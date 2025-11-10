magazin
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Planet Travel 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:45

Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Η Άνδρος κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου ελληνικού προορισμού για περιπατητές για το 2025, σύμφωνα με ψηφοφορία βρετανών ταξιδιωτών στα Greek Travel Awards.

Το βραβείο Greek Travel Awards 2025 συνεπάγεται σημαντική προβολή της Άνδρου στη Μεγάλη Βρετανία

Η εν λόγω διάκριση αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη διεθνή απήχηση των οργανωμένων πεζοπορικών διαδρομών του.

Το κυκλαδίτικο νησί ήταν υποψήφιο στην κατηγορία του καλύτερου περιπατητικού προορισμού της Ελλάδας στα ετήσια Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το βρετανικό κοινό ανταποκρίθηκε στην υποψηφιότητα και επέλεξε την Άνδρο ως κορυφαίο προορισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνδρος βρίσκεται στην κορυφή των «μυστικών» ελληνικών νησιών που προτείνονται εν γένει στους ευρωπαίους ταξιδιώτες. Η δημοφιλής γερμανική τουριστική ιστοσελίδα Reisereporter συμπεριλαμβάνει το νησί στους καλύτερους ελληνικούς προορισμούς που ανταποκρίνονται στο προφίλ του σύγχρονου ευρωπαίου τουρίστα που «αναζητά έναν ήσυχο και απομακρυσμένο προορισμό διακοπών για το επόμενο ταξίδι του εκτός περιόδου αιχμής».

Το βραβείο

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού την Τρίτη 5 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας εργασιών της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM 2025 στο Λονδίνο.

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μεγάλη Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού. Επίσης, όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου Άνδρου, ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

Η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ευχαριστούμε θερμά τη διευθύντρια του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, Ελένη Σκαρβέλη, για την εξαιρετική διοργάνωση, την άμεση ανταπόκριση αλλά και τις αδιάκοπες προσπάθειες που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού στη βρετανική αγορά», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

Και πρόσθεσε καταληκτικά: «Το βραβείο αυτό δικαιώνει και αναδεικνύει τις προσπάθειες του Andros Routes, των Ανδριωτών εθελοντών που συμβάλλουν τα μέγιστα για τη συντήρηση και καθαριότητα των μονοπατιών, των τοπικών φορέων και του Δήμου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
Θρόνος 20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου να σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο