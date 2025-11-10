Κρίση στο BBC: Το παραποιημένο βίντεο Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο στελεχών

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται το BBC μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας συμβούλου Ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες, μετά την αποκάλυψη ότι ένα ντοκιμαντέρ του Panorama αλλοίωνε μέσω μοντάζ ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του, υποστήριξε ότι οι παραιτήσεις ήρθαν επειδή «πιάστηκαν να αλλοιώνουν» την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «τεράστια προσβολή στη δημοκρατία»

Ο Ντέιβι, που βρισκόταν στη θέση του τα τελευταία πέντε χρόνια, αντιμετώπιζε αυξανόμενη πίεση λόγω διαδοχικών κρίσεων και κατηγοριών για μεροληψία στο δημόσιο δίκτυο. Η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε εσωτερικό υπόμνημα του BBC, σύμφωνα με το οποίο η εκπομπή ένωσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Τραμπ από τις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που τον εμφάνιζε να ενθαρρύνει άμεσα την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η κρίση εντάθηκε μετά την επιστολή του πρώην συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ προς το διοικητικό συμβούλιο του BBC, ο οποίος κατήγγειλε «συστημικά προβλήματα μεροληψίας» στην κάλυψη θεμάτων όπως ο πόλεμος στη Γάζα και ζητήματα φύλου. Η Βουλή των Κοινοτήτων είχε ζητήσει από το BBC να απαντήσει στις κατηγορίες του Πρέσκοτ μέχρι τη Δευτέρα.

Η φετινή χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη για το BBC, με προηγούμενες επικρίσεις για σχόλια του παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ, τη μετάδοση παράστασης του ραπ πανκ ντουέτου Μπομπ Βάιλαν στο Γκλάστονμπερι και ένα ντοκιμαντέρ για τη Γάζα. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, χαρακτήρισε την ημέρα των παραιτήσεων «λυπηρή» για τον οργανισμό, ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση ζήτησαν διαφάνεια και μεταρρυθμίσεις.

Ανακοινώνοντας την αποχώρησή του, ο Ντέιβι παραδέχθηκε πως, παρότι το BBC «παραμένει πρότυπο ποιοτικής δημοσιογραφίας», έγιναν «λάθη για τα οποία πρέπει να αναλάβει την τελική ευθύνη». Από την πλευρά της, η Τέρνες δήλωσε ότι το ζήτημα με το Panorama «έχει φτάσει σε σημείο που βλάπτει το BBC» και πως «η ευθύνη ανήκει σε εμένα».

Οι παραιτήσεις θεωρούνται πρωτοφανείς, καθώς είναι η πρώτη φορά που αποχωρούν ταυτόχρονα ο γενικός διευθυντής και η επικεφαλής ειδήσεων του BBC. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια λυπηρή μέρα για το BBC», εκφράζοντας στήριξη στους δύο απερχόμενους αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν «ανασύνταξη και διαφάνεια» στο δημόσιο δίκτυο, ενώ αρκετοί πολιτικοί επισήμαναν ότι οι παραιτήσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για βαθιές μεταρρυθμίσεις στο BBC.

Ο Ντέιβι, που είχε προηγουμένως εργαστεί στην Pepsi και την Procter & Gamble, ανέλαβε το 2020 τη θέση του γενικού διευθυντή, ενώ η Τέρνες είχε διατελέσει επικεφαλής του ITN και του NBC News International.

Απόσπασμα του επεισοδίου που δημοσιεύθηκε από την Daily Telegraph έδειχνε διαφορετικά μέρη της ομιλίας να έχουν ενωθεί σε μία πρόταση, παρουσιάζοντας τον Τραμπ να λέει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο κι εγώ θα είμαι μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Πολεμάμε λυσσαλέα». Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα πρακτικά της ομιλίας, ο Τραμπ είχε δηλώσει:

«Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο για να υποστηρίξουμε τους γενναίους βουλευτές και γερουσιαστές μας… Θα διαδηλώσουμε ειρηνικά και πατριωτικά για να ακουστούν οι φωνές μας».

Η φράση «fight like hell» ειπώθηκε σχεδόν μία ώρα αργότερα, χωρίς σύνδεση με το Καπιτώλιο.

NEW: BBC to apologize for deceptively editing President Trump’s January 6 speech in an effort to make it look like he encouraged violence at the Capitol. The apology letter is reportedly expected to come early next week. “Samir Shah, the BBC’s chairman, will write to the… pic.twitter.com/cJixU8mSDD — Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2025

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Ο Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ευχαρίστησε την Daily Telegraph «για την αποκάλυψη αυτών των διεφθαρμένων δημοσιογράφων», χαρακτηρίζοντας το BBC «πολύ ανέντιμο» και λέγοντας πως «προσπάθησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα μιας προεδρικής εκλογής».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανάρτησε στο Χ, δύο άρθρα με τα σχόλια «shot» και «chaser», σχολιάζοντας ειρωνικά τις παραιτήσεις.