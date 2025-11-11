Remember, remember: Το V for Vendetta και η μάσκα του Γκάι Φωκς ετοιμάζονται να περάσουν στη μικρή οθόνη

«Remember remember the 5th of November» είναι η φράση – σύμβολο της ταινίας V for Vendetta. Μια φράση για να θυμίζει τον Γκάι Φωκς και τη Συνωμοσία της Πυρίτιδας στις 5 Νοεμβρίου 1605, που είχε ως στόχο την ανατίναξη των κτιρίων του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Μια συνωμοσία που απέτυχε τον 17ο αιώνα.

Ο αναρχικός V όμως δεν θα αποτύγχανε στη δυστοπική Βρετανία, που βρισκόταν κάτω από μια τυραννική ακροδεξιά κυβέρνηση. Και η ανατίναξη του Βρετανικού Κοινοβουλίου ακουγόταν ήδη σαν μελωδία στα αυτιά του.

Το V for Vendetta έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά το 1982 ως κόμικ, από τους Άλαν Μουρ και Ντέιβιντ Λόιντ. Έξι χρόνια αργότερα θα το αναλάβει η DC και θα γίνει ένα από τα αγαπημένα εναλλακτικά graphic novel, προτού ο Τζέιμς Μακτίγκ αποφασίσει να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη.

Ένα project με αρκετές δόσεις ρίσκου, καθώς ουκ ολίγες μεταφορές κόμικ στον κινηματογράφο είχαν αποτύχει στο παρελθόν. Με τους Χιούγκο Γουίβινγκ (έστω κι αν δεν βλέπουμε ποτέ το πρόσωπό του) και Νάταλι Πόρτμαν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους V for Vendetta δίχασε τους κριτικούς τότε και εξόργισε τους αναρχικούς, που θεωρούσαν ότι η ταινία έχανε το βασικό νόημα του κόμικ.

Πάντως στο box office θεωρήθηκε επιτυχία και μέσα στα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει πολλούς φανατικούς θαυμαστές. Και κάπως έτσι, DC Studios, Warner Bros και HBO πήραν την απόφαση να μεταφέρουν το V for Vendetta στη μικρή οθόνη, σύμφωνα με το Variety.

Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την ώρα, ωστόσο για ο… κλήρος για το σενάριο έπεσε στον Πιτ Τζάκσον (προσοχή, όχι τον Πίτερ Τζάκσον του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών), ενώ στην παραγωγή θα βρίσκεται ο Τζέιμς Γκαν.

Για την ιστορία αυτή δεν είναι η πρώτη απόπειρα που γίνεται ώστε το V for Vendetta να περάσει στη μικρή οθόνη. Το είχε δοκιμάσει και το Channel 4 πριν από κάποια χρόνια, ωστόσο το project δεν προχώρησε.