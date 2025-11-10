Με αγωγή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το BBC, οδηγώντας σε νέα κλιμάκωση τη διαμάχη με τον κύριο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του ανώτερου στελέχους ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μετά την αποκάλυψη ότι ένα ντοκιμαντέρ του Panorama αλλοίωνε μέσω μοντάζ ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλή παραίτηση ήταν αποτέλεσμα της οργής του Λευκού Οίκου για το ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε πριν τις εκλογές των ΗΠΑ, στο οποίο το BBC Panorama ένωσε δύο αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι παρότρυνε την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε μέσω εσωτερικού υπομνήματος του κολοσσού, που διέρρευσε στην εφημερίδα Telegraph.

Σύμφωνα με το NBC News και το Fox News Digital, μια επιστολή από τη νομική ομάδα του Τραμπ έδωσε στο BBC προθεσμία έως τις 10 μ.μ. ώρα Ην. Βασιλείου την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, να «ανακαλέσει» τυχόν «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις» σχετικά με αυτόν.

Η μη συμμόρφωση, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρει το Politico, σημαίνει ότι ο πρόεδρος «δεν θα έχει άλλη εναλλακτική λύση από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Το BBC έχει ειδοποιηθεί».

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα εν ευθέτω χρόνω».

Η συγγνώμη του BBC

Η τελευταία διαμάχη για το BBC ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα όταν η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε ένα υπόμνημα που έγραψε ο Michael Prescott, πρώην σύμβουλος προτύπων του BBC, το οποίο κάλυπτε μια σειρά από φερόμενες παραλείψεις στο περιεχόμενό του. Αυτό περιελάμβανε την κάλυψη θεμάτων τρανς, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Ο πιο βαρύς ισχυρισμός ήταν ότι το υλικό στην εκπομπή Panorama έτυχε επιλεκτικής επεξεργασίας ώστε να υπονοηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του τον Ιανουάριο του 2021: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σαν να λέμε τη δύναμή μας».

Τα λόγια αυτά, όπως αποδείχθηκε, ήταν αποκομμένα από τμήματα της ομιλίας με διαφορά σχεδόν μίας ώρας και παρέλειψαν ένα τμήμα στο οποίο ο Τραμπ είχε πει ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές τους».

Με τη δήλωση αποχώρησής του ο Ντέιβι παραδεχόταν ότι «έγιναν κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την κυβέρνηση Τραμπ για την κάλυψη.

Ωστόσο, σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων, απέρριψε ως «απλά αναληθή» την υπόνοια ότι ο Πρέσκοτ, ο πρώην σύμβουλος προτύπων του BBC, είχε αποκαλύψει μια σειρά από προβλήματα που το BBC προσπάθησε να «θάψει».

Ερωτηθείς σε συνέντευξη του BBC αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ -ο οποίος έχει εξαπολύσει νομικές απειλές εναντίον μιας σειράς αμερικανικών μέσων ενημέρωσης- μηνύει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Σαχ είπε: «Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με δίκες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα αποτελέσματα».

BBC «ισχυρό και ανεξάρτητο»

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το BBC έπαιξε «ζωτικό ρόλο σε μια εποχή παραπληροφόρησης». Υπάρχει, όπως είπε ο εκπρόσωπος, «ένα σαφές επιχείρημα για μια ισχυρή, αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων». Ερωτηθείς αν το BBC, όπως ισχυρίστηκε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, διαδίδει «100% ψευδείς ειδήσεις», απάντησε: «Υποστηρίζουμε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC».

Άλλοι ήταν πιο ειλικρινείς. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ένας από τους κύριους επικριτές του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου το δεξιό Reform UK σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο τη Δευτέρα ότι είχε μιλήσει με έναν «έξαλλο» Τραμπ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

Ο Φάρατζ είπε ότι το BBC είναι «θεσμικά προκατειλημμένο εδώ και δεκαετίες» και είχε «ράψει» τις ομιλίες του Τραμπ «την παραμονή των εθνικών εκλογών» και πρόσθεσε ότι «αυτό που έκανε το BBC ήταν παρέμβαση στις εκλογές».

Πηγή: ΟΤ