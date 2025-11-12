«Συνέχεια την ενοχλούσε, ήθελε λεφτά» – Συγκλονίζουν μάνα και κόρη της καρκινοπαθούς που δώρισε χρήματα στον ψευτο-ιερέα

Ο 46χρονος κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από μια γυναίκα ομογενής στον Καναδά για να δημιουργήσει την εκκλησία στην οδό Λιοσίων την οποία χρησιμοποιούσε και ως βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μητέρα της, που έζησε τα γεγονότα από κοντά, «σπάει» τη σιωπή της στο Live News. Μιλάει για τα λόγια του ψευτο-ιερέα στην κόρη της, τη συνάντηση που είχε η ίδια μαζί του στην Ελλάδα και τη μέρα που οι τόνοι σε ένα τηλεφώνημα ανέβηκαν.

«Συνέχεια την ενοχλούσε»

Ο 46χρονος, που χθες προφυλακίστηκε, έψαχνε χρήματα όπως έλεγε για να μετατρέψει μία παλιά αποθήκη σε εκκλησία. Το 2018, η ομογενής από τον Καναδά μίλησε μαζί του και αποφάσισε να κάνει δωρεά, επειδή ήθελε να θεμελιωθεί μία εκκλησία για τον προστάτη άγιο των καρκινοπαθών.

«Τον βρήκε στο Facebook που ζητούσε βοήθεια, την πήρε τηλέφωνο, της έλεγε ‘χρειάζομαι βοήθεια’ το ένα το άλλο, ιερέας ήταν, πού να σκεφτεί το παιδί μου ότι ήταν κομπιναδόρος; Και βοήθησε την εκκλησία, για την εκκλησία το έκανε», λέει η μητέρα της γυναίκας.

Η εύθραυστη ψυχολογία της γυναίκας σε συνδυασμό με την αγάπη της για την Ελλάδα, έκαναν, όπως φαίνεται, πιο εύκολο το έργο του ρασοφόρου.

«Τότε, το παιδί μου ήταν άρρωστο και άκουσε πως ο Άγιος Παρθένιος είναι για τον καρκίνο και προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Αγαπούσε την Ελλάδα πολύ, πάρα πολύ, ήταν και της εκκλησίας παιδί και την εκμεταλλεύτηκε ο ‘παπάς’. Αυτή είναι η υπόθεση».

Ο ψευτοϊερέας είχε βρει, όπως φαίνεται, αυτό που έψαχνε. Η πρώτη δόση των 120.000 ευρώ δεν του ήταν αρκετή.

«120.000 και πλήρωσε στο κράτος 35.000 φορολογία για τα λεφτά που έστειλε κάτω. Έφτιαχνε, έφταιξε τα κάγκελα γύρω – γύρω στην εκκλησία γιατί έμπαιναν μέσα και του έκαναν ζημιές και της ζήτησε να βάλουν τα κάγκελα και έστειλε το παιδί και έβαλαν κάγκελα. Μετά για την εκκλησία, το ένα ήθελε το άλλο ήθελε. Είχε το πετραχήλι του Αγίου Νεκταρίου και ήθελε να το βάλει σε κορνίζα μέσα και του είπε η κόρη μου ‘εγώ θα σου δώσω τα λεφτά’».

Πειστικός και ετοιμόλογος ο ρασοφόρος. Κάθε του τηλεφώνημα στη γυναίκα, γινόταν για τον ίδιο σκοπό, όπως λέει η μητέρα της.

«Δεν την άφηνε ήσυχη, συνέχεια την ενοχλούσε. Ήθελε λεφτά. Πίστευε πολύ το παιδί μου, ήταν και απελπισμένο με την αρρώστιά του. Ήθελε βοήθεια η κορούλα μας. Όποιος και να ήταν στη θέση του παιδιού μου το ίδιο θα πάθαινε».

Ο καβγάς

Όταν η ομογενής άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον ρασοφόρο, έπεσε πάνω σε κάποιες εικόνες του που της προκάλεσαν έκπληξη. Τον είχε ρωτήσει, αλλά εκείνος έσπευσε να κλείσει τη συζήτηση γρήγορα.

«Η Καίτη μου είδε κάτι στο ίντερνετ μέσα, κάτι απρεπή πράγματα, κάτι φωτογραφίες του και θύμωσε. Και του μίλησε δηλαδή ζωηρά, δυνατά, του είπε ‘δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις’. Και λέει ‘στην προσωπική μου ζωή δεν δίνω σε κανέναν τον λόγο να μου κάνει ερωτήσεις’».

Η γυναίκα που πέθανε τελικά το 2021 στα 55 της χρόνια, δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτά που σήμερα αποκαλύπτονται.

«Ήθελε να του ανοίξουν και εδώ εταιρία, δεν ξέρω τι ήθελε να ανοίξει στον Καναδά, για να μπορέσει να του βάζουν λεφτά να τα παίρνει».

Η μητέρα της 55χρονης ευεργέτιδας συνάντησε τον κατηγορούμενο ρασοφόρο πριν από λίγους μήνες, όταν ταξίδεψε από τον Καναδά στην Ελλάδα.

«Πέσαμε σε παγίδα»

«Εγώ πρώτη φορά πήγα, ήρθαμε φέτος κάτω, και πήγα και γνώρισα την εκκλησία. Και τον γνώρισα και εκείνον. Μου ζητούσε πάλι λεφτά. Ήθελε να κάνει τουαλέτα, λέει, γιατί δεν είχε να πλύνει τη μαμά του που ήταν άρρωστη και την έπλενε, λέει, έξω. Πέσαμε πάνω σε παγίδα. Εγώ τον λυπήθηκα όπως τον είδα».

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και η προφυλάκιση του ρασοφόρου, ήρθαν να επιβεβαιώσουν τους φόβους της, αυτά που κατά καιρούς είχαν περάσει από το μυαλό της αλλά θεωρούσε τραβηγμένα.

«Ο Θεός και η ψυχή του, εμείς ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Ο Θεός θα τον κανονίσει ανάλογα με τις πράξεις του».

Η μητέρα της 55χρονης παρακολουθεί τις συνεχείς αποκαλύψεις και έχει πάντα στο μυαλό της μία σειρά από ερωτήματα για την στρατηγική του ρασοφόρου και για την έλλειψη ελέγχων στη χώρα που του άφησαν το πεδίο ελεύθερο.

«Μιλούσανε τακτικά»

Ανάλογη με τη μαρτυρία της μητέρας της 55χρονης, είναι όμως και τα όσα λέει η κόρη της γυναίκας στο MEGA.

«Η μαμά μου είχε λάβει τη διάγνωσή της για καρκίνο του μαστού όταν ήταν 49 ετών και μετά έκανε μετάσταση και ήταν πάρα πολύ βαριά άρρωστη. Λάμβανε χημειοθεραπείες συνέχεια και μετά μία μέρα είδε πάνω στο Facebook πως ο παπάς αυτός είχε κάνει ένα ποστ που έλεγε πως ήθελε να φτιάξει μία εκκλησία για τον Άγιο Παρθένιο που ήταν ο προστάτης των καρκινοπαθών».

«Η μαμά μου του έστειλε μήνυμα και του είπε ‘εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα στην χτίσω την εκκλησία. Ήθελε να κάνει κάτι για τους καρκινοπαθείς», συμπληρώνει.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος της 55χρονης με τον ψευτοϊερέα.

Ο διάλογος με τον 46χρονο

<br />

Όπως λέει η ίδια:

«Σου λέει οκ αυτός ο παπάς είναι για τους καρκινοπαθείς, εγώ θα τον βοηθήσω, δεν ξέρω πώς έγινε και του έστειλε τόσα πολλά λεφτά, τώρα εγώ μαθαίνω το ποσό. Μετά από λίγο καιρό μιλούσανε τακτικά, της έδειχνε φωτογραφίες, τα πράγματα που αγόραζε για την εκκλησία, λειτουργίες και τα υπόλοιπα και είχανε νομίζω μία καλή σχέση μέσω τηλεφώνου. Μετά από λίγο καιρό είδε κάτι φωτογραφίες στο Facebook με εκείνον από την παλιά του τη ζωή μάλλον και του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ;’. Γιατί εκείνη δεν νόμιζε πως κάποιος θα έκανε τέτοιο πράγμα, να κλέψει ένα τέτοιο ποσό για να κάνει εμπόριο κοκαΐνης».

«Όταν είδε αυτές τις φωτογραφίες, του έστειλε ένα μήνυμα και του λέει ‘πάτερ τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπω εδώ στο Facebook’ και της γράφει ‘εγώ στην προσωπική μου ζωή δεν αφήνω λόγο για κανέναν να μου πει τίποτα’. Και τσαντίστηκε η μαμά μου, γιατί σου λέει δεν είναι πράγματα, είναι απρεπή αυτά τα πράγματα για έναν παπά κι από τότε δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ τους. Και του λέει ‘εγώ δεν σου ξαναστέλνω λεφτά’. Και της λέει ‘μα εσύ μας είχες υποσχεθεί πως θα μας έστελνες χρήματα για το πετραχήλι του αγίου Νεκταρίου και έτσι πρέπει να τηρήσεις την υπόσχεσή σου’», σημειώνει, προσθέτοντας:

«Του λέει ‘εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο όμως’. Του έστειλε τα χρήματα για το πετραχήλι και πάει και τελείωσε. Έκοψε επαφή μαζί τους μετά. Φέτος έτυχε να πάμε Αθήνα, γιατί συνήθως πηγαίνουμε Χίο. Πάμε Αθήνα λοιπόν και λέω ας πάμε στην εκκλησία. Στο μεταξύ εμείς παίρναμε τηλέφωνο ούτε ξέρω πόσες φορές για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία για να τους ρωτήσουμε θα είστε ανοιχτοί όταν θα έρθουμε. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες, απάντησαν στο τηλέφωνο, μας πήραν πίσω και πήγαμε εκεί».

«Μας έλεγε πως έχουν πάρα πολλές δυσκολίες οικονομικές, χρειάζονται λεφτά και του λέω ‘ακούστε να δείτε, εγώ είμαι μαθήτρια, δεν έχω στη διάθεσή μου να σας στείλω τόσο μεγάλο ποσό’».

<br />

Όπως λέει η ίδια:

«Απλώς μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, το μόνο πράγμα που μου ζήτησε ήταν αν μπορώ να του φτιάξω μία σελίδα στο Facebook για να μπορούν να στέλνουν χρήματα μέσα σε αυτήν τη σελίδα. Και λέει τη δική μου τη σελίδα μου την κλείσανε. Αλλά εμένα μου φάνηκε παράξενο, δηλαδή να ανοίξω σελίδα στο δικό μου όνομα για την εκκλησία για να στέλνουν οι άνθρωποι χρήματα. Δεν αισθανόμουν πάρα πολύ άνετη να κάνω τέτοιο πράγμα».

«Πριν δύο μέρες είδαμε στην τηλεόραση όλο αυτό που έγινε με την κοκαΐνη και τα υπόλοιπα και λέω αν ζούσε η μαμά μου εκείνη θα είχε πάει ήδη Ελλάδα να δει τι συμβαίνει».

«Κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα»

Το Live News παρουσιάζει και ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε η 55χρονη ομογενής στον 46χρονο.

Σε αυτό, του αναγγέλλει πως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται:

«Αγαπητέ μου Γέροντα, σας γράφω μετά από πολλή σκέψη. Αρχικά γνωριστήκαμε μέσω μίας ανάρτησης που έθεσε ο Πατέρας (…) στο Facebook. Δήλωσα ότι αν ο Άγιος Παρθένιος θα με έκανε καλά, θα βοηθούσα να τελειοποιήσω την εκκλησία του. Δεν είμαι πλούσια, αλλά ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000€. Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μία επιπλέον επένδυση άνω των 40.000€. Σε αυτό, προσθέτουμε τα έξοδα κάλυψης των ενδυμάτων του Αγίου Νεκταρίου».

<br />

«Δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Ο Πέτρος και εγώ αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την ίδια την εκκλησία, αλλά προσθέσαμε την κολυμβήθρα και τον σταυρό έξω. Πατέρα, όσο και αν θα θέλαμε, δεν θα υποστηρίξουμε κανένα άλλο έργο εκτός από την εκκλησία φέτος: καμία τουαλέτα, καμία ξύλινη βάση, κανένα όχημα… Υποστηρίζουμε δύο άλλες εκκλησίες στον Καναδά και οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι. Ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα βλάψει τα συναισθήματά σας. Μου γράψατε κάποια στιγμή ότι πιστεύετε ότι όσο προχωράμε προς την ολοκλήρωση του ναού, τόσο πιο κοντά θα έρχομαι στο να γίνω καλά. Γι’ αυτόν τον λόγο σας ρώτησα τι άλλο χρειάζεται ο ναός να ετοιμαστεί. Έτσι κι εγώ νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα Του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα, κατάλαβα ότι δεν έγινε το θαύμα. Αντί να καλυτερεύσω, πάω προς το χειρότερο», καταλήγει.