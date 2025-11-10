newspaper
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Τραμπ: Με αγωγή 1 δισ. δολ. απειλεί το BBC
Κόσμος 10 Νοεμβρίου 2025 | 20:07

Τραμπ: Με αγωγή 1 δισ. δολ. απειλεί το BBC

Κλιμακώνει ο Τραμπ τον «πόλεμο» με το BBC – Τι αναφέρει σε επιστολή – προθεσμία στους ιθύνοντες του ραδιοτηλεοπτικού φορέα

Με αγωγή 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το BBC, οδηγώντας σε νέα κλιμάκωση τη διαμάχη με τον κύριο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βρετανίας, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και του ανώτερου στελέχους ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, μετά την αποκάλυψη ότι ένα ντοκιμαντέρ του Panorama αλλοίωνε μέσω μοντάζ ομιλία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η διπλή παραίτηση ήταν αποτέλεσμα της οργής του Λευκού Οίκου για το ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε πριν τις εκλογές των ΗΠΑ, στο οποίο το BBC Panorama ένωσε δύο αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι παρότρυνε την εισβολή στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το γεγονός αποκαλύφθηκε μέσω εσωτερικού υπομνήματος του κολοσσού, που διέρρευσε στην εφημερίδα Telegraph.

Σύμφωνα με το NBC News και το Fox News Digital, μια επιστολή από τη νομική ομάδα του Τραμπ έδωσε στο BBC προθεσμία έως τις 10 μ.μ. ώρα Ην. Βασιλείου την ερχόμενη Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, να «ανακαλέσει» τυχόν «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις» σχετικά με αυτόν.

Η μη συμμόρφωση, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως αναφέρει το Politico, σημαίνει ότι ο πρόεδρος «δεν θα έχει άλλη εναλλακτική λύση από το να επιβάλει τα νόμιμα και δίκαια δικαιώματά του, τα οποία όλα επιφυλάσσονται ρητά και δεν παραιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αγωγής για αποζημίωση τουλάχιστον 1.000.000.000 δολαρίων (ένα δισεκατομμύριο δολάρια). Το BBC έχει ειδοποιηθεί».

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε τη Δευτέρα: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα εν ευθέτω χρόνω».

Η συγγνώμη του BBC

Η τελευταία διαμάχη για το BBC ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα όταν η εφημερίδα Telegraph δημοσίευσε ένα υπόμνημα που έγραψε ο Michael Prescott, πρώην σύμβουλος προτύπων του BBC, το οποίο κάλυπτε μια σειρά από φερόμενες παραλείψεις στο περιεχόμενό του. Αυτό περιελάμβανε την κάλυψη θεμάτων τρανς, τον πόλεμο στη Γάζα και την προεδρία Τραμπ.

Ο πιο βαρύς ισχυρισμός ήταν ότι το υλικό στην εκπομπή Panorama έτυχε επιλεκτικής επεξεργασίας ώστε να υπονοηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προτρέψει τους υποστηρικτές του τον Ιανουάριο του 2021: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε σαν να λέμε τη δύναμή μας».

Τα λόγια αυτά, όπως αποδείχθηκε, ήταν αποκομμένα από τμήματα της ομιλίας με διαφορά σχεδόν μίας ώρας και παρέλειψαν ένα τμήμα στο οποίο ο Τραμπ είχε πει ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές τους».

Με τη δήλωση αποχώρησής του ο Ντέιβι παραδεχόταν ότι «έγιναν κάποια λάθη και ως Γενικός Διευθυντής πρέπει να αναλάβω την τελική ευθύνη».

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την κυβέρνηση Τραμπ για την κάλυψη.

Ωστόσο, σε επιστολή του προς την Επιτροπή Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων, απέρριψε ως «απλά αναληθή» την υπόνοια ότι ο Πρέσκοτ, ο πρώην σύμβουλος προτύπων του BBC, είχε αποκαλύψει μια σειρά από προβλήματα που το BBC προσπάθησε να «θάψει».

Ερωτηθείς σε συνέντευξη του BBC αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ -ο οποίος έχει εξαπολύσει νομικές απειλές εναντίον μιας σειράς αμερικανικών μέσων ενημέρωσης- μηνύει τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Σαχ είπε: «Δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με δίκες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα αποτελέσματα».

BBC «ισχυρό και ανεξάρτητο»

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το BBC έπαιξε «ζωτικό ρόλο σε μια εποχή παραπληροφόρησης». Υπάρχει, όπως είπε ο εκπρόσωπος, «ένα σαφές επιχείρημα για μια ισχυρή, αμερόληπτη βρετανική υπηρεσία ειδήσεων». Ερωτηθείς αν το BBC, όπως ισχυρίστηκε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ, διαδίδει «100% ψευδείς ειδήσεις», απάντησε: «Υποστηρίζουμε ένα ισχυρό και ανεξάρτητο BBC».

Άλλοι ήταν πιο ειλικρινείς. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ένας από τους κύριους επικριτές του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου το δεξιό Reform UK σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο τη Δευτέρα ότι είχε μιλήσει με έναν «έξαλλο» Τραμπ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

Ο Φάρατζ είπε ότι το BBC είναι «θεσμικά προκατειλημμένο εδώ και δεκαετίες» και είχε «ράψει» τις ομιλίες του Τραμπ «την παραμονή των εθνικών εκλογών» και πρόσθεσε ότι «αυτό που έκανε το BBC ήταν παρέμβαση στις εκλογές».

Πηγή: ΟΤ

Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
