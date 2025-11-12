H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια
Δεν είναι υπέροχο όταν μια είδηση σε δικαιώνει ως κάτοικο μιας πόλης; Η Αθήνα επιτέλους παίρνει την αναγνώριση που της αξίζει: αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη της Ευρώπης για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο. Ναι, η δική μας Αθήνα, με βαθμολογία 99,75/100!
Η Accor, μια μεγάλη εταιρεία φιλοξενίας, μελέτησε ευρωπαϊκές πόλεις και αξιολόγησε πράγματα που για εμάς είναι καθημερινότητα: πόσο περπατιέται το κέντρο, πόσο εύκολες είναι οι συγκοινωνίες, πόσο κοντά βρίσκονται τα αξιοθέατα. Και η Αθήνα έσπασε τα κοντέρ.
Και πώς να μην εντυπωσιαστούν; Μόνο η πεζοδρομημένη διαδρομή γύρω από την Ακρόπολη αρκεί για να δείξει ότι αυτή η πόλη είναι φτιαγμένη για περπάτημα. Πλάκα, Μοναστηράκι, Ψυρρή — όλα δίπλα-δίπλα. Πας με τα πόδια, χωρίς να σκεφτείς ούτε μία φορά το αυτοκίνητο.
Και το καλύτερο; Δεν μένεις μόνο στο κέντρο. Θες θάλασσα; Παίρνεις τραμ και φτάνεις παραλία. Θες αεροδρόμιο; Μετρό και… έφυγες. Η Αθήνα, λέει η έρευνα, έχει τέσσερις μεγάλους σιδηροδρομικούς κόμβους και 97% βαθμολογία στην προσβασιμότητα και την άνεση. Ναι, 97%.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Μόναχο με 97,7, ενώ ακολούθησαν η Λισαβόνα με 91,28, η Σόφια με 88,16 και το Αμβούργο στην πέμπτη θέση. Βιέννη, Πόρτο και Μαδρίτη πήραν επίσης υψηλές βαθμολογίες, ενώ στη δεκάδα βρέθηκαν η Ζυρίχη και η Λιόν.
Αλλά η κορυφή; Ανήκει σε εμάς.
