H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Δεν είναι υπέροχο όταν μια είδηση σε δικαιώνει ως κάτοικο μιας πόλης; Η Αθήνα επιτέλους παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει: αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη της Ευρώπης για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, η δική μας Αθήνα, με βαθμολογία 99,75/100!

Η Accor, μια μεγάλη εταιρεία φιλοξενίας, μελέτησε ευρωπαϊκές πόλεις και αξιολόγησε πράγματα που για εμάς είναι καθημερινότητα: πόσο περπατιέται το κέντρο, πόσο εύκολες είναι οι συγκοινωνίες, πόσο κοντά βρίσκονται τα αξιοθέατα. Και η Αθήνα έσπασε τα κοντέρ.

Και πώς να μην εντυπωσιαστούν; Μόνο η πεζοδρομημένη διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη αρκεί για να δείξει ότι αυτή η πόλη είναι φτιαγμένη για περπάτημα. Πλάκα, Μοναστηράκι, Ψυρρή — όλα δίπλα-δίπλα. Πας με τα πόδια, χωρίς να σκεφτείς ούτε μία φορά το αυτοκίνητο.

Και το καλύτερο; Δεν μένεις μόνο στο κέντρο. Θες θάλασσα; Παίρνεις τραμ και φτάνεις παραλία. Θες αεροδρόμιο; Μετρό και… έφυγες. Η Αθήνα, λέει η έρευνα, έχει τέσσερις μεγάλους σιδηροδρομικούς κόμβους και 97% βαθμολογία στην προσβασιμότητα και την άνεση. Ναι, 97%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μόναχο με 97,7, ενώ ακολούθησαν η Λισαβόνα με 91,28, η Σόφια με 88,16 και το Αμβούργο στην πέμπτη θέση. Βιέννη, Πόρτο και Μαδρίτη πήραν επίσης υψηλές βαθμολογίες, ενώ στη δεκάδα βρέθηκαν η Ζυρίχη και η Λιόν.

Αλλά η κορυφή; Ανήκει σε εμάς.