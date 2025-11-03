magazin
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο – Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό
03 Νοεμβρίου 2025 | 20:09

Αυτά είναι τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο – Ανάμεσά τους και ένα ελληνικό

Η χρυσή λίστα με τα ξενοδοχεία προέκυψε από τις ψήφους 800 ανώνυμων ειδικών, ανάμεσά τους ξενοδόχοι, ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί και έμπειροι ταξιδιώτες.

Spotlight

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία σε όλον τον κόσμο, ανακοινώθηκε την Κυριακή το βράδυ σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο με το Rosewood Hong Kong να αναδεικνύεται στην κορυφή της παγκόσμιας αλυσίδας ξενοδοχείων.

Ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου βρίσκεται και ένα ελληνικό και συγκεκριμένα το Four Seasons Astir Palace, στην Αθήνα, το οποίο φιγουράρει στην 17η θέση της λίστας με τα καλύτερα ξενοδοχεία.

Το ξενοδοχείο που λειτουργεί μόλις έξι χρόνια έχει ήδη κατακτήσει δύο φορές την τρίτη θέση στη λίστα των 50 καλύτερων ξενοδοχείων. Σχεδιασμένο από τον ταϊβανέζο σχεδιαστή Tony Chi, το σύγχρονο ξενοδοχείο 413 δωματίων ξεπέρασε τον περσινό νικητή, το Capella Bangkok.

Την δεύτερη θέση κατέλαβε το Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, ένα ξενοδοχείο 299 δωματίων που βρίσκεται στο δημιουργικό κέντρο της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης,  ακολουθούμενο από το Capella Bangkok, το οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα, η οποία κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από ασιατικά ξενοδοχεία.

Στην πραγματικότητα, το Passalacqua, ένα boutique ξενοδοχείο που βρίσκεται στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας, ήταν το μόνο μη ασιατικό ξενοδοχείο στην πρώτη πεντάδα. Η βίλα του 18ου αιώνα κατέλαβε την τέταρτη θέση φέτος, αποτελώντας το κορυφαίο ευρωπαϊκό ξενοδοχείο, και αναδείχθηκε επίσης ως το Καλύτερο Boutique Ξενοδοχείο.

Το ιστορικό ξενοδοχείο Raffles Singapore, η γενέτειρα του κοκτέιλ Singapore Sling, συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα.

Το ξενοδοχείο με την υψηλότερη κατάταξη στη Βόρεια Αμερική ήταν το Chablé Yucatán (Νο. 8), ένα από τα τέσσερα ξενοδοχεία του Μεξικού που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα. Το Chablé Yucatán, μια πρώην αγροικία του 19ου αιώνα, που βρίσκεται στη ζούγκλα των Μάγια, «εμπνέεται από τη φύση, τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chablé Hotels, σε δελτίο τύπου. Το Mark στη Νέα Υόρκη ήταν μια νέα είσοδος φέτος, καταλαμβάνοντας την 43η θέση, ενώ το Hotel Bel-Air στο Λος Άντζελες κατατάχθηκε στην 42η θέση. Το Copacabana Palace στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο κέρδισε επίσης το βραβείο Lavazza Highest New Entry Award, και το Rosewood São Paulo ήταν τα μόνα ξενοδοχεία της Νότιας Αμερικής στη λίστα, καταλαμβάνοντας την 11η και την 24η θέση αντίστοιχα.

Η λίστα με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου καταρτίζεται από την World’s 50 Best Hotel Academy, η οποία αποτελείται από 800 ειδικούς του ξενοδοχειακού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ξενοδόχων και δημοσιογράφων ταξιδιωτικών θεμάτων, από 13 προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Δείτε τη λίστα με τα πρώτα 20 καλύτερα ξενοδοχεία

1. Rosewood (Χονγκ Κονγκ)

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Ταϊλάνδη)

3. Capella Bangkok (Ταϊλάνδη)

4. Passalacqua (Ιταλία)

5. Raffles (Σινγκαπούρη)

6. Atlantis The Royal (Ντουμπάι)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Ταϊλάνδη)

8. Chablé Yucatán (Μεξικό)

9. Four Seasons Firenze (Φλωρεντία, Ιταλία)

10. Upper House (Χονγκ Κονγκ)

11. Copacabana Palace (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

12. Capella Sydney (Αυστραλία)

13. Royal Mansour (Μαρόκο)

14. Mandarin Oriental Qianmen (Πεκίνο, Κίνα)

15. Bulgari Tokyo (Ιαπωνία)

16. Claridge’s (Λονδίμο)

17. Four Seasons Astir Palace (Αθήνα, Ελλάδα)

18. Desa Potato Head (Μπαλί)

19. Le Bristol (Γαλλία)

20. Jumeirah Marsa Al Arab (Ντουμπάι)

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Σύνταξη
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες
20.10.25

Η ομορφιά μπορεί να βρεθεί παντού: Ο γύρος του κόσμου μέσα από τις 100 πιο περίεργες τουαλέτες

Θρόνος ή λεκάνη; Δεν έχει σημασία. Το νέο βιβλίο του εκδοτικού ομίλου Lonely Planet μας ταξιδεύει στον κόσμο μέσα από τις 100 πιο περίεργες και εντυπωσιακές τουαλέτες. Γούστα είναι αυτά...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου να σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο
13.10.25

Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

«Είναι σημαντικό να συστήσουμε την Σύρο στο ιταλικό ταξιδιωτικό κοινό όχι μόνο για τις θερινές διακοπές, αλλά και για τις συναρπαστικές φθινοπωρινές αποδράσεις που προσφέρει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων» αναφέρεται στο άρθρο

Σύνταξη
Ψηφιακό σύστημα συνόρων: Σε ισχύ από σήμερα στην Ελλάδα – Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες
12.10.25

Σε λειτουργία από σήμερα το ψηφιακό σύστημα συνόρων - Τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Το νέο σύστημα αντικαθιστά στην ουσία τις χειροκίνητες σφραγίδες διαβατηρίων με ένα ψηφιακό σύστημα ελέγχου των συνόρων για υπηκόους τρίτων χωρών.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη
Planet Travel 12.10.25

Τουρκία: Περιφέρειες της Ελλάδας παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν στην Κωνσταντινούπολη

Ελληνικές αντιπροσωπείες περιφερειακών εκπροσώπωπων από τη βόρεια Ελλάδα συμμετείχαν σε παρουσίαση στην Τουρκία σχετικά με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της χώρας μας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ
03.11.25

«Αγκάθι» για την Ουκρανία το Κράτος Δικαίου ώστε να προχωρήσει η ένταξη στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα προσχέδιο κειμένου που αφορά την Ουκρανία, αλλά και χώρες που θα προσχωρήσουν στην ΕΕ στο μέλλον, κυρίως για τις υποχρεώσεις τους στο Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον
03.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον

LIVE: Σάντερλαντ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Έβερτον, για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ζητά επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας
03.11.25

Επειγόντως μέτρα για τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας υγείας ζητά ο ΠΟΥ

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου - Η διεθνής βοήθεια στην υγεία επρόκειτο να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2023

Σύνταξη
Βορίζια: «Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» – Ηλικιωμένη μιλά στο in για το μακελειό
03.11.25

«Να ορμηνεύσουμε τα παιδιά. Να τους φωτίσει ο Θεός να σταματήσουν οι βεντέτες» - Ηλικιωμένη στο in για Βορίζια

«Παλιά ανοίγαμε και βάζαμε ό,τι είχαμε για να μαγειρέψουμε. Για να φάμε. Κι είχαμε ομόνοια κι αγάπη, όχι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα», εξιστορεί στο in, μιλώντας για το μακελειό στα Βορίζια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Χάρτης δείχνει που θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου μετά την εντολή Τραμπ
03.11.25

Σε αυτή την περιοχή θα γίνει η πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τις ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ [Χάρτης]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων - Τι αποκαλύπτει το Newsweek

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών
03.11.25

Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η πιο πολυαναμενόμενη κινηματογραφική παραγωγή των τελευταίων ετών, το The Beatles — A Four-Film Cinematic Event του Σαμ Μέντες, ανακοίνωσε τις τέσσερις σταρ που θα υποδυθούν τις γυναίκες στη ζωή των θρυλικών Σκαθαριών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας
03.11.25

Εμπρησμός και διπλή δολοφονία η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο - Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος έβαλε φωτιά και έκαψε την μητέρα του και τον αδερφό του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας - Ο ίδιος έπεσε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σύνταξη
Δραματική διάσωση 7χρονου που τον απειλούσε με μαχαίρι ο 27χρονος αδερφός του [βίντεο]
03.11.25

Δραματική διάσωση 7χρονου που τον κρατούσε όμηρο ο 27χρονος αδερφός του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην Φλόριντα όταν αστυνομικός πυροβόλησε 27χρονο που κρατούσε ως όμηρο τον 7χρονο αδερφό του, επιχειρώντας επικίνδυνη διάσωση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
