Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί
Ξαφνική, ισχυρή ριπή ανέμου έπληξε γνωστό παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Καβούρι, σηκώνοντας στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή των εγκαταστάσεών του σαν να ήταν φτερό. «Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα», αναφέρει η επιχείρηση σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «για να γίνει μια μεγάλη ζημιά».
Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση κόβει την ανάσα. Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται η σκεπή να ξηλώνεται, να σηκώνεται ολόκληρη στον αέρα και να πέφτει πάνω στα δέντρα, τη στιγμή που ισχυρές ριπές ανέμου χτυπούν το εστιατόριο.
Η σκεπή σηκώθηκε σαν φτερό στον αέρα, στροβιλίστηκε και έπεσε πάνω στα δέντρα
«Διέλυσε τα πάντα»
«Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα» συνεχίζει η ανάρτηση, με τους υπευθύνους της επιχείρησης να τονίζουν παράλληλα ότι «δεν το βάζουμε κάτω, ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πρώτα».
Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός καθώς στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος εκείνη τη στιγμή. Η επιχείρηση μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών, θα λειτουργεί στη βεράντα και στην κυρίως αίθουσα.
