Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο – Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο, ανακοινώθηκε την Κυριακή το βράδυ σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο με το Rosewood Hong Kong να αναδεικνύεται στην κορυφή της παγκόσμιας αλυσίδας ξενοδοχείων.

Ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου βρίσκεται και ένα ελληνικό και συγκεκριμένα το Four Seasons Astir Palace, στην Αθήνα, το οποίο φιγουράρει στην 17η θέση της λίστας με τα καλύτερα ξενοδοχεία.

Το ξενοδοχείο που λειτουργεί μόλις έξι χρόνια έχει ήδη κατακτήσει δύο φορές την τρίτη θέση στη λίστα των 50 καλύτερων ξενοδοχείων. Σχεδιασμένο από τον ταϊβανέζο σχεδιαστή Tony Chi, το σύγχρονο ξενοδοχείο 413 δωματίων ξεπέρασε τον περσινό νικητή, το Capella Bangkok.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, ένα ξενοδοχείο 299 δωματίων που βρίσκεται στο δημιουργικό κέντρο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, ακολουθούμενο από το Capella Bangkok, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα, η οποία κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από ασιατικά ξενοδοχεία.

Στην πραγματικότητα, το Passalacqua, ένα boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ήταν το μόνο μη ασιατικό ξενοδοχείο στην πρώτη πεντάδα. Η βίλα του 18ου αιώνα κατέλαβε την τέταρτη θέση φέτος, αποτελώντας το κορυφαίο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο, και αναδείχθηκε επίσης ως το Καλύτερο Boutique Ξενοδοχείο.

Το ιστορικό ξενοδοχείο Raffles Singapore, η γενέτειρα του κοκτέιλ Singapore Sling, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Το ξενοδοχείο με την υψηλότερη κατάταξη στη Βόρεια Αμερική ήταν το Chablé Yucatán (Νο. 8), ένα από τα τέσσερα ξενοδοχεία του Μεξικού που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα. Το Chablé Yucatán, μια πρώην αγροικία του 19ου αιώνα, που βρίσκεται στη ζούγκλα των Μάγια, «εμπνέεται από τη φύση, τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chablé Hotels, σε δελτίο τύπου. Το Mark στη Νέα Υόρκη ήταν μια νέα είσοδος φέτος, καταλαμβάνοντας την 43η θέση, ενώ το Hotel Bel-Air στο Λος Άντζελες κατατάχθηκε στην 42η θέση. Το Copacabana Palace στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο κέρδισε επίσης το βραβείο Lavazza Highest New Entry Award, και το Rosewood São Paulo ήταν τα μόνα ξενοδοχεία της Νότιας Αμερικής στη λίστα, καταλαμβάνοντας την 11η και την 24η θέση αντίστοιχα.

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου καταρτίζεται από την World’s 50 Best Hotel Academy, η οποία αποτελείται από 800 ειδικούς του ξενοδοχειακού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ξενοδόχων και δημοσιογράφων ταξιδιωτικών θεμάτων, από 13 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τη λίστα με τα πρώτα 20 καλύτερα ξενοδοχεία

1. Rosewood (Χονγκ Κονγκ)

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Ταϊλάνδη)

3. Capella Bangkok (Ταϊλάνδη)

4. Passalacqua (Ιταλία)

5. Raffles (Σινγκαπούρη)

6. Atlantis The Royal (Ντουμπάι)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Ταϊλάνδη)

8. Chablé Yucatán (Μεξικό)

9. Four Seasons Firenze (Φλωρεντία, Ιταλία)

10. Upper House (Χονγκ Κονγκ)

11. Copacabana Palace (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

12. Capella Sydney (Αυστραλία)

13. Royal Mansour (Μαρόκο)

14. Mandarin Oriental Qianmen (Πεκίνο, Κίνα)

15. Bulgari Tokyo (Ιαπωνία)

16. Claridge’s (Λονδίμο)

17. Four Seasons Astir Palace (Αθήνα, Ελλάδα)

18. Desa Potato Head (Μπαλί)

19. Le Bristol (Γαλλία)

20. Jumeirah Marsa Al Arab (Ντουμπάι)