης
Κόσμος 10.11.25 Upd: 05:10

Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown

Προσωρινή συμφωνία κλείστηκε στη Γερουσία των ΗΠΑ προκειμένου να επιτραπεί η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ως τον Ιανουάριο και να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Σύνταξη
Πιασμένοι οι πρόσφυγες στην επικίνδυνη παγίδα των συρράξεων και της κλιματικής αλλαγής
ΟΗΕ 10.11.25

Πιασμένοι σε επικίνδυνη παγίδα οι πρόσφυγες

Οι χώρες που φιλοξενούν πάνω από το 45% των προσφύγων εξαιτίας ένοπλων συρράξεων είναι αυτές οι οποίες θα εκτεθούν στους συνδεόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους.

Σύνταξη
Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από τον πυρηνικό σταθμό Ντοέλ
Βέλγιο 10.11.25

Συναγερμός για drones πάνω από πυρηνικό σταθμό

Drones έκαναν τώρα την εμφάνισή τους πάνω από πυρηνικό σταθμό στο Βέλγιο, αφού νωρίτερα έγιναν και πάλι αιτία να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Σύνταξη
Μαντλίν Μακάν: Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνισή της μπορεί να φύγει από τη Γερμανία
Απόφαση Εφετείου 10.11.25

Ο κυριότερος ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν μπορεί τώρα να φύγει από τη Γερμανία

Εφετείο στη Γερμανία ανάβει πράσινο φως για να φύγει από τη χώρα ο κυριότερος ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής βρετανίδας Μαντλίν Μακάν το 2007 στην Πορτογαλία.

Σύνταξη
Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο
Γαλλία 10.11.25

Νικολά Σαρκοζί: Σήμερα η εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση έως το εφετείο

Τα δικαστήρια στο Παρίσι θα εξετάσουν σήμερα το αίτημά του Νικολά Σαρκοζί να αποφυλακιστεί, έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη.

Σύνταξη
Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από το ναυάγιο πλοιαρίου – Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης
Πολλοί αγνοούμενοι 09.11.25

Τραγωδία στη Μαλαισία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από ναυάγιο πλοιαρίου - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

Στη Μαλαισία ζουν εκατομμύρια μετανάστες από φτωχές χώρες της Ασίας - Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν διαθέτουν χαρτιά και εργάζονται σε οικοδομές και στη γεωργία

Σύνταξη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα
Commando 10.11.25

Δεν έχω φορέσει εδώ και 30 χρόνια: Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ κάποτε έκαψε όλα του τα εσώρουχα – και δεν πήρε ποτέ άλλα

Ο παλιός άσος του NBA, εκατομμυριούχος και επιτυχημένος τηλεσχολιαστής Τσαρλς Μπάρκλεϊ παραδέχθηκε ότι εδώ και τρεις δεκαετίες δεν έχει φορέσει εσώρουχο. Και νιώθει μια χαρά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Καιρός: Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε Ι.Χ. – Περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα
Καιρός 10.11.25

Πτώσεις δέντρων από την κακοκαιρία, ζημιές σε αυτοκίνητα - Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ιδιαίτερη επικινδυνότητα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και συνιστάται στους κατοίκους ιδιαίτερη προσοχή - Υψηλά ύψη βροχής στην Κέρκυρα - Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο

Σύνταξη
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών
Ελλάδα 10.11.25

«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου»: Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων με την αρχηγό του κυκλώματος ναρκωτικών

Έναν ιερό ναό φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Σύνταξη
Οργή στην Ινδονησία: Η κυβέρνηση αναγόρευσε «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο
Κόσμος 10.11.25

Σύνταξη
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

Σύνταξη
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Το σκάφος που ναυάγησε κοντά στα σύνορα Ταϊλάνδης – Μαλαισίας μετέφερε περίπου 70 μετανάστες
Κόσμος 10.11.25

Σύνταξη
Η Γερμανία ξαναφορά την πανοπλία της
Κόσμος 10.11.25

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
