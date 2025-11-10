Η Άνδρος κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου ελληνικού προορισμού για περιπατητές για το 2025, σύμφωνα με ψηφοφορία βρετανών ταξιδιωτών στα Greek Travel Awards.

Το βραβείο Greek Travel Awards 2025 συνεπάγεται σημαντική προβολή της Άνδρου στη Μεγάλη Βρετανία

Η εν λόγω διάκριση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διεθνή απήχηση των οργανωμένων πεζοπορικών διαδρομών του.

Το κυκλαδίτικο νησί ήταν υποψήφιο στην κατηγορία του καλύτερου περιπατητικού προορισμού της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το βρετανικό κοινό ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την Άνδρο ως κορυφαίο προορισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνδρος βρίσκεται στην κορυφή των «μυστικών» ελληνικών νησιών που προτείνονται εν γένει στους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Η δημοφιλής γερμανική τουριστική ιστοσελίδα Reisereporter συμπεριλαμβάνει το νησί στους καλύτερους ελληνικούς προορισμούς που ανταποκρίνονται στο προφίλ του σύγχρονου ευρωπαίου τουρίστα που «αναζητά έναν ήσυχο και απομακρυσμένο προορισμό διακοπών για το επόμενο ταξίδι του εκτός περιόδου αιχμής».

Το Βρετανικό κοινό ψήφισε Άνδρο ως τον κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025 στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας τα τελευταία 4 χρόνια!#Andros #Cyclades #GreekIslands #AndrosIsland #Greece pic.twitter.com/etgEORrcxk — Visit Andros / Άνδρος (@Visit_Andros) November 9, 2025

Το βραβείο

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μεγάλη Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού. Επίσης, όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου, ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

Η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, Ελένη Σκαρβέλη, για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη βρετανική αγορά», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Και πρόσθεσε καταληκτικά: «Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου».