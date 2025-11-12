newspaper
«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα
Ελλάδα 12 Νοεμβρίου 2025

«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Στα τελευταία και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής της, όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο, πίστεψε στον 46χρονο ψευτο-ιερέα και του έστειλε συνολικά 200.000 ευρώ για την ανέγερση της εκκλησίας στην οδό Λιοσίων

Σύνταξη
Ο 46χρονος κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από μια γυναίκα ομογενής στον Καναδά για να δημιουργήσει την εκκλησία στην οδό Λιοσίων την οποία χρησιμοποιούσε και ως βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μητέρα της, που έζησε τα γεγονότα από κοντά, «σπάει» τη σιωπή της στο Live News. Μιλάει για τα λόγια του ψευτο-ιερέα στην κόρη της, τη συνάντηση που είχε η ίδια μαζί του στην Ελλάδα και τη μέρα που οι τόνοι σε ένα τηλεφώνημα ανέβηκαν.

«Συνέχεια την ενοχλούσε»

Ο 46χρονος, που χθες προφυλακίστηκε, έψαχνε χρήματα όπως έλεγε για να μετατρέψει μία παλιά αποθήκη σε εκκλησία. Το 2018, η ομογενής από τον Καναδά μίλησε μαζί του και αποφάσισε να κάνει δωρεά, επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον προστάτη άγιο των καρκινοπαθών.

«Τον βρήκε στο Facebook που ζητούσε βοήθεια, την πήρε τηλέφωνο, της έλεγε ‘χρειάζομαι βοήθεια’ το ένα το άλλο, ιερέας ήταν, πού να σκεφτεί το παιδί μου ότι ήταν κομπιναδόρος; Και βοήθησε την εκκλησία, για την εκκλησία το έκανε», λέει η μητέρα της γυναίκας.

Η εύθραυστη ψυχολογία της γυναίκας σε συνδυασμό με την αγάπη της για την Ελλάδα, έκαναν, όπως φαίνεται, πιο εύκολο το έργο του ρασοφόρου.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση».

Ο ψευτοϊερέας είχε βρει, όπως φαίνεται, αυτό που έψαχνε. Η πρώτη δόση των 120.000 ευρώ δεν του ήταν αρκετή.

«120.000 και πλήρωσε στο κράτος 35.000 φορολογία για τα λεφτά που έστειλε κάτω. Έφτιαχνε, έφταιξε τα κάγκελα γύρω – γύρω στην εκκλησία γιατί έμπαιναν μέσα και του έκαναν ζημιές και της ζήτησε να βάλουν τα κάγκελα και έστειλε το παιδί και έβαλαν κάγκελα. Μετά για την εκκλησία, το ένα ήθελε το άλλο ήθελε. Είχε το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου και ήθελε να το βάλει σε κορνίζα μέσα και του είπε η κόρη μου ‘εγώ θα σου δώσω τα λεφτά’».

Πειστικός και ετοιμόλογος ο ρασοφόρος. Κάθε του τηλεφώνημα στη γυναίκα, γινόταν για τον ίδιο σκοπό, όπως λέει η μητέρα της.

«Δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια την ενοχλούσε. Ήθελε λεφτά. Πίστευε πολύ το παιδί μου, ήταν και απελπισμένο με την αρρώστιά του. Ήθελε βοήθεια η κορούλα μας. Όποιος και να ήταν στη θέση του παιδιού μου το ίδιο θα πάθαινε».

Ο καβγάς

Όταν η ομογενής άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον ρασοφόρο, έπεσε πάνω σε κάποιες εικόνες του που της προκάλεσαν έκπληξη. Τον είχε ρωτήσει, αλλά εκείνος έσπευσε να κλείσει τη συζήτηση γρήγορα.

«Η Καίτη μου είδε κάτι στο ίντερνετ μέσα, κάτι απρεπή πράγματα, κάτι φωτογραφίες του και θύμωσε. Και του μίλησε δηλαδή ζωηρά, δυνατά, του είπε ‘δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις’. Και λέει ‘στην προσωπική μου ζωή δεν δίνω σε κανέναν τον λόγο να μου κάνει ερωτήσεις’».

Η γυναίκα που πέθανε τελικά το 2021 στα 55 της χρόνια, δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτά που σήμερα αποκαλύπτονται.

«Ήθελε να του ανοίξουν και εδώ εταιρία, δεν ξέρω τι ήθελε να ανοίξει στον Καναδά, για να μπορέσει να του βάζουν λεφτά να τα παίρνει».

Η μητέρα της 55χρονης ευεργέτιδας συνάντησε τον κατηγορούμενο ρασοφόρο πριν από λίγους μήνες, όταν ταξίδεψε από τον Καναδά στην Ελλάδα.

«Πέσαμε σε παγίδα»

«Εγώ πρώτη φορά πήγα, ήρθαμε φέτος κάτω, και πήγα και γνώρισα την εκκλησία. Και τον γνώρισα και εκείνον. Μου ζητούσε πάλι λεφτά. Ήθελε να κάνει τουαλέτα, λέει, γιατί δεν είχε να πλύνει τη μαμά του που ήταν άρρωστη και την έπλενε, λέει, έξω. Πέσαμε πάνω σε παγίδα. Εγώ τον λυπήθηκα όπως τον είδα».

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και η προφυλάκιση του ρασοφόρου, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τους φόβους της, αυτά που κατά καιρούς είχαν περάσει από το μυαλό της αλλά θεωρούσε τραβηγμένα.

«Ο Θεός και η ψυχή του, εμείς ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Ο Θεός θα τον κανονίσει ανάλογα με τις πράξεις του».

Η μητέρα της 55χρονης παρακολουθεί τις συνεχείς αποκαλύψεις και έχει πάντα στο μυαλό της μία σειρά από ερωτήματα για την στρατηγική του ρασοφόρου και για την έλλειψη ελέγχων στη χώρα που του άφησαν το πεδίο ελεύθερο.

«Μιλούσανε τακτικά»

Ανάλογη με τη μαρτυρία της μητέρας της 55χρονης, είναι όμως και τα όσα λέει η κόρη της γυναίκας στο MEGA.

«Η μαμά μου είχε λάβει τη διάγνωσή της για καρκίνο του μαστού όταν ήταν 49 ετών και μετά έκανε μετάσταση και ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστη. Λάμβανε χημειοθεραπείες συνέχεια και μετά μία μέρα είδε πάνω στο Facebook πως ο παπάς αυτός είχε κάνει ένα ποστ που έλεγε πως ήθελε να φτιάξει μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο που ήταν ο προστάτης των καρκινοπαθών».

«Η μαμά μου του έστειλε μήνυμα και του είπε ‘εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα στην χτίσω την εκκλησία. Ήθελε να κάνει κάτι για τους καρκινοπαθείς», συμπληρώνει.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος της 55χρονης με τον ψευτοϊερέα.

Ο διάλογος με τον 46χρονο


Όπως λέει η ίδια:

«Σου λέει οκ αυτός ο παπάς είναι για τους καρκινοπαθείς, εγώ θα τον βοηθήσω, δεν ξέρω πώς έγινε και του έστειλε τόσα πολλά λεφτά, τώρα εγώ μαθαίνω το ποσό. Μετά από λίγο καιρό μιλούσανε τακτικά, της έδειχνε φωτογραφίες, τα πράγματα που αγόραζε για την εκκλησία, λειτουργίες και τα υπόλοιπα και είχανε νομίζω μία καλή σχέση μέσω τηλεφώνου. Μετά από λίγο καιρό είδε κάτι φωτογραφίες στο Facebook με εκείνον από την παλιά του τη ζωή μάλλον και του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ;’. Γιατί εκείνη δεν νόμιζε πως κάποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα, να κλέψει ένα τέτοιο ποσό για να κάνει εμπόριο κοκαΐνης».

«Όταν είδε αυτές τις φωτογραφίες, του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ στο Facebook’ και της γράφει ‘εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφήνω λόγο για κανέναν να μου πει τίποτα’. Και τσαντίστηκε η μαμά μου, γιατί σου λέει δεν είναι πράγματα, είναι απρεπή αυτά τα πράγματα για έναν παπά κι από τότε δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ τους. Και του λέει ‘εγώ δεν σου ξαναστέλνω λεφτά’. Και της λέει ‘μα εσύ μας είχες υποσχεθεί πως θα μας έστελνες χρήματα για το πετραχήλι του αγίου Νεκταρίου και έτσι πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου’», σημειώνει, προσθέτοντας:

«Του λέει ‘εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο όμως’. Του έστειλε τα χρήματα για το πετραχήλι και πάει και τελείωσε. Έκοψε επαφή μαζί τους μετά. Φέτος έτυχε να πάμε Αθήνα, γιατί συνήθως πηγαίνουμε Χίο. Πάμε Αθήνα λοιπόν και λέω ας πάμε στην εκκλησία. Στο μεταξύ εμείς παίρναμε τηλέφωνο ούτε ξέρω πόσες φορές για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να τους ρωτήσουμε θα είστε ανοιχτοί όταν θα έρθουμε. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, απάντησαν στο τηλέφωνο, μας πήραν πίσω και πήγαμε εκεί».

«Μας έλεγε πως έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, χρειάζονται λεφτά και του λέω ‘ακούστε να δείτε, εγώ είμαι μαθήτρια, δεν έχω στη διάθεσή μου να σας στείλω τόσο μεγάλο ποσό’».

Όπως λέει η ίδια:

«Απλώς μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ήταν αν μπορώ να του φτιάξω μία σελίδα στο Facebook για να μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσα σε αυτήν τη σελίδα. Και λέει τη δική μου τη σελίδα μου την κλείσανε. Αλλά εμένα μου φάνηκε παράξενο, δηλαδή να ανοίξω σελίδα στο δικό μου όνομα για την εκκλησία για να στέλνουν οι άνθρωποι χρήματα. Δεν αισθανόμουν πάρα πολύ άνετη να κάνω τέτοιο πράγμα».

«Πριν δύο μέρες είδαμε στην τηλεόραση όλο αυτό που έγινε με την κοκαΐνη και τα υπόλοιπα και λέω αν ζούσε η μαμά μου εκείνη θα είχε πάει ήδη Ελλάδα να δει τι συμβαίνει».

«Κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα»

Το Live News παρουσιάζει και ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η 55χρονη ομογενής στον 46χρονο.

Σε αυτό, του αναγγέλλει πως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται:

«Αγαπητέ μου Γέροντα, σας γράφω μετά από πολλή σκέψη. Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω μίας ανάρτησης που έθεσε ο Πατέρας (…) στο Facebook. Δήλωσα ότι αν ο Άγιος Παρθένιος θα με έκανε καλά, θα βοηθούσα να τελειοποιήσω την εκκλησία του. Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000€. Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μία επιπλέον επένδυση άνω των 40.000€. Σε αυτό, προσθέτουμε τα έξοδα κάλυψης των ενδυμάτων του Αγίου Νεκταρίου».

«Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Ο Πέτρος και εγώ αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την ίδια την εκκλησία, αλλά προσθέσαμε την κολυμβήθρα και τον σταυρό έξω. Πατέρα, όσο και αν θα θέλαμε, δεν θα υποστηρίξουμε κανένα άλλο έργο εκτός από την εκκλησία φέτος: καμία τουαλέτα, καμία ξύλινη βάση, κανένα όχημα… Υποστηρίζουμε δύο άλλες εκκλησίες στον Καναδά και οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα βλάψει τα συναισθήματά σας. Μου γράψατε κάποια στιγμή ότι πιστεύετε ότι όσο προχωράμε προς την ολοκλήρωση του ναού, τόσο πιο κοντά θα έρχομαι στο να γίνω καλά. Γι’ αυτόν τον λόγο σας ρώτησα τι άλλο χρειάζεται ο ναός να ετοιμαστεί. Έτσι κι εγώ νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα Του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα, κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα. Αντί να καλυτερεύσω, πάω προς το χειρότερο», καταλήγει.

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα τροπή για το GSI – Σε αναζήτηση επενδυτών

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα τροπή για το GSI – Σε αναζήτηση επενδυτών

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ
Ελλάδα 12.11.25

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
Βόλος: Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους
Στον Βόλο 12.11.25

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο λιμενικός που ασελγούσε σε ανηλίκους

Ο κατηγορούμενος λιμενικός εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή σήμερα το πρωί στις 9:00 και μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ
Ελλάδα 12.11.25

Τραγικό challenge: «Μόνο ένα θαύμα θα τον σώσει» – Αδιανόητη τραγωδία με τον 22χρονο που πνίγηκε από μπέργκερ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ο 22χρονος έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο με συνέπεια να έχουν υποστεί βλάβες ζωτικά του όργανα - Δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι φίλοι του που έκαναν challenge με τα μπέργκερ

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του
Μπάσκετ 12.11.25

Συγκίνηση: Ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι και ποζάρει με την οικογένειά του

Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στο σπίτι του και πόζαρε στο πλάι της οικογένειάς του χαμογελαστός «χαρίζοντας» συγκινητικές εικόνες στους ακόλουθούς του, με τους οποίους μοιράστηκε αυτές τις φωτογραφίες.

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Σε αδιέξοδο με το VAR οι Λανουά, Βαλέρι

Οι παράγοντες της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και Πάολο Βαλέρι θεωρούν ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στον έλεγχο των φάσεων, παρά με τις αποφάσεις των διαιτητών στο χορτάρι

Βάιος Μπαλάφας
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Λονδίνο εναντίον Αμπράμοβιτς!

Tο θρίλερ με τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι, ο Αμπράμοβιτς και ο «πάγος» στα χρήματα για την Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Βίντεο 12.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανοίγει τις πόρτες του Βατικανού στο Χόλιγουντ και αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Λίγο πριν υποδεχθεί στο Βατικανό σταρ και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ αποκαλύπτει τις τέσσερις αγαπημένες του ταινίες, δείχνοντας ότι το σινεμά μπορεί να γίνει γέφυρα διαλόγου και αξιών

Σύνταξη
Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες
Ιστορική μνήμη 12.11.25

Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να σωθεί η παράδοση μέσω της τέχνης – Συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες αρχιτέκτονες

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας σας προσκαλεί σε μια εκδήλωση με θέμα «Η Τέχνη και η Αρχιτεκτονική ως Τοπική Ιστορία» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα.

Σύνταξη
Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Ερώτηση στη Βουλή 12.11.25

Διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των ΕΛΤΑ από ΕΑΔ και Ελεγκτικό Συνέδριο ζητεί το ΠΑΣΟΚ

Διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητου ελέγχου στα οικονομικά στοιχεία, τις προμήθειες, τις συμβάσεις και τις αποφάσεις που έχουν οδηγήσει τα ΕΛΤΑ στη σημερινή κατάσταση ζητεί το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη
Έρευνα 12.11.25

Βουλή και βουλευτές μακριά από την κοινωνία: Υπερεκπροσώπηση της ανώτερης τάξης, εξαφανισμένη η εργατική τάξη

Υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες στη Βουλή, ενώ η πλειοψηφία των βουλευτών ασκεί αστικά και μεσοαστικά επαγγέλματα. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ με 95% βουλευτές από την ανώτερη τάξη, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά τα πιο «γερασμένα» κόμματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001
Η ανάκτηση 12.11.25

Ένας πίνακας του 18ου αιώνα που απεικονίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης επιστρέφει στο Μεξικό – Η ληστεία του 2001

Οι κλέφτες μπήκαν στην εκκλησία του Φραγκίσκου της Ασίζης στο Τεοτιουακάν, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πόλης του Μεξικού, στις 6 Ιανουαρίου 2001, αποσπώντας περίπου 18 έργα τέχνης,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 12.11.25

Νομικές ενέργειες από τον Gutenberg σε όσους υπέκλεψαν αποσπάσματα της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που φέρονται να περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία.

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου
Ελλάδα 12.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον ψευτο-ιερέα της οδού Λιοσίων – Η μεταφορά του Αγίου Φωτός και η περιφορά του επιταφίου

Ο ρασοφόρος αποκαλύπτεται πως δεν ήταν ούτε πατέρας της εκκλησίας, ούτε παλαιοημερολογίτης - Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, το 2001 χειροτονήθηκε διάκονος και σε ένα χρόνο, το 2002 καθαιρέθηκε

Σύνταξη
«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.11.25

«Δεν είμαστε ταξιδιωτικό πρακτορείο»: Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρνει αλλαγές στα αποδυτήρια της Ρεάλ

Από τις χαλαρές νύχτες της Ιμπίθα στην αυστηρή τάξη της Βαλδεμπέμπας – Πώς ο Αλόνσο προσπαθεί να ξαναγράψει τους κανόνες στη «βασίλισσα», προκαλώντας αντιδράσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους
Ελλάδα 12.11.25

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών σε ΣΕΗ: Δεν αρνηθήκαμε τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, πρέπει ωστόσο να ισχύει για όλους

Η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών υπογραμμίζει πως δεν αρνήθηκε ποτέ τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»
Κατεβάζουν ρολά 12.11.25

Χάρης Δούκας: «19 Δεκεμβρίου προχωράμε σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων»

«Δεν αρκεί να πάμε έξω από τη Βουλή. Πρέπει να οργανώσουμε μία ενημερωτική καμπάνια. Ας φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης των πολιτών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80
Τι εποχή 12.11.25

Δεν ήταν δικό μου λάθος: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τη διάσημη χαίτη του τη δεκαετία του ’80

Είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του Χόλιγουντ, που φημίζεται για τα γκρίζα του μαλλιά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα της καριέρας του, το κούρεμα του Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν πολύ διαφορετικό.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

